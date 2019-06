Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca080913-505e-4ad4-aa63-640a0e9ce989","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Válság és újjászületés 1929-ben címmel rendezett kiállítás június 28-án nyílik a Nemzeti Galériában.\r

\r

","shortLead":"A Válság és újjászületés 1929-ben címmel rendezett kiállítás június 28-án nyílik a Nemzeti Galériában.\r

\r

","id":"20190618_Dali_Miro_Picasso__gigatarlat_nyilik_a_szurrealizmus_mestereinek_muveibol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca080913-505e-4ad4-aa63-640a0e9ce989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bea50b-8cf9-4d31-b9a4-fe0e8606179f","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Dali_Miro_Picasso__gigatarlat_nyilik_a_szurrealizmus_mestereinek_muveibol","timestamp":"2019. június. 18. 14:04","title":"Dalí, Miró, Picasso – gigatárlat nyílik a szürrealizmus mestereinek műveiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6274c2-9f54-459b-80b6-079a666c9ecd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két olasz is így próbált meg átverni embereket. Most Thaiföldön tartóztatták le őket.","shortLead":"Két olasz is így próbált meg átverni embereket. Most Thaiföldön tartóztatták le őket.","id":"20190617_Mekkora_szelhamos_lehet_az_aki_George_Clooneynak_adja_ki_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd6274c2-9f54-459b-80b6-079a666c9ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcc5b1b-828b-42a0-9721-9373d30f7ba6","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Mekkora_szelhamos_lehet_az_aki_George_Clooneynak_adja_ki_magat","timestamp":"2019. június. 17. 09:05","title":"Mekkora szélhámos lehet az, aki George Clooney-nak adja ki magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad580895-907b-479b-ae19-eba97ac98671","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A világ három legnevesebb autóversenyéből kettőt kipipált a pilóta.","shortLead":"A világ három legnevesebb autóversenyéből kettőt kipipált a pilóta.","id":"20190616_Fernardo_Alonso_le_mans_24_toyota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad580895-907b-479b-ae19-eba97ac98671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60f2c06-5eb1-44fc-923d-6562955eaebd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Fernardo_Alonso_le_mans_24_toyota","timestamp":"2019. június. 16. 19:38","title":"Fernardo Alonso ismét világbajnok, de nem a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétélű fegyver a Huawei ellen hirdetett bojkott, az érintett amerikai cégek is rosszul jöhetnek ki belőle. Érthető, ha egymás után próbálják meggyőzni a kormányzatot az intézkedések mérsékléséről.","shortLead":"Kétélű fegyver a Huawei ellen hirdetett bojkott, az érintett amerikai cégek is rosszul jöhetnek ki belőle. Érthető, ha...","id":"20190617_intel_qualcomm_huawei_embargo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbeb3bf-0a41-4897-b249-6eb6d226cd97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_intel_qualcomm_huawei_embargo","timestamp":"2019. június. 17. 18:03","title":"Állítólag beindult az Intel és a Qualcomm a Huawei-embargó ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bba03e-4038-4cdc-8cd1-cdffd4878201","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tabletták gyógyszerhatóanyagot tartalmaznak, amit csak orvosi felügyelettel szabad szedni. ","shortLead":"A tabletták gyógyszerhatóanyagot tartalmaznak, amit csak orvosi felügyelettel szabad szedni. ","id":"20190617_Ujabb_veszelyes_potencianoveloket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64bba03e-4038-4cdc-8cd1-cdffd4878201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec31f8d1-a875-4ff1-bd94-26bc7099cb00","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Ujabb_veszelyes_potencianoveloket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2019. június. 17. 09:47","title":"Újabb veszélyes potencianövelőket vont ki a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egyik államban 50 fok fölé emelkedett a hőmérséklet.","shortLead":"Az egyik államban 50 fok fölé emelkedett a hőmérséklet.","id":"20190617_Indiaban_mar_78an_meghaltak_az_extrem_meleg_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8511047-5afe-4e4a-917b-a37e9d50070d","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Indiaban_mar_78an_meghaltak_az_extrem_meleg_miatt","timestamp":"2019. június. 17. 20:30","title":"Indiában már 78-an meghaltak az extrém meleg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2ee554-5aac-431d-9cca-5f90635ea771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV állomási gondnokokkal próbál meg kulturált környezetet biztosítani az utasoknak.","shortLead":"A MÁV állomási gondnokokkal próbál meg kulturált környezetet biztosítani az utasoknak.","id":"20190618_Ha_rendezettebbnek_tunnek_a_vonatallomasok_az_nem_veletlen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c2ee554-5aac-431d-9cca-5f90635ea771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c20ec9-62d9-48e2-968d-acad9ea6ddb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Ha_rendezettebbnek_tunnek_a_vonatallomasok_az_nem_veletlen","timestamp":"2019. június. 18. 07:22","title":"Ha rendezettebbnek tűnnek a vonatállomások, az nem véletlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A WHB és az Épkar közös cége nyert a világkiállítás pavilonjára kiírt pályázaton.","shortLead":"A WHB és az Épkar közös cége nyert a világkiállítás pavilonjára kiírt pályázaton.","id":"20190617_106_milliard_forintbol_epul_a_magyar_pavilon_a_kovetkezo_vilagkiallitasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb561577-30a7-490d-88dd-5bddb794c337","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_106_milliard_forintbol_epul_a_magyar_pavilon_a_kovetkezo_vilagkiallitasra","timestamp":"2019. június. 17. 09:47","title":"10,6 milliárd forintból épül a magyar pavilon a következő világkiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]