[{"available":true,"c_guid":"fb7f8393-d41d-46a7-8f6c-8b57a8996ff8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hétvégi aukción adták volna el az eddig messze a világ legdrágább autóját. Tulajdonosa 70 millió dollár remélt érte. Csak sajnos az a fránya angol nyelv közbeszólt.","shortLead":"Egy hétvégi aukción adták volna el az eddig messze a világ legdrágább autóját. Tulajdonosa 70 millió dollár remélt...","id":"20190821_Elkepeszto_felreertes_miatt_nem_sikerult_eladni_a_vilag_legelso_Porschejet__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb7f8393-d41d-46a7-8f6c-8b57a8996ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a98af7-8c3b-4abe-8555-247445ef348f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Elkepeszto_felreertes_miatt_nem_sikerult_eladni_a_vilag_legelso_Porschejet__video","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:58","title":"Elképesztő félreértés miatt nem sikerült eladni a világ legelső Porschéjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte olasz kormányfő kedd délután bejelentette, hogy este benyújtja lemondását az olasz államfőnek.","shortLead":"Giuseppe Conte olasz kormányfő kedd délután bejelentette, hogy este benyújtja lemondását az olasz államfőnek.","id":"20190820_Lemondott_az_olasz_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce50ba9b-5a10-446e-a37a-37a2869cf7c8","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Lemondott_az_olasz_miniszterelnok","timestamp":"2019. augusztus. 20. 16:27","title":"Lemondott az olasz miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9035869a-5cab-49a4-80e9-b2be993602f0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Katonai tiszteletadás mellett, Áder János államfő jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-ai állami ünnepen Budapesten, a Parlament előtti Kossuth Lajos téren. Áder szerint az ország joggal lehet büszke arra, amit 30 év alatt elért.","shortLead":"Katonai tiszteletadás mellett, Áder János államfő jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus...","id":"20190820_Megkezdodtek_az_augusztus_20ai_unnepsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9035869a-5cab-49a4-80e9-b2be993602f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a0dd32-5475-4f3a-9142-0525b4ea0726","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Megkezdodtek_az_augusztus_20ai_unnepsegek","timestamp":"2019. augusztus. 20. 09:02","title":"Megkezdődtek az augusztus 20-ai ünnepségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a3a85d-79bf-45d1-bdfd-8eb8f19c0fbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emberek tucatjait ejtette túszul egy fegyveres férfi Brazíliában egy helyközi járaton. A túszdrámának mostanra vége, a férfit egy mesterlövész lelőtte. ","shortLead":"Emberek tucatjait ejtette túszul egy fegyveres férfi Brazíliában egy helyközi járaton. A túszdrámának mostanra vége...","id":"20190820_Tuszokat_ejtettek_egy_buszon_Rio_de_Janeiroban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95a3a85d-79bf-45d1-bdfd-8eb8f19c0fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52247b3b-ec41-43c3-b9df-4a423b359406","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Tuszokat_ejtettek_egy_buszon_Rio_de_Janeiroban","timestamp":"2019. augusztus. 20. 16:06","title":"Túszokat ejtettek egy buszon Rio de Janeiróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88da57fb-22c4-4dc0-b87a-66c1a1fe887e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Augusztus 20. alkalmából kitüntetéseket osztott ki a kormány, két korábbi Orbán-miniszter és egy fideszes polgármester és a Corvinus rektora is a díjazottak között van. Az elismerések többségét egyházi személyek kapták.



","shortLead":"Augusztus 20. alkalmából kitüntetéseket osztott ki a kormány, két korábbi Orbán-miniszter és egy fideszes polgármester...","id":"20190819_Lanczi_Andras_Stumpf_Istvan_Rethelyi_Miklos_is_megkapta_a_Magyar_Erdemrend_kituntetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88da57fb-22c4-4dc0-b87a-66c1a1fe887e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8061280f-cc30-48c1-b760-098667bf5f8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Lanczi_Andras_Stumpf_Istvan_Rethelyi_Miklos_is_megkapta_a_Magyar_Erdemrend_kituntetest","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:23","title":"Lánczi András, Stumpf István, Réthelyi Miklós is megkapta a Magyar Érdemrend kitüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A levegőből ledobott szondákkal öt éven át mérik a grönlandi jég olvadását az amerikai űrkutatási hivatal kutatói. Meg akarják tudni, melyik az erősebb az olvadást kiváltó tényezők közül.","shortLead":"A levegőből ledobott szondákkal öt éven át mérik a grönlandi jég olvadását az amerikai űrkutatási hivatal kutatói. Meg...","id":"20190821_gronlandi_jegolvadas_merese_nasa_szondak_nasa_omg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790805af-4dd1-4197-84b2-7ba48390ea93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_gronlandi_jegolvadas_merese_nasa_szondak_nasa_omg","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:03","title":"Rámérnek Grönlandra a NASA kutatói – az eredmény kulcsfontosságú lehet a Föld jövője szempontjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hatalom teljes gőzzel indított lejárató kampányt Ljubov Szobolj ellen, és már többször is őrizetbe vették.","shortLead":"A hatalom teljes gőzzel indított lejárató kampányt Ljubov Szobolj ellen, és már többször is őrizetbe vették.","id":"201933_ljubov_szobolj_azorosz_ellenzek_uj_arca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14967563-0fed-40d2-8223-d16d3f5a8398","keywords":null,"link":"/vilag/201933_ljubov_szobolj_azorosz_ellenzek_uj_arca","timestamp":"2019. augusztus. 20. 13:00","title":"A jelek szerint nagyon ráijesztett Putyinékra az orosz ellenzék új arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közel tizenegy éve most a legalacsonyabb az adósság, az államháztartásban pedig 120 milliárd forint lett a negyedéves többlet.","shortLead":"Közel tizenegy éve most a legalacsonyabb az adósság, az államháztartásban pedig 120 milliárd forint lett a negyedéves...","id":"20190821_Tobblettel_zarta_a_koltsegvetes_a_masodik_negyedevet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06774148-155c-45ac-824e-0bed71ff7c41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Tobblettel_zarta_a_koltsegvetes_a_masodik_negyedevet","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:26","title":"Többlettel zárta a költségvetés a második negyedévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]