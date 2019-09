Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"055b7187-7c2c-413c-8352-ed451b22e4e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Marbellában készül 80 luxuslakás építésére a Cordia.","shortLead":"Marbellában készül 80 luxuslakás építésére a Cordia.","id":"20190918_Tobb_ezer_lakast_epit_egy_magyar_ceg_Lengyelorszagban_es_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=055b7187-7c2c-413c-8352-ed451b22e4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257c68ca-8529-4c3d-8108-4c78803717e8","keywords":null,"link":"/kkv/20190918_Tobb_ezer_lakast_epit_egy_magyar_ceg_Lengyelorszagban_es_Romaniaban","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:01","title":"Spanyolországban is lakásokat épít a magyar ingatlanfejlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Viszonylag könnyű lehetett a kétmillió éve élt emberelőd szülése egy amerikai kutatócsoport szerint, amely a csontmaradványok segítségével rekonstruálta a folyamatot.","shortLead":"Viszonylag könnyű lehetett a kétmillió éve élt emberelőd szülése egy amerikai kutatócsoport szerint, amely...","id":"20190919_Ketmillio_eve_nem_volt_akkora_macera_a_szules_mint_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6415f8-5a0e-4ca7-88b4-e1c32244e624","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Ketmillio_eve_nem_volt_akkora_macera_a_szules_mint_most","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:05","title":"Kétmillió éve nem volt akkora macera a szülés, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szerdai rendkívüli parlamenti ülést az LMP kezdeményezte, támogatta az ellenzék is, de a Fidesz nem ment el. Így a képviselők nem vitáztak az éghajlatváltozási veszélyhelyzetből fakadó feladatokról.","shortLead":"A szerdai rendkívüli parlamenti ülést az LMP kezdeményezte, támogatta az ellenzék is, de a Fidesz nem ment el...","id":"20190918_A_Fidesz_el_sem_ment_igy_hatarozatkeptelen_lett_a_parlamenti_ules_ahol_a_klimavalsagrol_vitaztak_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c61a9f3-0fe7-4275-957b-d36751acfc94","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_A_Fidesz_el_sem_ment_igy_hatarozatkeptelen_lett_a_parlamenti_ules_ahol_a_klimavalsagrol_vitaztak_volna","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:35","title":"A Fidesz el sem ment, így határozatképtelen lett a parlamenti ülés, ahol a klímaválságról vitáztak volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6057cb3-3c66-4807-9356-5309b89f70bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatalmas, kígyószerű lényről kiderült, hogy nem élő.","shortLead":"A hatalmas, kígyószerű lényről kiderült, hogy nem élő.","id":"20190919_Kiabrandito_magyarazat_van_a_kinai_Loch_Nessi_szornyre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6057cb3-3c66-4807-9356-5309b89f70bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d760a5-ce10-4040-aada-e62736d333ff","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Kiabrandito_magyarazat_van_a_kinai_Loch_Nessi_szornyre","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:57","title":"Kiábrándító magyarázat van a kínai „Loch Ness-i szörnyre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e2a07b-0628-4c7a-a861-0334f1dc8be7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 60-as évek volt a hosszú távú autóversenyzés talán legnagyobb korszaka, olyan versenyautókkal mint a Ford GT40 és nagy riválisa, a Ferrari. Ketten 10 év alatt 10 Le Mans-t nyertek.","shortLead":"A 60-as évek volt a hosszú távú autóversenyzés talán legnagyobb korszaka, olyan versenyautókkal mint a Ford GT40 és...","id":"20190917_Megjott_a_Ford_vs_Ferrari_film_elozetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96e2a07b-0628-4c7a-a861-0334f1dc8be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad69e6f-e455-4048-a4b4-1ac02f8b4e12","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_Megjott_a_Ford_vs_Ferrari_film_elozetese","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:29","title":"Megjött a Ford vs. Ferrari film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34e89b1-1d47-4132-9cca-a8f463db2ea9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A 2,3 literes turbós benzinmotorral szerelt új ST a Hungaroringen bizonyította képességeit, ahol többek közt a dízel ST és az új Focus Active is felbukkant.","shortLead":"A 2,3 literes turbós benzinmotorral szerelt új ST a Hungaroringen bizonyította képességeit, ahol többek közt a dízel ST...","id":"20190919_hazankba_erkezett_a_280_loeros_ford_focus_st","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b34e89b1-1d47-4132-9cca-a8f463db2ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f00f8f-d904-47b1-b2a5-694960b2ab04","keywords":null,"link":"/cegauto/20190919_hazankba_erkezett_a_280_loeros_ford_focus_st","timestamp":"2019. szeptember. 19. 06:41","title":"Hazánkba érkezett a 280 lóerős új Ford Focus ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ae2523-8a50-4dce-8256-66df0a5da22c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Báró Wenckheim hazatér felkerült a hosszabb, tízes listára került fel.","shortLead":"A Báró Wenckheim hazatér felkerült a hosszabb, tízes listára került fel.","id":"20190917_krasznahorkai_laszlo_amerikai_nemzeti_konyvdij_jeloles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12ae2523-8a50-4dce-8256-66df0a5da22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821287b1-28cd-431b-847d-2467dfa82a8c","keywords":null,"link":"/kultura/20190917_krasznahorkai_laszlo_amerikai_nemzeti_konyvdij_jeloles","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:51","title":"Krasznahorkai regényét is jelölték az amerikai Nemzeti Könyvdíjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4621363-38ef-4c8b-a29d-d5b194ca7464","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az Ad Astra – Út a csillagokba nagyjából fele-fele arányban lenyűgözően látványos kalandfilm, és valahol a Kubrick-Malick-Nolan tengelyen filozofálgató lételméleti alkotás. Középre céloz, és ha nem is telibe, de jó helyre talál. Kritika. ","shortLead":"Az Ad Astra – Út a csillagokba nagyjából fele-fele arányban lenyűgözően látványos kalandfilm, és valahol...","id":"20190918_Brad_Pittnek_a_kozmikus_magany_is_jol_all","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4621363-38ef-4c8b-a29d-d5b194ca7464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b2d9b8-0be0-4bf9-9f75-befe363a03c0","keywords":null,"link":"/kultura/20190918_Brad_Pittnek_a_kozmikus_magany_is_jol_all","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:00","title":"Brad Pittnek a kozmikus magány is jól áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]