Nick Cave alaposan meglepte a rajongóit, amikor bejelentette, hogy jövő héten kijön az új Bad Seeds-album. Voltak jelek egy ideje, hogy nagyon készül valami, év elején egy melbourne-i rendezvényen Cave már említést tett róla, a felesége pedig szeptemberben meg is erősítette, hogy a zenekar Los Angelesben dolgozik az új dalokon.

Néhány dal éjjel, a lázas álmaiban született. Ezek az ő lázas dalai

– árulta el.

Cave most a The Red Hand Files oldalán egyértelműsítette a dolgot: a dupla album jövő héten jelenik meg. Sőt, annak borítóját is bemutatta:

