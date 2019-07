Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"058c40c4-afca-4b57-afbf-b1de8c24fc8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit reggelizik, kivel ebédel, hogyan hárítja el a HVG kérdéseit – a miniszterelnök nagyot ment ma a közösségi médiában. ","shortLead":"Mit reggelizik, kivel ebédel, hogyan hárítja el a HVG kérdéseit – a miniszterelnök nagyot ment ma a közösségi médiában. ","id":"20190712_Ennyi_mindent_meg_nem_tudott_meg_Orban_Viktorrol_egy_nap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=058c40c4-afca-4b57-afbf-b1de8c24fc8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7acf51f-496a-428b-82ab-07a56a565d72","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Ennyi_mindent_meg_nem_tudott_meg_Orban_Viktorrol_egy_nap_alatt","timestamp":"2019. július. 12. 21:21","title":"Ennyi mindent még nem tudott meg Orbán Viktorról egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 1150 milliárd forintért jegyeztek az új szuperállampapírból.","shortLead":"Több mint 1150 milliárd forintért jegyeztek az új szuperállampapírból.","id":"20190712_Varakozasok_folott_kapkodja_a_lakossag_az_uj_szuperallampapirt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccd75f2-821b-4731-ad0d-0421cc361e79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Varakozasok_folott_kapkodja_a_lakossag_az_uj_szuperallampapirt","timestamp":"2019. július. 12. 15:19","title":"Várakozások fölött kapkodja a lakosság az új szuperállampapírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed40c4d-5913-42d5-bfad-78d566b58d0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közép-európai Egyetem Magánegyetem néven osztrák magánegyetemként akkreditálták a Magyarországról elüldözött CEU-t, jelentette be az intézmény.","shortLead":"Közép-európai Egyetem Magánegyetem néven osztrák magánegyetemként akkreditálták a Magyarországról elüldözött CEU-t...","id":"20190713_Akkreditaltak_a_CEUt_Becsben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ed40c4d-5913-42d5-bfad-78d566b58d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d5331b-7935-413b-b2b6-18e57c28316d","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Akkreditaltak_a_CEUt_Becsben","timestamp":"2019. július. 13. 15:10","title":"Akkreditálták a CEU-t Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Májusban 8,7 százalékkal volt magasabb az ipari termelés, mint egy évvel korábban. A járműgyártás kibocsátása és exportja is 17 százalékkal nőtt. Az energiaipar kibocsátása 10 százalékkal volt magasabb a hideg idő miatt. ","shortLead":"Májusban 8,7 százalékkal volt magasabb az ipari termelés, mint egy évvel korábban. A járműgyártás kibocsátása és...","id":"20190712_A_hideg_ido_megtolta_az_energiaipart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe895ad-690a-4e82-abb7-caa34165e602","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_A_hideg_ido_megtolta_az_energiaipart","timestamp":"2019. július. 12. 09:43","title":"A hideg idő megtolta az energiaipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab06497-5faa-4bf3-aad4-c85678251965","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség azt kéri, adja vissza mindenki a pénzt, ami a pénzszállítóból esett ki, egyelőre hiába.","shortLead":"A rendőrség azt kéri, adja vissza mindenki a pénzt, ami a pénzszállítóból esett ki, egyelőre hiába.","id":"20190711_Menet_kozben_kinyilt_egy_penzszallito_auto_ajtaja_50_millio_forintnyi_bankjegyet_vitt_el_a_szel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ab06497-5faa-4bf3-aad4-c85678251965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce301917-2806-4f64-b2cf-57d683bb1785","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Menet_kozben_kinyilt_egy_penzszallito_auto_ajtaja_50_millio_forintnyi_bankjegyet_vitt_el_a_szel","timestamp":"2019. július. 11. 18:15","title":"Menet közben kinyílt egy pénzszállító autó ajtaja, 50 millió forintnyi bankjegyet vitt el a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A héten megtudtuk, Tarlós István megvívta harcát Orbán Viktorral, és nyert: mégis átbeszélik a tabutémát, amit Orbán az indulásért cserébe sem volt hajlandó megadni számára. Az egységes fővárosi parkolás bevezetéséről van szó, amit Tarlós évek óta nem tudott átvinni. Viszont ahogy telik az idő, a nyilatkozatok egyre furcsábbak, mindenesetre csütörtökön csak betört a piacra egy Mészáros Lőrinccel is kapcsolatba került volt államtitkár. ","shortLead":"A héten megtudtuk, Tarlós István megvívta harcát Orbán Viktorral, és nyert: mégis átbeszélik a tabutémát, amit Orbán...","id":"20190713_tarlos_orban_egyseges_parkolas_budapest_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ac026c-3e51-49fd-8cb2-558feaf349c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_tarlos_orban_egyseges_parkolas_budapest_karacsony","timestamp":"2019. július. 13. 07:00","title":"Orbán tényleg vitába száll saját polgármestereivel, vagy az egész csak terelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123a8edc-77b3-4f15-9fef-f1c502382ac0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régebbi Windows-verziókra veszélyt jelentő, úgynevezett zero-day sebezhetőséget kihasználni tudó programot fedeztek fel az ESET szakemberei.","shortLead":"Régebbi Windows-verziókra veszélyt jelentő, úgynevezett zero-day sebezhetőséget kihasználni tudó programot fedeztek fel...","id":"20190712_regebbi_windows_verzio_serulekenyseg_exploit_sebezhetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=123a8edc-77b3-4f15-9fef-f1c502382ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb6cc1a-888b-4c2f-9ada-35265ba1a399","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_regebbi_windows_verzio_serulekenyseg_exploit_sebezhetoseg","timestamp":"2019. július. 12. 09:33","title":"Régebbi Windows van a gépen? Veszélyes kártevőt fedeztek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Közleményt adott ki a MÁV a múlt hét pénteken megjelent cikkünkkel kapcsolatban. A szövegben olyan állításokat is szerkesztőségünk \"szájába adnak\", melyeknek kifejezetten az ellenkezőjét írtuk le.","shortLead":"Közleményt adott ki a MÁV a múlt hét pénteken megjelent cikkünkkel kapcsolatban. A szövegben olyan állításokat is...","id":"20190712_mav_eticket_ejegyrendszer_hiba_sajtokozlemeny_allitasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e67af4-9739-4f16-aab8-115e4462bcfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_mav_eticket_ejegyrendszer_hiba_sajtokozlemeny_allitasok","timestamp":"2019. július. 12. 11:33","title":"Mit állítunk mi, és mit állít a MÁV a jegyügyben? Ki miben tévedhet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]