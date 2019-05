Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e04ba6f8-bd06-4264-8733-9fc338b32773","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszország vidéki városaiban megjelentek azok az önálló civilszervezetek, amelyek nem félnek kiállni jogaik mellett, és az utóbbi időben többször visszavonulásra késztették a keménykedő rendfenntartó erőket.","shortLead":"Oroszország vidéki városaiban megjelentek azok az önálló civilszervezetek, amelyek nem félnek kiállni jogaik mellett...","id":"20190521_Gyengul_Putyin_hatalma_gyoznek_a_helyi_lazadok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e04ba6f8-bd06-4264-8733-9fc338b32773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec24a287-33b2-4807-bf84-5f5eae64a2a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Gyengul_Putyin_hatalma_gyoznek_a_helyi_lazadok","timestamp":"2019. május. 21. 11:30","title":"Gyengül Putyin hatalma, győzelmeket aratnak a helyi lázadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tádzsik hatóságok blokkolták a hozzáférést az összes nagy keresőoldalhoz, amire még nem volt példa – jelentette kedden a TASZSZ orosz hírügynökség, amelynek több telekommunikációs vállalat is megerősítette az erről szóló értesüléseket.","shortLead":"A tádzsik hatóságok blokkolták a hozzáférést az összes nagy keresőoldalhoz, amire még nem volt példa – jelentette...","id":"20190521_tadzsikisztan_google_youtube_facebook_letiltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c44181-2e46-47c0-81d4-27e65f2a65f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_tadzsikisztan_google_youtube_facebook_letiltasa","timestamp":"2019. május. 21. 15:03","title":"Kitört a fegyenclázadás, a Facebookot, a Google-t és a YouTube-ot is blokkolta Tádzsikisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az áruházláncok nem árulnának ketreces tyúktartásból származó tojást, de a termelők szerint ez komoly problémákat fog okozni a magyaroknak. ","shortLead":"Az áruházláncok nem árulnának ketreces tyúktartásból származó tojást, de a termelők szerint ez komoly problémákat fog...","id":"20190522_Nincs_eleg_penze_a_gazdaknak_a_ketreces_tyuktartas_megvaltoztatasahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbf61a4-a7e2-4a71-bce2-1aa995613ff4","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Nincs_eleg_penze_a_gazdaknak_a_ketreces_tyuktartas_megvaltoztatasahoz","timestamp":"2019. május. 22. 12:20","title":"Nincs elég pénze a gazdáknak a ketreces tyúktartás megváltoztatásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4749a898-4419-4c06-aa8e-07130a1d6852","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem lesz olyan hatalmas a változás.","shortLead":"Nem lesz olyan hatalmas a változás.","id":"20190521_Kiderult_ki_lesz_a_Forma1_kommentatora_a_kozteven","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4749a898-4419-4c06-aa8e-07130a1d6852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a033df-a95c-47fd-9102-a251e288d00c","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Kiderult_ki_lesz_a_Forma1_kommentatora_a_kozteven","timestamp":"2019. május. 21. 19:30","title":"Kiderült, ki lesz a Forma–1 kommentátora a köztévén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2134dbb3-d604-4673-822f-2223196c0863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190522_DiCaprio_langszoroval_tamadja_a_nacikat__itt_az_uj_Tarantinofilm_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2134dbb3-d604-4673-822f-2223196c0863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54927287-0425-414a-88ec-f763f48a3aae","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_DiCaprio_langszoroval_tamadja_a_nacikat__itt_az_uj_Tarantinofilm_elozetese","timestamp":"2019. május. 22. 07:43","title":"DiCaprio lángszóróval támadja a nácikat – itt az új Tarantino-film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd719cb-87d8-4a46-9ebb-d615172a2068","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Beatrice ideiglenes megszűnése után, és a D. Nagy Lajossal felálló Bikini zenekar előtt Nagy Feróék két lemezzel is poptörténelmet írtak. Szeptemberben újra összeáll az ős-Bikini, igaz, csak egy koncert erejéig.","shortLead":"A Beatrice ideiglenes megszűnése után, és a D. Nagy Lajossal felálló Bikini zenekar előtt Nagy Feróék két lemezzel is...","id":"20190522_Nekem_te_ne_ugass_vau_vau_vau__ujra_osszeall_Nagy_Fero_osBikinije","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bd719cb-87d8-4a46-9ebb-d615172a2068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef9b1dc-b42e-41f3-9b95-5c7e4d16c1e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Nekem_te_ne_ugass_vau_vau_vau__ujra_osszeall_Nagy_Fero_osBikinije","timestamp":"2019. május. 22. 15:20","title":"„Nekem, te ne ugass, vau, vau, vau” – újra összeáll Nagy Feró ős-Bikinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30fc191-b297-4e11-aae0-6315a90b3099","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi, 10 éves utastájékoztatót is lecserélik, a helyére korszerű LED-panel kerül. ","shortLead":"A régi, 10 éves utastájékoztatót is lecserélik, a helyére korszerű LED-panel kerül. ","id":"20190520_Felidejenel_tart_a_Keleti_palyaudvar_feluijtasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d30fc191-b297-4e11-aae0-6315a90b3099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903bceb4-f6e9-4a1b-bd94-4185b6d69564","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Felidejenel_tart_a_Keleti_palyaudvar_feluijtasa","timestamp":"2019. május. 20. 20:28","title":"Félidejénél tart a Keleti pályaudvar felúíjtása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc6b1b6-9395-4e2e-a10e-d0bee99da3c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A Forma–1 háromszoros világbajnoka 70 évet élt.","shortLead":"A Forma–1 háromszoros világbajnoka 70 évet élt.","id":"20190521_Niki_Lauda_halal_f1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc6b1b6-9395-4e2e-a10e-d0bee99da3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec00c8f-0c88-49d7-a68f-54273a270878","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Niki_Lauda_halal_f1","timestamp":"2019. május. 21. 05:03","title":"Meghalt Niki Lauda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]