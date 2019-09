Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kitűnő jogászként is ismert Brad Smith, a Microsoft elnöke arra kéri az amerikai kormányt, mutassák meg, milyen bizonyítékok alapján szankcionálják a Huaweit.","shortLead":"A kitűnő jogászként is ismert Brad Smith, a Microsoft elnöke arra kéri az amerikai kormányt, mutassák meg, milyen...","id":"20190910_huawei_amerikai_szankciok_brad_smith","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5276798e-d83c-42f7-8573-3931cb11f94a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_huawei_amerikai_szankciok_brad_smith","timestamp":"2019. szeptember. 10. 20:03","title":"Onnan kapott \"támogatást\" a Huawei, ahonnan talán nem is várták volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bb871c-cd0a-4782-a04e-027117485083","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az év első felében már százötvenen kértek önkorlátozást a Szerencsejáték Felügyeletnél; az érintettek jellemzően öt évig maradnának távol szenvedélyüktől.","shortLead":"Az év első felében már százötvenen kértek önkorlátozást a Szerencsejáték Felügyeletnél; az érintettek jellemzően öt...","id":"20190911_jatekterem_kitiltas_jatekfuggoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15bb871c-cd0a-4782-a04e-027117485083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53fd3843-e801-46fe-9664-c5e1045c197f","keywords":null,"link":"/elet/20190911_jatekterem_kitiltas_jatekfuggoseg","timestamp":"2019. szeptember. 11. 06:47","title":"Egyre többen tiltatják ki magukat a játéktermekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyitrai Zsolttól kapott egy bökőt, Varga azt állítja, csak ételhez fogja használni.","shortLead":"Nyitrai Zsolttól kapott egy bökőt, Varga azt állítja, csak ételhez fogja használni.","id":"20190910_Bicskat_kapott_Varga_Mihaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12faaec4-9421-4d04-a29c-da784aed2599","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Bicskat_kapott_Varga_Mihaly","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:09","title":"Bicskát kapott Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kijött egy új ruhakollekciója, vitték is, mint a cukrot. 