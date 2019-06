Törvénnyel szentesítené a kormány, hogy rögzítsék a fesztiválozók adatait

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38f75667-ed30-4b74-a2a1-524d5a546600","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rémült állatot még bottal is piszkálták. A tetteseket kihallgatta a román rendőrség.","shortLead":"A rémült állatot még bottal is piszkálták. A tetteseket kihallgatta a román rendőrség.","id":"20190618_Ilyen_a_hangja_az_allatkinzasnak_szivszaggatoan_sir_az_anyjatol_elszakitott_medvebocs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f75667-ed30-4b74-a2a1-524d5a546600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78275f34-c221-4020-8ddd-899917a76c55","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Ilyen_a_hangja_az_allatkinzasnak_szivszaggatoan_sir_az_anyjatol_elszakitott_medvebocs","timestamp":"2019. június. 18. 12:17","title":"Ilyen a hangja az állatkínzásnak: szívszaggatóan sír az anyjától elszakított medvebocs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Azonnal lecsaptak a kamuüzenetet elindítók a Facebookon zajló tiltási eseményekre.","shortLead":"Azonnal lecsaptak a kamuüzenetet elindítók a Facebookon zajló tiltási eseményekre.","id":"20190618_a_facebook_torolve_letiltas_chat_atveres_kamu_uzenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894e3c41-6666-407e-a23f-10a3d0af9527","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_a_facebook_torolve_letiltas_chat_atveres_kamu_uzenet","timestamp":"2019. június. 18. 11:03","title":"Ordas nagy kamu terjed a Facebook-tiltásokról, tovább ne küldje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A több százmilliós épület több mint 250 négyzetméteres. ","shortLead":"A több százmilliós épület több mint 250 négyzetméteres. ","id":"20190618_Korabban_tarsashaz_volt_a_villa_amelyet_Meszaros_lanya_es_ferje_megvett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ae81f5-2d04-4875-82c8-0158d4b1d117","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Korabban_tarsashaz_volt_a_villa_amelyet_Meszaros_lanya_es_ferje_megvett","timestamp":"2019. június. 18. 06:51","title":"Korábban társasház volt a villa, amelyet Mészáros lánya és férje megvett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee38d0b-3caf-451f-9b10-d2052978b43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobrev Klára szerint nem a férje miatt lett ő a DK jelöltje, és nem az volt az EP-választási siker kulcsa, hogy a férje lekerült a plakátokról. Azt mondta a 444-nek adott interjúban, hogy Kálmán Olgával régóta tárgyalnak, bár ezzel épp férje állításának mond ellent.","shortLead":"Dobrev Klára szerint nem a férje miatt lett ő a DK jelöltje, és nem az volt az EP-választási siker kulcsa, hogy a férje...","id":"20190619_Simicskarol_sztorizik_es_oriasi_ambiciok_futik_Dobrev_Klarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ee38d0b-3caf-451f-9b10-d2052978b43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf38f78f-c7c2-4dc5-a8fc-b87e6c12cda7","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Simicskarol_sztorizik_es_oriasi_ambiciok_futik_Dobrev_Klarat","timestamp":"2019. június. 19. 10:21","title":"Simicskáról sztorizik Dobrev Klára, és óriási ambíciók fűtik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6a6162-040a-4277-ab9c-e7fe676c4b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták szerint a rögtönzött eltakarással a műszakváltásra érkezők elől akarták elrejteni a tiltakozó Komjáthi Imrét. ","shortLead":"A szocialisták szerint a rögtönzött eltakarással a műszakváltásra érkezők elől akarták elrejteni a tiltakozó Komjáthi...","id":"20190618_Egy_MSZPs_a_Suzukigyarhoz_lancolta_magat_kesobb_kisbuszokkal_eltakartak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df6a6162-040a-4277-ab9c-e7fe676c4b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cac96cb-c349-4d00-b0b4-620380f5eb92","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Egy_MSZPs_a_Suzukigyarhoz_lancolta_magat_kesobb_kisbuszokkal_eltakartak","timestamp":"2019. június. 18. 16:42","title":"Egy MSZP-s a Suzuki-gyárhoz láncolta magát, később kisbuszokkal eltakarták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e58e49-07fa-46a3-91e6-f5dfa882b2ef","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Dühös dolgozók Radio France vezetőjének ablakai alatt dalolták Beethoven IX-ik szimfóniájának örömódáját. Az elbocsátások ellen tiltakoztak. ","shortLead":"Dühös dolgozók Radio France vezetőjének ablakai alatt dalolták Beethoven IX-ik szimfóniájának örömódáját...","id":"20190619_macron_kozszolgalati_radio_elbocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72e58e49-07fa-46a3-91e6-f5dfa882b2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5c3dff-b82c-413b-a209-4dbe6c16b8cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_macron_kozszolgalati_radio_elbocsatas","timestamp":"2019. június. 19. 15:27","title":"Ezreket bocsátana el Macron, nő az elégedetlenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy webes szolgáltatásnak hála térképen, településenként látni, hol találhatók bárki által ingyenesen használható ivókutak az országban. ","shortLead":"Egy webes szolgáltatásnak hála térképen, településenként látni, hol találhatók bárki által ingyenesen használható...","id":"20190618_terkep_kut_ivoviz_ivokut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3b39c3-7450-4ac6-9bfd-cc5d239566af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_terkep_kut_ivoviz_ivokut","timestamp":"2019. június. 18. 09:33","title":"Ez most nagyon jól jön: térképen a helyek, ahol ingyen ihat vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde1a266-cb05-4e45-9e74-78cf2c8dce12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy interneten terjedő videó szerint a Boston Dynamics robotjai már olyan okosak, hogy képesek visszatámadni. Semmi nem igaz belőle.","shortLead":"Egy interneten terjedő videó szerint a Boston Dynamics robotjai már olyan okosak, hogy képesek visszatámadni. Semmi nem...","id":"20190617_boston_dynamics_bosstown_dynamics_robot_pisztoly_fegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dde1a266-cb05-4e45-9e74-78cf2c8dce12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503a3bfd-f771-4307-994f-1756f7b79070","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_boston_dynamics_bosstown_dynamics_robot_pisztoly_fegyver","timestamp":"2019. június. 17. 18:33","title":"Nyugalom, a robot (még) nem tud pisztolyt rántani a támadójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]