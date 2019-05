Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új, kizárólagos tulajdonosa van az MTK futballcsapatának, amit az eddigi társtulajdonos vásárolt meg – jelentette be a honlapján a klub.","shortLead":"Új, kizárólagos tulajdonosa van az MTK futballcsapatának, amit az eddigi társtulajdonos vásárolt meg – jelentette be...","id":"20190530_Eladtak_az_MTK_focicsapatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb34f49-9ad9-4cc6-a67f-fb84b9c1299b","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Eladtak_az_MTK_focicsapatat","timestamp":"2019. május. 30. 20:59","title":"Eladták az MTK focicsapatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9348918a-b256-4153-8467-e47314b4ebd3","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Kalifornia leghírhedtebb fegyintézetében egy továbbképzési és rehabilitációs program keretében akár szakácsképesítést is szerezhetnek az elítéltek.\r

\r

","shortLead":"Kalifornia leghírhedtebb fegyintézetében egy továbbképzési és rehabilitációs program keretében akár szakácsképesítést...","id":"20190530_Fozocske_a_San_Quentinben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9348918a-b256-4153-8467-e47314b4ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5598194-c3a4-481d-a5a7-4cb463378255","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Fozocske_a_San_Quentinben","timestamp":"2019. május. 30. 15:16","title":"Főzőcske a San Quentinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8e6be1-fdf1-4101-b067-ce7350ee2277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig keresik 21 elsüllyedt ember testét és a Hableányt sem sikerült még kiemelni a Duna mélyéről. Most mindenki válaszokat vár, miközben tovább izgulhatunk a kockázatos búvárexpedíció sikeréért. Interaktív térképen és idővonalon foglaltuk össze a dunai hajóbaleset óta eltelt 40 óra eseményeit. ","shortLead":"Még mindig keresik 21 elsüllyedt ember testét és a Hableányt sem sikerült még kiemelni a Duna mélyéről. Most mindenki...","id":"20190531_A_kapitany_tagad_mindenki_valaszokat_var_dunai_hajobaleset_Viking_Sigyn_Hableany_infografika_kronologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd8e6be1-fdf1-4101-b067-ce7350ee2277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1f06b4-08c5-42a8-a30f-c1b210c3163b","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_A_kapitany_tagad_mindenki_valaszokat_var_dunai_hajobaleset_Viking_Sigyn_Hableany_infografika_kronologia","timestamp":"2019. május. 31. 16:56","title":"A kapitány tagad, mindenki válaszokat vár - így telt az év legnehezebb 40 órája (infografika)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"22-en tartózkodtak a gépen Brüsszelben, Babis kormányfő, és emberei, az uniós csúcsértekezlet után indultak volna vissza, amikor az incidens történt. Senki sem sérült meg.","shortLead":"22-en tartózkodtak a gépen Brüsszelben, Babis kormányfő, és emberei, az uniós csúcsértekezlet után indultak volna...","id":"20190529_Veletlenul_elsult_a_cseh_miniszterelnok_testorenek_fegyvere_a_repulon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd3f2d2-0f06-4a73-8b3f-572bce577fd8","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Veletlenul_elsult_a_cseh_miniszterelnok_testorenek_fegyvere_a_repulon","timestamp":"2019. május. 29. 21:16","title":"Véletlenül elsült a cseh miniszterelnök testőrének fegyvere a repülőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e5e208-56bd-4d48-802a-fc03b874d675","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pótlóbusz közlekedik az Árpád híd és a Deák Ferenc tér között. ","shortLead":"Pótlóbusz közlekedik az Árpád híd és a Deák Ferenc tér között. ","id":"20190530_Elromlott_a_szerelveny_nem_jar_a_harmas_metro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87e5e208-56bd-4d48-802a-fc03b874d675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17096d29-947e-4efe-9505-d123915623e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_Elromlott_a_szerelveny_nem_jar_a_harmas_metro","timestamp":"2019. május. 30. 15:37","title":"Elromlott a szerelvény, nem jár a hármas metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész annyi munkát vállal, amennyit csak bír. ","shortLead":"A színész annyi munkát vállal, amennyit csak bír. ","id":"20190530_Kern_Andras_visszavonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbff76df-34dc-498f-9ace-33348b5116d8","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Kern_Andras_visszavonulas","timestamp":"2019. május. 30. 11:18","title":"Kern András: Hülyeség ez az egész visszavonulósdi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az építőipar óriásit nőtt, de az ipar sok más ágazata is húzza a gazdaságot. A mezőgazdaság idén eddig nem teljesített jól.","shortLead":"Az építőipar óriásit nőtt, de az ipar sok más ágazata is húzza a gazdaságot. A mezőgazdaság idén eddig nem teljesített...","id":"20190531_Reszletezte_a_KSH_miert_nott_ekkorat_a_magyar_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2443e944-82e0-4754-b396-22a565df5540","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Reszletezte_a_KSH_miert_nott_ekkorat_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2019. május. 31. 09:59","title":"Részletezte a KSH, miért nőtt ekkorát a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégre száll a magyar közpénzből finanszírozott 300 milliárdos egyiptomi üzlet, írja a Népszava. A DJJ-t 5 éve vette meg a magyar állam a Bombardier-től nemzeti érdekre hivatkozva.\r

\r

","shortLead":"A cégre száll a magyar közpénzből finanszírozott 300 milliárdos egyiptomi üzlet, írja a Népszava. A DJJ-t 5 éve vette...","id":"20190530_Magyar_kozpenzbol_hizik_majd_a_Dunakeszi_Jarmujavito_uj_orosz_tulajdonosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b5fb1-43fd-4ea4-bdac-b6f38d271198","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Magyar_kozpenzbol_hizik_majd_a_Dunakeszi_Jarmujavito_uj_orosz_tulajdonosa","timestamp":"2019. május. 30. 09:59","title":"Magyar közpénzből hízik majd a Dunakeszi Járműjavító új orosz tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]