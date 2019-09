Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy osztrák ingatlanfejlesztő cég vásárolta meg az ingatlanokat. Az ígéretek szerint a vásárlók semmit sem fognak ebből érezni, mivel a Metro egyből vissza is bérelte az épületeket.","shortLead":"Egy osztrák ingatlanfejlesztő cég vásárolta meg az ingatlanokat. Az ígéretek szerint a vásárlók semmit sem fognak ebből...","id":"20190904_metro_aruhazak_ingatlan_eladas_berles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e754bafc-3ea6-42da-a385-4927ada12690","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190904_metro_aruhazak_ingatlan_eladas_berles","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:48","title":"Eladta három ingatlanát a Metro Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy ember beszorult az autóba, a tűzoltók vágták ki.","shortLead":"Egy ember beszorult az autóba, a tűzoltók vágták ki.","id":"20190906_Busz_es_auto_utkozott_Csengersimanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74bd1a0-735b-488a-b04a-d54ecd386f30","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Busz_es_auto_utkozott_Csengersimanal","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:45","title":"Busz és autó ütközött Csengersimánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c39f539-692a-4d5b-8dfa-cb902fc8fa5b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Feloszlott a Médiatanács jelölőbizottsága a Fidesz erőteljes asszisztálásával. Hogy ennek mi lehet a jelentősége, arról elég annyit mondani, hogy még az is lehet, az önkormányzati választási kampány végét érvényes törvényességi médiafelügyelet nélkül csinálja végig az ország.\r

","shortLead":"Feloszlott a Médiatanács jelölőbizottsága a Fidesz erőteljes asszisztálásával. Hogy ennek mi lehet a jelentősége, arról...","id":"20190905_Mediafelugyeleti_kaosszal_futhatunk_neki_az_onkormanyzati_valasztasoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c39f539-692a-4d5b-8dfa-cb902fc8fa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70384ad6-36a5-4511-971b-9901f5048b80","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Mediafelugyeleti_kaosszal_futhatunk_neki_az_onkormanyzati_valasztasoknak","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:08","title":"Médiafelügyeleti káosszal futhatunk neki az önkormányzati választásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes arról is beszélt egy keresztény újságíróknak rendezett konferencián, hogy a felelősségvállalásban fokozatok vannak, a család és nemzet után jön az emberiség.

","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes arról is beszélt egy keresztény újságíróknak rendezett konferencián...","id":"20190904_semjen_zsolt_menekultek_felelossegvallalas_keresztenyuldozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c29c734-bb01-4227-bd0f-f53f8591dceb","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_semjen_zsolt_menekultek_felelossegvallalas_keresztenyuldozes","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:24","title":"Semjén: Magyarország minden valódi menekültnek segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a17fba-58ac-44dd-9742-f382f5a335b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dél-Koreában érdekes fordulatot vett egy bizottsági meghallgatás.","shortLead":"Dél-Koreában érdekes fordulatot vett egy bizottsági meghallgatás.","id":"20190905_Remek_az_eletrajza_de_teljesitse_a_kotelesseget_a_nemzet_fele_szuljon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02a17fba-58ac-44dd-9742-f382f5a335b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb62303-42c1-49a2-b260-2fd3e80e0c49","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Remek_az_eletrajza_de_teljesitse_a_kotelesseget_a_nemzet_fele_szuljon","timestamp":"2019. szeptember. 05. 09:29","title":"Remek az életrajza, de teljesítse a kötelességét a nemzet felé: szüljön!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ebf0265-3647-4b50-a552-d588b2cb22c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásául a szakasz egyik legveszélyesebb helyén a hídról levezető nagy kanyarban jöttek vele szembe a szabályosan közlekedők.","shortLead":"Ráadásául a szakasz egyik legveszélyesebb helyén a hídról levezető nagy kanyarban jöttek vele szembe a szabályosan...","id":"20190905_Szembol_probalkozott_feljutni_az_Arpad_hidra_egy_autos__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ebf0265-3647-4b50-a552-d588b2cb22c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a9aa00-ffaa-49c6-ae38-73bf68ebd026","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_Szembol_probalkozott_feljutni_az_Arpad_hidra_egy_autos__video","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:39","title":"Szemből próbálkozott feljutni az Árpád hídra egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint tízezer ügyet kell visszamenőleg felülvizsgálniuk a dán hatóságoknak, miután kiderült, hogy a vádhoz felhasznált mobiltelefonos cellainformációk nem mindig voltak pontosak.","shortLead":"Több mint tízezer ügyet kell visszamenőleg felülvizsgálniuk a dán hatóságoknak, miután kiderült, hogy a vádhoz...","id":"20190905_teves_cellainformacio_buncselekmeny_dania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cd9e1c-da81-4a98-bd09-d067b74707a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_teves_cellainformacio_buncselekmeny_dania","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:03","title":"10 700 bűnügyet kell felülvizsgálni Dániában, mert a rendőrség benézte a mobilok adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Méregdrága élményparkjával az az üzletember a legeredményesebb a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatain, aki összehozta Mészáros Lőrinc első luxusszállodáját. Szepesi Richárd már 9 milliárd mennyei mannához jutott.