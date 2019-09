Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01c4059c-81e1-4735-b1fd-dc6c608b7f00","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A jogvédők által orwellinek nevezett társadalmi pontrendszert még csak teszteli a pekingi vezetés, amely szeretné rendszerhű sereggé formálni a kínaiakat, és ehhez minden csúcstechnológiai eszköze meg is van – olvasható az e heti HVG hetilapban.","shortLead":"A jogvédők által orwellinek nevezett társadalmi pontrendszert még csak teszteli a pekingi vezetés, amely szeretné...","id":"20190913_kina_osztalyozas_lakossag_megfigyeles_pontrendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01c4059c-81e1-4735-b1fd-dc6c608b7f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e01dd4-5857-4040-80eb-fb4dc96de8fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190913_kina_osztalyozas_lakossag_megfigyeles_pontrendszer","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:57","title":"Kína osztályozná a lakosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jelöltek és listák nyilvántartásba vételéről szóló határozatok jogorvoslatainak lezárása után, csütörtökig döntenek a választási bizottságok az októberi önkormányzati és nemzetiségi választás szavazólapjainak adattartalmáról.","shortLead":"A jelöltek és listák nyilvántartásba vételéről szóló határozatok jogorvoslatainak lezárása után, csütörtökig döntenek...","id":"20190915_Legkesobb_csutortokig_dontenek_a_szavazolapokrol_a_valasztasi_bizottsagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fb68cd-4686-4521-8e6b-eebcf44fde9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Legkesobb_csutortokig_dontenek_a_szavazolapokrol_a_valasztasi_bizottsagok","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:17","title":"Legkésőbb csütörtökig döntenek a szavazólapokról a választási bizottságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolcszáz embert küld el az Electrolux Jászberényből; szervezkednek az utasok a vasúti káosz miatt; tovább esik a forint árfolyama. 