Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9afe985c-9798-4744-8e0f-d8baac52bc02","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A fiatalokban és a rettenthetetlen emberi lélek erejében bízik a világhírű főemlőskutató és környezetvédő, Jane Goodall. A Sziget Fesztivál Love Revolution kampányának keretében Goodall rövid, de frappáns beszédet tartott arról, miért fontos felismernünk, hogy a jövőnk szorosan összefonódik a természet állapotával, és hogy miért jutnak eszébe politikusok, ha a hím csimpánzok viselkedésére gondol.","shortLead":"A fiatalokban és a rettenthetetlen emberi lélek erejében bízik a világhírű főemlőskutató és környezetvédő, Jane...","id":"20190809_Jane_Goodall_sziget_eloadas_gorilla_kornyezetvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9afe985c-9798-4744-8e0f-d8baac52bc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b475cbe-6109-4fe2-9f1a-5a3635ccfe3d","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Jane_Goodall_sziget_eloadas_gorilla_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. augusztus. 09. 20:00","title":"Jane Goodall: „Néhány politikus viselkedése a hím csimpánzokéra emlékeztet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a695ac69-9a85-4a78-99a0-3a4c7277b437","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyira komolyan gondolja a tévés világba lépést a Huawei/Honor, hogy több készüléket is kiadnak. Ezek lesznek a gyártó első eszközei, melyek működését a saját fejlesztésű HarmonyOS oprendszer segíti.","shortLead":"Annyira komolyan gondolja a tévés világba lépést a Huawei/Honor, hogy több készüléket is kiadnak. Ezek lesznek a gyártó...","id":"20190811_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_honor_smart_screen_vision_pro_okosteve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a695ac69-9a85-4a78-99a0-3a4c7277b437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dada511-d79d-4ca2-bfb7-63a76626c633","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_honor_smart_screen_vision_pro_okosteve","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:16","title":"Új piacra lép be a Huawei, már meg is van, mit adnak ki a telefonok és táblagépek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d01c4e-ee45-45ed-b15d-48417c01d3f9","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás ellenszere nem a zöldkommunizmus, és nem is a tagadás. Hanem a technológia. Nem pánikolni kell, hanem elővenni az eszünket, és megszerelni a bolygót. Techno-optimista jövőkép, első rész.","shortLead":"A klímaváltozás ellenszere nem a zöldkommunizmus, és nem is a tagadás. Hanem a technológia. Nem pánikolni kell, hanem...","id":"20190810_Elromlott_a_klima_Javitsuk_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8d01c4e-ee45-45ed-b15d-48417c01d3f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1471e565-0ecb-4134-bd65-dfc8a05be6b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_Elromlott_a_klima_Javitsuk_meg","timestamp":"2019. augusztus. 10. 17:00","title":"Tóta W. Árpád: Elromlott a klíma? Javítsuk meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270e3381-30dd-4795-b6d3-b457706a3bb8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mintegy 1000 gyorstöltő állomás van már, amelyek többségén fokozatosan megszűnik az ingyenes töltés lehetősége.","shortLead":"Mintegy 1000 gyorstöltő állomás van már, amelyek többségén fokozatosan megszűnik az ingyenes töltés lehetősége.","id":"20190810_Ahany_ceg_annyifele_modon_kell_fizetni_az_elektromos_autok_tolteseret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270e3381-30dd-4795-b6d3-b457706a3bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca45be5-3783-458e-b182-8c71c69f4d62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Ahany_ceg_annyifele_modon_kell_fizetni_az_elektromos_autok_tolteseret","timestamp":"2019. augusztus. 10. 09:41","title":"Ahány cég, annyiféle módon kell fizetni az elektromos autók töltéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef3d28b-93f1-4af2-bff0-0282956673c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagyobb gyerekeiről is csak ritkán mutat képeket. ","shortLead":"A nagyobb gyerekeiről is csak ritkán mutat képeket. ","id":"20190810_Ricky_Martin_kislanya_Instagram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fef3d28b-93f1-4af2-bff0-0282956673c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7efdb9-ad20-41a7-b553-16aeb98c75e7","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Ricky_Martin_kislanya_Instagram","timestamp":"2019. augusztus. 10. 15:41","title":"Ricky Martin megmutatta 8 hónapos kislányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39dfff0-a49f-4596-8f6a-7d6c09d66375","c_author":"ALDI Magyarország","category":"brandcontent","description":"Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen megfontolások vezérlik a nagyérdeműt a Sziget Fesztiválon, amikor a helyszínen ételre vadászik. Döntő szempont-e a frissesség, magasról tesznek-e az egészséges táplálkozásra, illetve fontos-e nekik, hogy a nap végén ne csak energiájuk, de pénzük is maradjon a kiadós szórakozásra? Videónkból kiderül, hogy van-e lehetőség jól, bőségesen és olcsón enni a nyári fesztiválszezon csúcseseményén.","shortLead":"Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen megfontolások vezérlik a nagyérdeműt a Sziget Fesztiválon, amikor a helyszínen...","id":"20190809_Mit_es_mennyiert_eszik_a_Sziget_Fesztival_kozonsege__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a39dfff0-a49f-4596-8f6a-7d6c09d66375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c81211-7ff7-4de0-a24e-0b8fd905d079","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190809_Mit_es_mennyiert_eszik_a_Sziget_Fesztival_kozonsege__video","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:17","title":"Mit és mennyiért eszik a Sziget Fesztivál közönsége? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e93cae3-b73b-4921-b047-a31742be7235","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég rémisztő jelenetet vettek fel a moszkvai körgyűrűn.","shortLead":"Elég rémisztő jelenetet vettek fel a moszkvai körgyűrűn.","id":"20190811_Felrobbant_a_Tesla_a_baleset_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e93cae3-b73b-4921-b047-a31742be7235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6f6a77-220c-457e-96ba-8eba9818702f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Felrobbant_a_Tesla_a_baleset_utan","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:55","title":"Felrobbant egy Tesla a balesete után Moszkvában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1522d2d-3a04-472d-bf1f-8ea9b6d50109","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Xray Cross fejlettebb infotainment rendszert és új váltót kapott, de messze elkerül minket.","shortLead":"Az Xray Cross fejlettebb infotainment rendszert és új váltót kapott, de messze elkerül minket.","id":"20190810_itt_a_legujabb_lada_divatterepjaro_de_van_egy_komoly_problema_vele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1522d2d-3a04-472d-bf1f-8ea9b6d50109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc421ac-afdf-4767-aad8-60a06461d11c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_itt_a_legujabb_lada_divatterepjaro_de_van_egy_komoly_problema_vele","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:21","title":"Itt a legújabb Lada divatterepjáró, de van egy komoly probléma vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]