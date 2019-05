Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összesen 48 járművet néztek át az ellenőrök a tömegeket vonzó turisztikai nevezetességek közelében. ","shortLead":"Összesen 48 járművet néztek át az ellenőrök a tömegeket vonzó turisztikai nevezetességek közelében. ","id":"20190527_Ellenoriztek_az_iskolai_buszokat_nyolcnal_nem_stimmelt_valamit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8589749-278f-4fc0-8505-49e2aec181af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_Ellenoriztek_az_iskolai_buszokat_nyolcnal_nem_stimmelt_valamit","timestamp":"2019. május. 27. 12:58","title":"Ellenőrizték az iskolai buszokat, nyolcnál nem stimmelt valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5a6b2b-f752-47ee-9ec1-ee0e633b0906","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első a Brexit párt.","shortLead":"Az első a Brexit párt.","id":"20190527_A_Fidesz_a_14_legerosebb_part_az_EPben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e5a6b2b-f752-47ee-9ec1-ee0e633b0906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb738dc-c49c-4f0b-9a79-234c921dff1c","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_A_Fidesz_a_14_legerosebb_part_az_EPben","timestamp":"2019. május. 27. 12:53","title":"A Fidesz a 14. legerősebb párt az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde97489-76e9-40f9-a0f4-3c4f5bc9236c","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A magyar autók egyre idősebbek, az átlagéletkoruk már 14,2 évre emelkedett. Hiába hozzák át a kocsikat megkímélt állapotban Nyugat-Európából, ha azok régebbi motorjai túlzottan szennyezik a környezetet. Ezen a helyzeten változtatna most a kormány terve.","shortLead":"A magyar autók egyre idősebbek, az átlagéletkoruk már 14,2 évre emelkedett. Hiába hozzák át a kocsikat megkímélt...","id":"20190528_hasznaltauto_import_behozatal_regisztracios_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde97489-76e9-40f9-a0f4-3c4f5bc9236c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13c69a1-cc21-429e-897d-af67ee98d911","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_hasznaltauto_import_behozatal_regisztracios_ado","timestamp":"2019. május. 28. 15:48","title":"A németek sem jókedvükben dobják el a régi autót. Szerencsére ilyenkor jön a magyar nepper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az EP-választás csak a kezdet volt, most kezdődik igazán a harc az európai politikusok között. A tét: kik kerüljenek az EU három vezető testületének az élére.","shortLead":"Az EP-választás csak a kezdet volt, most kezdődik igazán a harc az európai politikusok között. A tét: kik kerüljenek...","id":"20190528_europai_bizottsag_ekb_tanacs_elnokok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78ad981-997a-443b-866d-fe5d62fe772e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_europai_bizottsag_ekb_tanacs_elnokok","timestamp":"2019. május. 28. 14:00","title":"Indul az uniós Trónok harca, és Orbánnak nem osztanak benne lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1acf87-2b24-4848-be7b-64a28b1edaec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Teljes munkaidőben dolgozik a veterán targoncás, aki a BBC-nek elmondta: esze ágában sincsen abbahagyni a munkát. „Mit csináljak otthon? Nézzem a televíziót”? – tette fel a költői kérdést a 69 éves Raymond Irving, aki szerint a munka tartja frissen és fiatalosan. Persze azért szeretne kicsit kevesebbet hajtani, de a jelenlegi munkahelyén nincs részmunkaidő.","shortLead":"Teljes munkaidőben dolgozik a veterán targoncás, aki a BBC-nek elmondta: esze ágában sincsen abbahagyni a munkát. „Mit...","id":"20190527_Nagyon_ment_a_Karibtengeren_hajokazo_69_eves_brit_targoncas_sztorija_a_BBCnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c1acf87-2b24-4848-be7b-64a28b1edaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996c14e7-0e9e-4ce1-a4b0-5bba8b6920c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Nagyon_ment_a_Karibtengeren_hajokazo_69_eves_brit_targoncas_sztorija_a_BBCnel","timestamp":"2019. május. 27. 11:50","title":"Nagyot ment a Karib-tengeren hajókázó 69 éves brit targoncás sztorija a BBC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d680349c-af5e-4231-96e5-99a3eaa9db0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2015-ben dobott piacra utoljára új iPod Touchot az Apple, ám a cég szerint van akkora igény rá, hogy érdemes legyen frissebb verziót is kiadni a termékből. ","shortLead":"2015-ben dobott piacra utoljára új iPod Touchot az Apple, ám a cég szerint van akkora igény rá, hogy érdemes legyen...","id":"20190528_apple_ipod_touch_2019_zenelejatszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d680349c-af5e-4231-96e5-99a3eaa9db0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433b3956-1733-4a72-afe1-8a74563ba2e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_apple_ipod_touch_2019_zenelejatszo","timestamp":"2019. május. 28. 18:03","title":"Három év után új iPod Touchot ad ki az Apple – csak kérdés, minek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két nappal a határidő előtt még nem tudott elég koalíciós partnert találni Benjamin Netanjahu, úgyhogy feloszlatná a parlamentet, hogy az elnök ne bízhasson meg mást a kormányalakítással.","shortLead":"Két nappal a határidő előtt még nem tudott elég koalíciós partnert találni Benjamin Netanjahu, úgyhogy feloszlatná...","id":"20190527_Elore_menekul_Netanjahu_feloszlatna_a_parlamentet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06552bc5-fd42-4253-9dda-32a05e45d17b","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Elore_menekul_Netanjahu_feloszlatna_a_parlamentet","timestamp":"2019. május. 27. 21:08","title":"Előre menekül Netanjahu, feloszlatná a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendhagyó mód ünnepli szolgáltatása bővülését egy parkolással foglalkozó hazai mobilapp. ","shortLead":"Rendhagyó mód ünnepli szolgáltatása bővülését egy parkolással foglalkozó hazai mobilapp. ","id":"20190527_parkl_parkolas_ingyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c585bc-06eb-4806-86fc-0a94cd65a93f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_parkl_parkolas_ingyen","timestamp":"2019. május. 27. 13:32","title":"Ha ezt megteszi, egy napig (szinte) bárhol ingyen parkolhat az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]