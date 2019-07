Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e41d4f34-b4f5-4880-a3d5-33c62f16bd6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem és az IBM tudósai által létrehozott mesterséges intelligencia különleges portréképet készít rólunk.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem és az IBM tudósai által létrehozott mesterséges intelligencia különleges portréképet...","id":"20190723_szelfi_mesterseges_intelligencia_portre_arckep_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e41d4f34-b4f5-4880-a3d5-33c62f16bd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfcb05b7-2338-4111-a32a-4313fadf9290","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_szelfi_mesterseges_intelligencia_portre_arckep_kutatas","timestamp":"2019. július. 23. 11:03","title":"Szeretne egy különleges szelfit? Ez az oldal festményt készít a fotójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6de8cd-c86a-48cb-a5f4-e269c3f8362a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kisebb lakásoknál és a paneleknél próbálkozhatnak a diákok a legolcsóbban.","shortLead":"A kisebb lakásoknál és a paneleknél próbálkozhatnak a diákok a legolcsóbban.","id":"20190723_Orakkal_a_ponthatarok_kihirdetese_utan_indulhat_az_alberletvadaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b6de8cd-c86a-48cb-a5f4-e269c3f8362a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9215d21c-3cd3-413d-b267-ddd5a8a9e3b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Orakkal_a_ponthatarok_kihirdetese_utan_indulhat_az_alberletvadaszat","timestamp":"2019. július. 23. 07:30","title":"Órákkal a ponthatárok kihirdetése után indulhat az albérletvadászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden véleményezésre jogosult szerv támogatta a budaörsi Illyés Gimnázium vezetői pályázatát, csak a miniszter nem, derül ki az igazgató nyílt leveléből. Értékek vagy érdekek szerint akar-e élni valaki, ez a kérdés szerinte.



","shortLead":"Minden véleményezésre jogosult szerv támogatta a budaörsi Illyés Gimnázium vezetői pályázatát, csak a miniszter nem...","id":"20190723_Onallo_velemeny_es_dontes__ez_nem_tetszett_az_Emminek_a_budaorsi_igazgatoi_palyazatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fae4388-38a9-4423-95fe-90063344bec3","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Onallo_velemeny_es_dontes__ez_nem_tetszett_az_Emminek_a_budaorsi_igazgatoi_palyazatban","timestamp":"2019. július. 23. 07:35","title":"Önálló vélemény és döntés – ez nem tetszett az Emminek a budaörsi igazgatói pályázatban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da6a74c-b9c5-4098-bb0b-cdd11b25668d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén kevesebb mint 7 hónap alatt elhasználjuk a Föld egy évre elegendő erőforrásait – közölte a WWF. A természetvédelmi szervezet szerint hazánkban az energiafogyasztás jelenti a legnagyobb környezetterhelést, mivel annak döntő részét fosszilis energiahordozókból biztosítjuk.\r

\r

","shortLead":"Idén kevesebb mint 7 hónap alatt elhasználjuk a Föld egy évre elegendő erőforrásait – közölte a WWF. A természetvédelmi...","id":"20190723_wwf_magyarorszag_fold_eves_eroforras_tulfogyasztas_vilagnapja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da6a74c-b9c5-4098-bb0b-cdd11b25668d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3db0dfb-747e-44db-a245-77b40bad2724","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_wwf_magyarorszag_fold_eves_eroforras_tulfogyasztas_vilagnapja","timestamp":"2019. július. 23. 17:03","title":"WWF: Hétfőre elfogynak a Föld éves erőforrásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy írásbeli kérdésre adott válaszában írta azt a minisztérium államtitkára, hogy Egerszalókra nem fog senki szennyvíziszapot hozni, és a többi behozatali engedélyt is felülvizsgálják. ","shortLead":"Egy írásbeli kérdésre adott válaszában írta azt a minisztérium államtitkára, hogy Egerszalókra nem fog senki...","id":"20190723_ITM_Felulvizsgaljak_a_kulfoldi_szennyviziszap_behozatalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0dff25-baa5-4e7b-939c-49951ab55d66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_ITM_Felulvizsgaljak_a_kulfoldi_szennyviziszap_behozatalat","timestamp":"2019. július. 23. 16:28","title":"ITM: Felülvizsgálják a külföldi szennyvíziszap behozatalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482ee120-9521-4135-82e1-eab905b5c2ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre keveset tudni arról, milyen tengeralattjárót épít Észak-Korea, de a jelek egy irányba mutatnak.","shortLead":"Egyelőre keveset tudni arról, milyen tengeralattjárót épít Észak-Korea, de a jelek egy irányba mutatnak.","id":"20190723_tengeralattjaro_kim_dzsongun_ballisztikus_raketa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=482ee120-9521-4135-82e1-eab905b5c2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ec7c16-6923-4da9-9f60-9e6d8b2cac61","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_tengeralattjaro_kim_dzsongun_ballisztikus_raketa","timestamp":"2019. július. 23. 08:33","title":"Titokzatos tengeralattjáró mellett fotózták Kim Dzsong Unt, és ez nem jó hír a világnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi László után Hidvéghi Balázs alelnökségéről is csak szeptemberben döntenek. ","shortLead":"Trócsányi László után Hidvéghi Balázs alelnökségéről is csak szeptemberben döntenek. ","id":"20190722_Nem_szavaznak_a_fideszes_jeloltekrol_az_EP_szakbizottsagaiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcbda39-2dc3-451e-978e-e4f39900b6bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Nem_szavaznak_a_fideszes_jeloltekrol_az_EP_szakbizottsagaiban","timestamp":"2019. július. 22. 15:47","title":"Nem szavaznak a fideszes jelöltekről az EP szakbizottságaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2543e767-ad89-4f47-b5b1-7a8b0237c5d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer érdeklődőt vonzott már be egy viccnek szánt Facebook-esemény, amit az 51-es körzet tervezett \"elfoglalása\" alatt valósítanának meg az érdeklődők. A cél: Erdély visszafoglalása, miközben a világ egyik fele ufók után kutat a nevadai sivatagban.","shortLead":"Több ezer érdeklődőt vonzott már be egy viccnek szánt Facebook-esemény, amit az 51-es körzet tervezett \"elfoglalása\"...","id":"20190724_51_es_korzet_lerohanasa_facebook_esemeny_erdely_visszafoglalasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2543e767-ad89-4f47-b5b1-7a8b0237c5d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f6caf3-b6ff-431d-a445-b0e2b0a7c1dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_51_es_korzet_lerohanasa_facebook_esemeny_erdely_visszafoglalasa","timestamp":"2019. július. 24. 08:33","title":"Amíg Amerikában az 51-es körzetet rohannák le, addig itt sokan Erdélyt foglalnák vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]