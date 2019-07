Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d75a65b-9c2f-4d11-a0b6-0380baa8c745","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelentek a lakástámogatási tájékoztatók a Pénzügyminisztérium honlapján.","shortLead":"Megjelentek a lakástámogatási tájékoztatók a Pénzügyminisztérium honlapján.","id":"20190730_lakascelu_allami_tamogatas_csaladvedelmi_akcioterv_csok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d75a65b-9c2f-4d11-a0b6-0380baa8c745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847ac96d-150e-4880-b928-e1d653459333","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_lakascelu_allami_tamogatas_csaladvedelmi_akcioterv_csok","timestamp":"2019. július. 30. 16:33","title":"Itt van, hogyan juthat új lakásra költhető ingyen milliókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55546ec-4142-40fb-9529-955802dd8c83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ettől azonban Jurij C. nem kerül vissza a rács mögé, ahhoz új ügyészi beadvány kell.","shortLead":"Ettől azonban Jurij C. nem kerül vissza a rács mögé, ahhoz új ügyészi beadvány kell.","id":"20190729_Kuria_jogellenesen_engedtek_ki_a_Viking_kapitanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d55546ec-4142-40fb-9529-955802dd8c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf09c17b-4dbc-4cac-a7e0-a0422b7f5eec","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Kuria_jogellenesen_engedtek_ki_a_Viking_kapitanyat","timestamp":"2019. július. 29. 13:31","title":"Kúria: jogellenesen engedték ki a Viking kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a nyelvi kurzusok tandíját, a diákok szállását, valamint utazását finanszírozza a kormány, hanem még zsebpénzt is biztosít a 9. és 11. osztályos tanulóknak a kéthetes külföldi nyelvtanfolyamokon.","shortLead":"Nemcsak a nyelvi kurzusok tandíját, a diákok szállását, valamint utazását finanszírozza a kormány, hanem még zsebpénzt...","id":"20190730_Meg_penzt_is_kapnak_a_kormanytol_a_kethetes_kulfoldi_nyelvtanfolyamra_utazo_diakok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef723f9-88a8-4fe4-be3a-51d08fd19f08","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Meg_penzt_is_kapnak_a_kormanytol_a_kethetes_kulfoldi_nyelvtanfolyamra_utazo_diakok","timestamp":"2019. július. 30. 09:28","title":"Még pénzt is kapnak a kormánytól a kéthetes külföldi nyelvtanfolyamra utazó diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e06bad-f7f3-4882-afef-512afa649f8a","c_author":"Daczi Dóra","category":"elet","description":"Bár egy neves brit fogorvosnak egyesületi tagságába került, hogy a közösségi oldalakra posztolta az arcforma megváltoztatására javasolt és az influenszerek által is felkapott nyelvgyakorlat-videóit, világszerte paradigmaváltás zajlik a népesség feltehetőleg felét érintő myofunkcionális zavarok kezelésében. Magyarországon több terápiát is kifejlesztettek.","shortLead":"Bár egy neves brit fogorvosnak egyesületi tagságába került, hogy a közösségi oldalakra posztolta az arcforma...","id":"20190729_Okos_az_a_gyerek_csak_az_arca_nem_ezt_mutatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2e06bad-f7f3-4882-afef-512afa649f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c00117c-6756-4cdf-9a37-e104eee9a8ba","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Okos_az_a_gyerek_csak_az_arca_nem_ezt_mutatja","timestamp":"2019. július. 29. 20:00","title":"Okos az a gyerek, csak az arca nem ezt mutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán kapitányt 15 millió forint óvadék ellenében helyezték bűnügyi őrizetbe, az ügyészség megtámadta a döntést a Kúrián.","shortLead":"Az ukrán kapitányt 15 millió forint óvadék ellenében helyezték bűnügyi őrizetbe, az ügyészség megtámadta a döntést...","id":"20190729_Megint_orizetbe_vettek_a_Viking_Sigyn_kapitanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f0d74b-9c58-4b96-a303-8c7088bd29e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Megint_orizetbe_vettek_a_Viking_Sigyn_kapitanyat","timestamp":"2019. július. 29. 17:07","title":"Már segítségnyújtás elmulasztásával is gyanúsítják a Viking kapitányát, újra őrizetben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5422541a-4929-438a-9e79-33d1e0299f57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 2017 óta fennálló szoftverhiba miatt 149 óránként újra kell indítani az Airbus egyes A350-eseit. Egy újabb vizsgálat azonban úgy tartja, ez nem elég a probléma rendezéséhez.","shortLead":"Egy 2017 óta fennálló szoftverhiba miatt 149 óránként újra kell indítani az Airbus egyes A350-eseit. Egy újabb...","id":"20190731_szoftverhiba_ujrainditas_airbus_a350_repulogep_utasszallito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5422541a-4929-438a-9e79-33d1e0299f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0b1b06-a995-4cf9-beda-c9e4ec28867b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_szoftverhiba_ujrainditas_airbus_a350_repulogep_utasszallito","timestamp":"2019. július. 31. 09:33","title":"Nagyobb gond van az Airbus egyes gépeivel, mint sejtették, nem elég őket újraindítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979f5e97-87fc-4289-a1b6-696c9bd1e327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok még három hétig keresik az utolsó eltűntet.","shortLead":"A magyarok még három hétig keresik az utolsó eltűntet.","id":"20190729_Hazautazik_a_Hableany_aldozatait_kereso_delkoreai_alakulat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=979f5e97-87fc-4289-a1b6-696c9bd1e327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d20693-1ac9-42b0-abba-bccb12545c4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Hazautazik_a_Hableany_aldozatait_kereso_delkoreai_alakulat","timestamp":"2019. július. 29. 12:50","title":"Hazautazik a Hableány áldozatait kereső dél-koreai alakulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec73bab-80b5-486c-90b4-94bd86fd0661","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy dunántúli egészségügyi vállalkozás vélhetően túléli életének első öt évét, míg egy pénzügyekkel foglalkozó budapesti cég szinte örülhet, ha az első év végén megmarad. ","shortLead":"Egy dunántúli egészségügyi vállalkozás vélhetően túléli életének első öt évét, míg egy pénzügyekkel foglalkozó...","id":"20190730_A_magyar_cegek_tobb_mint_felenek_szinte_eselye_sincs_a_tulelesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fec73bab-80b5-486c-90b4-94bd86fd0661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf36563-9446-4315-b297-7eda902ce3be","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_A_magyar_cegek_tobb_mint_felenek_szinte_eselye_sincs_a_tulelesre","timestamp":"2019. július. 30. 10:20","title":"A magyar cégek több mint felének szinte esélye sincs a túlélésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]