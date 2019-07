Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afa3f0f9-d679-411d-b352-aa4fc81ce020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sérült meg senki, a jármű kora délután már forgalomba állt, de még mindig hosszabb várakozásra kell számítani.","shortLead":"Nem sérült meg senki, a jármű kora délután már forgalomba állt, de még mindig hosszabb várakozásra kell számítani.","id":"20190706_Leszakadt_az_egyik_balatoni_komp_rampaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afa3f0f9-d679-411d-b352-aa4fc81ce020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d997e2-da8d-4a80-80dd-e258c8faa9f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_Leszakadt_az_egyik_balatoni_komp_rampaja","timestamp":"2019. július. 06. 14:57","title":"Leszakadt az egyik balatoni komp rámpája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök támogatottsága 44 százalékos, elnöksége óta a legmagasabb - hozta nyilvánosságra legújabb közvélemény-kutatásának eredményét a The Washington Post című lap. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök támogatottsága 44 százalékos, elnöksége óta a legmagasabb - hozta nyilvánosságra legújabb...","id":"20190707_Sosem_volt_meg_ennyire_nepszeru_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe374f8-aa1d-4601-88a9-5e29274bcf41","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Sosem_volt_meg_ennyire_nepszeru_Trump","timestamp":"2019. július. 07. 21:36","title":"Sosem volt még ennyire népszerű Trump elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d041f2a9-dc95-4de2-afc9-a64fd37fbb3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Betegség miatt, a szervezők szerint a többi soron következő programját is lemondta.","shortLead":"Betegség miatt, a szervezők szerint a többi soron következő programját is lemondta.","id":"20190706_Sean_Paul_lemondta_szombati_fellepeset_a_Balaton_Soundon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d041f2a9-dc95-4de2-afc9-a64fd37fbb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2403f71e-2cd9-412f-a97f-4a1a580b9675","keywords":null,"link":"/kultura/20190706_Sean_Paul_lemondta_szombati_fellepeset_a_Balaton_Soundon","timestamp":"2019. július. 06. 15:30","title":"Sean Paul lemondta szombati fellépését a Balaton Soundon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc070273-24ad-46c4-b202-49254517b20d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Emberi egészségre káros vegyületek oldódnak ki belőle.","shortLead":"Emberi egészségre káros vegyületek oldódnak ki belőle.","id":"20190706_Veszelyes_a_bambusztalka_a_Mullerben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc070273-24ad-46c4-b202-49254517b20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771e8de6-9b06-4d2c-bcb0-6587bf8373ee","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Veszelyes_a_bambusztalka_a_Mullerben","timestamp":"2019. július. 06. 16:08","title":"Veszélyes a bambusztálka a Müllerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebef6253-7b97-4160-902b-874880a2fefa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez egy olyan kétmilliós város, ahol komoly a helyi vásárlóerő, s közben nő az idegenforgalom is: a repülőtér forgalma néhány év alatt 10 millióról 15 millióra emelkedett – ezzel magyarázta Damian Mignot, a TUMI európai vezérigazgatója, hogy a luxus bőröndöket, táskákat és utazási kiegészítőket gyártó cég Budapesten nyitotta meg a közelmúltban első közép-európai üzletét. ","shortLead":"Ez egy olyan kétmilliós város, ahol komoly a helyi vásárlóerő, s közben nő az idegenforgalom is: a repülőtér forgalma...","id":"20190707_Budapestrol_terjeszkedik_tovabb_a_luxuscikkeket_gyarto_TUMI","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebef6253-7b97-4160-902b-874880a2fefa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdd17d2-4e4f-40dd-8208-db6cfe22550e","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Budapestrol_terjeszkedik_tovabb_a_luxuscikkeket_gyarto_TUMI","timestamp":"2019. július. 07. 09:30","title":"Budapestről terjeszkedik tovább a luxuscikkeket gyártó TUMI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d4d904-4886-401c-bc97-4afe5e995e3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Honnan máshonnan, mint a Gresham Palota elől hajtott éppen ki.","shortLead":"Honnan máshonnan, mint a Gresham Palota elől hajtott éppen ki.","id":"20190708_Videon_is_az_egyedi_Bugatti_Veyron_ami_Budapesten_korzozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17d4d904-4886-401c-bc97-4afe5e995e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b616c7-2247-4a3d-967e-5cd2534f8e37","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Videon_is_az_egyedi_Bugatti_Veyron_ami_Budapesten_korzozott","timestamp":"2019. július. 08. 09:24","title":"Videón is az egyedi, 1145 lóerős Bugatti Veyron, ami Budapesten korzózott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daffc492-f2b6-4fba-b03c-afed3a83e5ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fiatalok egy egyestés fesztivált szerveztek az emblematikus Karancs Hotel épülete köré. ","shortLead":"Fiatalok egy egyestés fesztivált szerveztek az emblematikus Karancs Hotel épülete köré. ","id":"20190708_Foto_Fenyjatekkal_elesztettek_ujra_az_evek_ota_uresen_allo_salgotarjani_szallot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daffc492-f2b6-4fba-b03c-afed3a83e5ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee4dd86-2a49-4eac-bb88-42aca8cba9a0","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Foto_Fenyjatekkal_elesztettek_ujra_az_evek_ota_uresen_allo_salgotarjani_szallot","timestamp":"2019. július. 08. 09:49","title":"Fotó: Fényjátékkal élesztették újjá az évek óta üresen álló salgótarjáni szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d38ebef-42ae-43fe-a34c-56d057b73d24","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez egy olyan ördögi kör, amiből nem lehet kiszállni.","shortLead":"Ez egy olyan ördögi kör, amiből nem lehet kiszállni.","id":"20190706_Elkepeszto_uzlet_lesz_a_jovoben_a_legkondicionalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d38ebef-42ae-43fe-a34c-56d057b73d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9398a0e-b440-442d-8032-52fb4edbcb57","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Elkepeszto_uzlet_lesz_a_jovoben_a_legkondicionalas","timestamp":"2019. július. 06. 19:15","title":"Elképesztő üzlet lesz a jövőben a légkondicionálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]