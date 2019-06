Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50711ecf-b52f-4d69-bcf4-2dd48cfc7f36","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatalmasat fejlődőtt a kémia tudománya az elmúlt 200 évben: a 18. század vége óta több mint 20 millió anyaggal zajló 42 millió különböző reakciót dokumentáltak. ","shortLead":"Hatalmasat fejlődőtt a kémia tudománya az elmúlt 200 évben: a 18. század vége óta több mint 20 millió anyaggal zajló 42...","id":"20190614_kemia_felfedezesek_kemiai_reakciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50711ecf-b52f-4d69-bcf4-2dd48cfc7f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3486ec34-211a-49c7-be7a-9b1bd2eab61b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_kemia_felfedezesek_kemiai_reakciok","timestamp":"2019. június. 14. 15:03","title":"Kémia magasfokon: 20 millió anyaggal 42 millió reakciót figyeltek meg 200 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ázsiában és Észak-Amerikában él a legtöbb nagy szennyező cég első embere. Magyarországról Bécsig kell elutazni, hogy találkozzunk eggyel.","shortLead":"Ázsiában és Észak-Amerikában él a legtöbb nagy szennyező cég első embere. Magyarországról Bécsig kell elutazni...","id":"20190614_Terkepre_tettek_hol_lakik_az_a_100_ember_aki_a_leginkabb_karositja_a_Foldet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142cc5bf-cb35-42ae-8087-eb4c553c7045","keywords":null,"link":"/kkv/20190614_Terkepre_tettek_hol_lakik_az_a_100_ember_aki_a_leginkabb_karositja_a_Foldet","timestamp":"2019. június. 14. 13:15","title":"Térképre tették, hol lakik az a 100 ember, aki a leginkább károsítja a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Volt, akit tizenöt évig dolgoztatott rabszolgaként.","shortLead":"Volt, akit tizenöt évig dolgoztatott rabszolgaként.","id":"20190614_Rabszolgasors_het_evet_kapott_a_gadorosi_csicskaztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c531f1-6d9a-4a48-ba4b-f1c0310e30e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Rabszolgasors_het_evet_kapott_a_gadorosi_csicskaztato","timestamp":"2019. június. 14. 11:10","title":"Rabszolgasors: hét évet kapott a gádorosi csicskáztató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ba4e98-7abc-431c-8fef-1b7956ab162f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy amerikai befektetési alap, az Apollo is érdeklődik az Abanka iránt.","shortLead":"Egy amerikai befektetési alap, az Apollo is érdeklődik az Abanka iránt.","id":"20190614_Az_OTP_megszerezne_a_harmadik_legnagyobb_szloven_bankot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1ba4e98-7abc-431c-8fef-1b7956ab162f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66644afd-090b-469f-9b81-65c601b89af6","keywords":null,"link":"/kkv/20190614_Az_OTP_megszerezne_a_harmadik_legnagyobb_szloven_bankot","timestamp":"2019. június. 14. 11:39","title":"Az OTP megszerezné a harmadik legnagyobb szlovén bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azt is megmagyarázta a Kisvárda új edzője, hogy ha mindig is Magyarországon szeretett volna edzősködni, akkor miért csak másodszor teszi meg ezt most.","shortLead":"Azt is megmagyarázta a Kisvárda új edzője, hogy ha mindig is Magyarországon szeretett volna edzősködni, akkor miért...","id":"20190613_Miriuta_Laszlo_lett_a_Kisvarda_uj_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dfc07a-067b-4efd-a5f6-84940a4d1afd","keywords":null,"link":"/sport/20190613_Miriuta_Laszlo_lett_a_Kisvarda_uj_edzoje","timestamp":"2019. június. 13. 21:27","title":"Miriuta László lett a Kisvárda új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34f361e-f9db-4203-8eb6-4d1ad29ad11e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerencsétlenség csak a Holt-Tisza egyik szajoli tavát érintette. Az okot egyelőre nem tudni.","shortLead":"A szerencsétlenség csak a Holt-Tisza egyik szajoli tavát érintette. Az okot egyelőre nem tudni.","id":"20190614_Tiz_tonna_hal_pusztult_ki_a_HoltTiszaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f34f361e-f9db-4203-8eb6-4d1ad29ad11e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00c4102-b077-4860-bfa0-97968530383e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Tiz_tonna_hal_pusztult_ki_a_HoltTiszaban","timestamp":"2019. június. 14. 18:45","title":"Tíz tonna hal pusztult ki a Holt-Tiszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9203da71-bf2d-4a16-a4a1-d0faf318ab43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A munkálatok várhatóan augusztus 20-ig tartanak. ","shortLead":"A munkálatok várhatóan augusztus 20-ig tartanak. ","id":"20190614_Hetfotol_lezaras_lesz_a_Szent_Istvan_koruton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9203da71-bf2d-4a16-a4a1-d0faf318ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eff96d-a6e3-40ab-9027-014a25c440e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Hetfotol_lezaras_lesz_a_Szent_Istvan_koruton","timestamp":"2019. június. 14. 15:49","title":"Hétfőtől lezárás lesz a Szent István körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffed5737-4a22-4787-a8cd-2f2579186439","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindezt csütörtök délelőtt, 11 órakor a városon keresztül. ","shortLead":"Mindezt csütörtök délelőtt, 11 órakor a városon keresztül. ","id":"20190614_Otszoros_eltiltasa_ellenere_drogosan_rendezett_autos_amokfutast_egy_ferfi_Mosonmagyarovaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffed5737-4a22-4787-a8cd-2f2579186439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96eaa70-5448-42f1-9193-1630d2052ecd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Otszoros_eltiltasa_ellenere_drogosan_rendezett_autos_amokfutast_egy_ferfi_Mosonmagyarovaron","timestamp":"2019. június. 14. 09:55","title":"Ötszörös eltiltása ellenére, drogosan rendezett autós ámokfutást egy férfi Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]