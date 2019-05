Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiderült, nem véletlenül nem sikerült a pilótáknak visszanyerniük a márciusban lezuhant Boeing 737 MAX típusú repülőgép felett az irányítást.","shortLead":"Kiderült, nem véletlenül nem sikerült a pilótáknak visszanyerniük a márciusban lezuhant Boeing 737 MAX típusú repülőgép...","id":"20190523_boeing_737_max_legikatasztrofa_szimulator_mcas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ea806e-9565-4c31-b6e7-1795c26fdadd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_boeing_737_max_legikatasztrofa_szimulator_mcas","timestamp":"2019. május. 23. 09:03","title":"Bevallotta a Boeing, miért nem tudták megmenteni a pilóták a 737 MAX-ot és az utasok életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői a Naptár és a jegyzetelésre alkalmas Google Keep számára is elkészítették a sötét módot, amit az androidos készülékeken lehet elérni.","shortLead":"A Google fejlesztői a Naptár és a jegyzetelésre alkalmas Google Keep számára is elkészítették a sötét módot, amit...","id":"20190523_google_naptar_google_keep_sotet_mod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275904ad-a654-4a5e-aab6-5a51dba7e69e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_google_naptar_google_keep_sotet_mod","timestamp":"2019. május. 23. 19:03","title":"Bekerült egy új kapcsoló a Google Naptárba, érdemes nyomogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"700fff4f-4f6a-4ef4-a1a8-a7faa013cd1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hónapokkal ezelőtt regisztrált álnéven egy fideszes egy MSZP-s megfigyelői önkénteslistára, de nem keresték – írja legfrissebb számában a HVG.","shortLead":"Hónapokkal ezelőtt regisztrált álnéven egy fideszes egy MSZP-s megfigyelői önkénteslistára, de nem keresték – írja...","id":"20190522_fidesz_mszp_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=700fff4f-4f6a-4ef4-a1a8-a7faa013cd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3935fba9-5628-48b9-8cba-22f335f44102","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_fidesz_mszp_valasztas","timestamp":"2019. május. 22. 12:30","title":"Az MSZP-be is megpróbált beépülni a Fidesz, hogy megtudja, mit terveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39b242a-b3df-4421-b69a-a8cbcaf8bfa7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vonalkód-leolvasós, térképes applikációval mutatná meg a Momentum, NER-közelieket gazdagít-e egy-egy vásárlás. ","shortLead":"Vonalkód-leolvasós, térképes applikációval mutatná meg a Momentum, NER-közelieket gazdagít-e egy-egy vásárlás. ","id":"20190524_Momentum_ner_noligarcha_app","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a39b242a-b3df-4421-b69a-a8cbcaf8bfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3eecb2-fd40-4afe-9234-e2e42a871c68","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_Momentum_ner_noligarcha_app","timestamp":"2019. május. 24. 06:00","title":"A NER-közeli cégeket és termékeiket listázó appot mutatott be a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f63bba-c378-4048-95bf-3db1406a0e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök feljelentették a metró peronjáról a sínpárra mászó férfit.","shortLead":"A rendőrök feljelentették a metró peronjáról a sínpárra mászó férfit.","id":"20190523_kisfoldalatti_m1_es_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80f63bba-c378-4048-95bf-3db1406a0e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab8edd5-cfe3-4e27-8c4e-1150ad83b8e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_kisfoldalatti_m1_es_metro","timestamp":"2019. május. 23. 16:52","title":"8 percig állt a kisföldalatti, mert egy férfi álldogált a síneken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4372a448-4dcd-4071-907d-fb78402081d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Greenpeace mérései szerint kétszer-háromszor annyi káros anyag kerül a tüdőnkbe egy forgalmas buszmegállóban állva, mint néhány utcával arrébb. A megállókban mért légszennyezettség többször a határértéket is meghaladta, miközben a hivatalos mérőállomásokon nem érte azt el.","shortLead":"A Greenpeace mérései szerint kétszer-háromszor annyi káros anyag kerül a tüdőnkbe egy forgalmas buszmegállóban állva...","id":"20190524_Akar_haromszor_tobb_szennyezoanyagot_szivhatunk_be_egy_budapesti_buszmegalloban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4372a448-4dcd-4071-907d-fb78402081d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6da478-f9fc-40b7-934d-bfd5f6f482e1","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Akar_haromszor_tobb_szennyezoanyagot_szivhatunk_be_egy_budapesti_buszmegalloban","timestamp":"2019. május. 24. 07:28","title":"Félelmetes, hogy mennyi káros anyagot lélegezhetünk be egy budapesti buszmegállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda61dbe-9e40-4d18-bf9a-5006c4a773e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műemlék épület kedd délután gyulladt ki, estére pedig a tetőszerkezet is összeomlott. ","shortLead":"A műemlék épület kedd délután gyulladt ki, estére pedig a tetőszerkezet is összeomlott. ","id":"20190522_Ennyi_maradt_a_bekescsabai_Istvanmalombol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dda61dbe-9e40-4d18-bf9a-5006c4a773e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd674a5-d0b8-4f02-8cc2-697fe505c65a","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Ennyi_maradt_a_bekescsabai_Istvanmalombol","timestamp":"2019. május. 22. 11:43","title":"Ennyi maradt a békéscsabai István malomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88e270d-94c0-4654-b9d5-e0f659ebfd47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyett tíz fradistát küldene börtönbe a Fővárosi Főügyészség, és további súlyosbításért is fellebbezett a DVSC elleni, két évvel ezelőtti meccs szünetében történt leszámolás miatt.","shortLead":"Egy helyett tíz fradistát küldene börtönbe a Fővárosi Főügyészség, és további súlyosbításért is fellebbezett a DVSC...","id":"20190523_Fradista_leszamolas_az_Ugyeszseg_sulyosbitasert_fellebbez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c88e270d-94c0-4654-b9d5-e0f659ebfd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d1483f-839b-476c-bfb1-7ac758cad90b","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Fradista_leszamolas_az_Ugyeszseg_sulyosbitasert_fellebbez","timestamp":"2019. május. 23. 09:57","title":"Fradista leszámolás: az Ügyészség súlyosbításért fellebbez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]