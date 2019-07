Beyoncé új dalával bővült Az oroszlánkirály filmzenéje

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"789bc6d3-fd85-442e-a412-9eea5e86289d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az új MacBook Air sem csúnya, a sebességet illetően más a kérdés: a 2019-es modellben lévő SSD kevésbé fürge.","shortLead":"Bár az új MacBook Air sem csúnya, a sebességet illetően más a kérdés: a 2019-es modellben lévő SSD kevésbé fürge.","id":"20190716_apple_macbook_air_2019_ssd_sebesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=789bc6d3-fd85-442e-a412-9eea5e86289d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8159ef-56e5-4024-8520-b2abc0fd8385","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_apple_macbook_air_2019_ssd_sebesseg","timestamp":"2019. július. 16. 18:03","title":"Jól gondolja meg, befizet-e az új MacBook Airre: lassabb, mint az előző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most éppen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fellebbezett a megnyitást engedélyező bírósági döntés ellen.","shortLead":"Most éppen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fellebbezett a megnyitást engedélyező bírósági...","id":"20190717_Bigeugy_ujabb_fordulat_a_bezart_gyar_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f293550-d157-48de-a34e-dfe56aac8d9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Bigeugy_ujabb_fordulat_a_bezart_gyar_korul","timestamp":"2019. július. 17. 10:20","title":"Bige-ügy: újabb fordulat a bezárt gyár körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már megbilincselték az áldozatot, amikor rájöttek.","shortLead":"Már megbilincselték az áldozatot, amikor rájöttek.","id":"20190717_Rossz_cimen_rohamozott_a_szlovak_kommando","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1feac72-4841-43af-983b-933eec49c4c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Rossz_cimen_rohamozott_a_szlovak_kommando","timestamp":"2019. július. 17. 11:37","title":"Rossz címen rohamozott a szlovák kommandó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4d9dd1-21dd-4ea2-adf3-df757eab0578","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Ha még élne, biztosan hatalmas bulival ünnepelte volna meg első retrospektív kiállítását a hordhatatlan ruhaszobrairól ismert Király Tamás. A Ludwig Múzeumban bemutatott ruhákat már csak azért is érdemes megnézni, mert lehet, hogy tíz év múlva már semmi nem marad belőlük.","shortLead":"Ha még élne, biztosan hatalmas bulival ünnepelte volna meg első retrospektív kiállítását a hordhatatlan ruhaszobrairól...","id":"20190715_kiraly_tamas_divattervezo_ludwig_muzeum_kiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c4d9dd1-21dd-4ea2-adf3-df757eab0578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a96109a-249d-42ec-8109-44ccac2d188d","keywords":null,"link":"/elet/20190715_kiraly_tamas_divattervezo_ludwig_muzeum_kiallitas","timestamp":"2019. július. 15. 20:00","title":"Foszlásnak indult a magyar divatpápa életműve – ki fogja a ruháit megmenteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02b5cb1-9a4d-4074-9d79-240efc1bcb9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelenet óriási felháborodást keltett, a streamingszolgáltató lépett az ügyben. ","shortLead":"A jelenet óriási felháborodást keltett, a streamingszolgáltató lépett az ügyben. ","id":"20190716_Netflix_ongyilkos_jelenet_13_Reasons_Why_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c02b5cb1-9a4d-4074-9d79-240efc1bcb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7409a9ba-ad9e-4c70-91be-6b628ce80431","keywords":null,"link":"/elet/20190716_Netflix_ongyilkos_jelenet_13_Reasons_Why_sorozat","timestamp":"2019. július. 16. 12:07","title":"Kivágja a Netflix az öngyilkosságról szóló jelenetet a 13 Reasons Why című sorozatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1731bdd6-8fad-4f01-8ce8-d0210eafa5a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 60 éves tudós halála ügyében egy 27 éves férfit tartóztattak le.","shortLead":"A 60 éves tudós halála ügyében egy 27 éves férfit tartóztattak le.","id":"20190715_Letartoztattak_egy_embert_a_Kretan_megfojtott_kutatono_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1731bdd6-8fad-4f01-8ce8-d0210eafa5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f7f143-c21f-4ad1-806f-aa810d2d4c5f","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Letartoztattak_egy_embert_a_Kretan_megfojtott_kutatono_ugyeben","timestamp":"2019. július. 15. 18:43","title":"Letartóztattak egy embert a Krétán megfojtott kutatónő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bemutatóra egy külön albummal is készült, amely szerinte szerelmes levél Afrikához. ","shortLead":"A bemutatóra egy külön albummal is készült, amely szerinte szerelmes levél Afrikához. ","id":"20190717_Az_oroszlankiraly_Beyonce_szerelmes_levelet_irt_Afrikahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e10d5f-c0c2-475d-8c7f-a7ffb6268917","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Az_oroszlankiraly_Beyonce_szerelmes_levelet_irt_Afrikahoz","timestamp":"2019. július. 17. 14:50","title":"Beyoncé új dalával bővült Az oroszlánkirály filmzenéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7da774-a9e0-41c6-a00f-30727beb661e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén már a szigetes fesztiválokon (például a VOLT-on, a Balaton Soundon) is könnyebb nyomon követni a karszalagra feltöltött összeget és automatikussá tehető a maradék egyenleg visszaigénylése is. ","shortLead":"Idén már a szigetes fesztiválokon (például a VOLT-on, a Balaton Soundon) is könnyebb nyomon követni a karszalagra...","id":"20190717_Konnyebben_fogjuk_visszakapni_a_maradek_penzunket_a_Szigeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a7da774-a9e0-41c6-a00f-30727beb661e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c589a7-2a49-4d09-9a6a-1faebb461f3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190717_Konnyebben_fogjuk_visszakapni_a_maradek_penzunket_a_Szigeten","timestamp":"2019. július. 17. 15:38","title":"Könnyebben fogják visszakapni a maradék pénzüket a fesztiválozók a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]