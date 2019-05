Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d35ca5ac-04c7-45d0-8a5e-a53a5e7140da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hordozórakéta egy Glonassz-M műholdat szállított.","shortLead":"A hordozórakéta egy Glonassz-M műholdat szállított.","id":"20190527_szojuz_felbocsatas_villamcsapas_muhold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d35ca5ac-04c7-45d0-8a5e-a53a5e7140da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21038688-7773-41a3-88bb-d89f980e94bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_szojuz_felbocsatas_villamcsapas_muhold","timestamp":"2019. május. 27. 21:06","title":"Villámcsapás érte a Szojuzt, miközben felbocsátották – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Korábban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság döntött így.","shortLead":"Korábban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság döntött így.","id":"20190527_A_Kuria_is_kimondta_jogszeruen_buntettek_az_UPCt_20_milliora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351fa85e-86b8-4f6f-89d5-b6827b180e9d","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_A_Kuria_is_kimondta_jogszeruen_buntettek_az_UPCt_20_milliora","timestamp":"2019. május. 27. 13:50","title":"A Kúria is kimondta, jogszerűen büntették az UPC-t 20 millióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rossz vége lett a budapesti autós üldözésnek.","shortLead":"Rossz vége lett a budapesti autós üldözésnek.","id":"20190528_Eliteltek_a_fiut_aki_legfegyverrel_fenyegetozott_majd_autoval_probalt_menekulni_a_rendorok_elol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91659eec-865e-47ba-98a9-4521f92277b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_Eliteltek_a_fiut_aki_legfegyverrel_fenyegetozott_majd_autoval_probalt_menekulni_a_rendorok_elol","timestamp":"2019. május. 28. 09:58","title":"Elítélték a fiút, aki légfegyverrel fenyegetőzött, majd autóval próbált menekülni a rendőrök elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf844c82-4f4c-43a4-9f44-3b4cf2cd3e50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína bekeményített, folytatódik az Egyesült Államokkal vívott vámháború, ennek újabb frontja, hogy Peking több ezer tonna disznóhús megrendelését is lemondta. Emiatt tovább emelkednek a húsárak nálunk is.","shortLead":"Kína bekeményített, folytatódik az Egyesült Államokkal vívott vámháború, ennek újabb frontja, hogy Peking több ezer...","id":"20190527_Kina_es_Trump_kozotti_vamhaboru_miatt_meg_tovabb_dragulhat_a_disznohus_a_magyar_boltokban_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf844c82-4f4c-43a4-9f44-3b4cf2cd3e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dc9955-e5ce-4bbf-af7f-81c77159c5e5","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Kina_es_Trump_kozotti_vamhaboru_miatt_meg_tovabb_dragulhat_a_disznohus_a_magyar_boltokban_is","timestamp":"2019. május. 27. 12:21","title":"Mi köze van Trumpnak a magyar sertéshús drágulásához? Itt a magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2ec7a7-8ffb-4203-a157-87a2d19d900b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szemetelő férfi nehezen tűrte a kioktatást.","shortLead":"A szemetelő férfi nehezen tűrte a kioktatást.","id":"20190527_A_diakjai_elott_utottek_meg_egy_tanart_mert_ra_szolt_egy_szemetelore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f2ec7a7-8ffb-4203-a157-87a2d19d900b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59da598a-1f18-4704-aec1-19debc0bebd1","keywords":null,"link":"/elet/20190527_A_diakjai_elott_utottek_meg_egy_tanart_mert_ra_szolt_egy_szemetelore","timestamp":"2019. május. 27. 10:43","title":"A diákjai előtt ütöttek meg egy tanárt, mert rászólt egy szemetelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c384b75a-8900-455f-a034-2947437af26f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár hivatalos eredmény még egyetlen uniós országban sincs, Bugár Béla már bejelentette: Nagy József a Híd európai parlamenti képviselője nem folytathatja az elkezdett munkát a kisebbségi jogok terén.","shortLead":"Bár hivatalos eredmény még egyetlen uniós országban sincs, Bugár Béla már bejelentette: Nagy József a Híd európai...","id":"20190526_A_szlovakiai_magyaroknak_nem_lesz_kepviseletuk_Brusszelben__allitja_Bugar_Bela","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c384b75a-8900-455f-a034-2947437af26f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f985979f-531a-42b3-a58f-1f559730f009","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_A_szlovakiai_magyaroknak_nem_lesz_kepviseletuk_Brusszelben__allitja_Bugar_Bela","timestamp":"2019. május. 26. 17:49","title":"A szlovákiai magyaroknak nem lesz képviseletük Brüsszelben – állítja Bugár Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3364b7-0a4b-4ede-bc92-35f8ef19e886","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ház falán látható, de előtte mindent víz borít, úgyhogy a művésznek valószínűleg egy hajóról kinyúlva kellett dolgoznia. ","shortLead":"Egy ház falán látható, de előtte mindent víz borít, úgyhogy a művésznek valószínűleg egy hajóról kinyúlva kellett...","id":"20190527_Erdekes_helyen_bukkant_fel_egy_uj_Banksyalkotas_Velenceben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e3364b7-0a4b-4ede-bc92-35f8ef19e886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d4cdaf-991e-441a-8bc5-795df6adbcf2","keywords":null,"link":"/kultura/20190527_Erdekes_helyen_bukkant_fel_egy_uj_Banksyalkotas_Velenceben","timestamp":"2019. május. 27. 12:52","title":"Érdekes helyen bukkant fel egy új Banksy-alkotás Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2014-ben már bevezette papírjait a New York-i börzére is.","shortLead":"2014-ben már bevezette papírjait a New York-i börzére is.","id":"20190528_Az_Alibaba_a_hongkongi_tozsdere_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d8aa3e-741d-448a-8f65-b796df567730","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Az_Alibaba_a_hongkongi_tozsdere_keszul","timestamp":"2019. május. 28. 07:48","title":"Az Alibaba a hongkongi tőzsdére készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]