Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01447a63-9203-48e3-b48a-e24634a8ba03","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"A Brüsszel elleni hadviselés konoksága láttán egyre többekben vetődik fel a kérdés, nem fogja-e kivezetni az Orbán-kormány Magyarországot az Európai Unióból, illetve nem löki-e el magától renitens tagját „Brüsszel”. Bár mindez fikció, nem árt egy pillantást vetni a rémforgatókönyv lehetséges és számszerűsíthető következményeire. Farkas Zoltán elemzésének első része.","shortLead":"A Brüsszel elleni hadviselés konoksága láttán egyre többekben vetődik fel a kérdés, nem fogja-e kivezetni...","id":"20190522_Mi_van_ha_a_Brexit_utan_jon_a_Huxit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01447a63-9203-48e3-b48a-e24634a8ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01857c92-25c3-45f2-be1d-d409d224286f","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Mi_van_ha_a_Brexit_utan_jon_a_Huxit","timestamp":"2019. május. 23. 11:20","title":"Mi van, ha a Brexit után jön a Huxit? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21b8d70-12f3-4f2d-806d-d9f6c2648ce3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiáról pedig kiderült, türelmetlen horgász.","shortLead":"A fiáról pedig kiderült, türelmetlen horgász.","id":"20190524_Ader_kozel_jart_egy_kapitalis_zsakmanyhoz_de_elszalasztotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c21b8d70-12f3-4f2d-806d-d9f6c2648ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370185ab-1518-4837-8bbb-136da126d00e","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Ader_kozel_jart_egy_kapitalis_zsakmanyhoz_de_elszalasztotta","timestamp":"2019. május. 24. 12:38","title":"Áder közel járt egy kapitális zsákmányhoz, de elszalasztotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5bd94f-51f7-43fd-8b1a-ccb094ba6028","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszámolt az Interpol egy nemzetközi pedofilhálózatot, amelynek tagjai az úgynevezett sötét weben tartották egymással a kapcsolatot.","shortLead":"Felszámolt az Interpol egy nemzetközi pedofilhálózatot, amelynek tagjai az úgynevezett sötét weben tartották egymással...","id":"20190523_nemzetkozi_pedofilhalozat_dark_web_nyomozas_gyerekek_kimentese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf5bd94f-51f7-43fd-8b1a-ccb094ba6028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7888c45-8c87-429f-8e88-401356e50da1","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_nemzetkozi_pedofilhalozat_dark_web_nyomozas_gyerekek_kimentese","timestamp":"2019. május. 23. 10:07","title":"Ötven gyereket mentettek ki pedofilok karmai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1985325a-30a7-44dd-b975-3ba023bd6a29","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A különböző időben született testvérek után külön-külön is jogosult a szülő a családtámogatásra, de más a helyzet akkor, ha ikrek születnek. Az Adózóna az ikrek után járó különböző ellátásokat mutatta be.","shortLead":"A különböző időben született testvérek után külön-külön is jogosult a szülő a családtámogatásra, de más a helyzet...","id":"20190524_Nem_duplazodik_a_csaladtamogatas_osszege_ha_ikrek_szuletnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1985325a-30a7-44dd-b975-3ba023bd6a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f764043-5753-49ab-9513-f6f42df925b3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190524_Nem_duplazodik_a_csaladtamogatas_osszege_ha_ikrek_szuletnek","timestamp":"2019. május. 24. 10:53","title":"Nem duplázódik a családtámogatás összege, ha ikrek születnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bfba9c-bfd1-48a3-99e0-0f95411f31ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korlátozottak a lehetőségek, nincs keret arra, hogy az ügyfelek ugyanolyan kulturált WC-t használhassanak, mint a dolgozók – ismerték el egy jegyzőkönyvben.","shortLead":"Korlátozottak a lehetőségek, nincs keret arra, hogy az ügyfelek ugyanolyan kulturált WC-t használhassanak, mint...","id":"20190523_Irasba_adta_a_gyori_kormanyablak_nincs_penz_vecepapirra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bfba9c-bfd1-48a3-99e0-0f95411f31ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e925cfda-f335-4cda-9ecc-1f640084f1d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Irasba_adta_a_gyori_kormanyablak_nincs_penz_vecepapirra","timestamp":"2019. május. 23. 19:51","title":"Írásba adta a győri kormányablak: nincs pénz vécépapírra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy osztrák konzorcium a nyertes.","shortLead":"Egy osztrák konzorcium a nyertes.","id":"20190523_Szazmilliokert_mondjak_meg_mi_epuljon_EszakCsepelen_es_DelPesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc17099-7005-4874-87e4-ffd7ab3ae6d4","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Szazmilliokert_mondjak_meg_mi_epuljon_EszakCsepelen_es_DelPesten","timestamp":"2019. május. 23. 11:59","title":"Százmilliókért mondják meg, mi épüljön Észak-Csepelen és Dél-Pesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemény fába vágja a fejszéjét, aki a jelenlegi, kétpólusúra szűkült okostelefonos piacra új platformot próbál bevezetni. De lehet, hogy a Huaweinek nem lesz más választása. ","shortLead":"Kemény fába vágja a fejszéjét, aki a jelenlegi, kétpólusúra szűkült okostelefonos piacra új platformot próbál...","id":"20190524_huawei_android_uj_platform_eselyek_hvg_hetilap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91af312a-bfa5-460d-a23c-84a23cb41d80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_huawei_android_uj_platform_eselyek_hvg_hetilap","timestamp":"2019. május. 24. 06:03","title":"Üthet vagy visszaüthet a Huawei elleni támadás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205b50a2-2dde-4a81-b488-f8ab04c5b5a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár az adatok valóban azt mutatják, hogy pozitív a vándorlási mérlegünk, a kivándorlókba csak azokat számolják bele, akik leadják tajkártyájukat, a Magyarországra érkező magyarok sorába azonban az ide bejelentkező határon túliak is belekerülnek.","shortLead":"Bár az adatok valóban azt mutatják, hogy pozitív a vándorlási mérlegünk, a kivándorlókba csak azokat számolják bele...","id":"20190523_Pontatlan_kivandorlais_es_hazateresi_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=205b50a2-2dde-4a81-b488-f8ab04c5b5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e18cfe-6d61-46f9-93d1-f62be3fc20d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Pontatlan_kivandorlais_es_hazateresi_adatok","timestamp":"2019. május. 23. 09:08","title":"Hazatérnek a magyarok? Többszörösen torzít a statisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]