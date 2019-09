Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság víziója, hogy 2027-re Budapestről elérhetővé váljon India és az Egyesült Államok nyugati partvidéke is. Ehhez kerültek most közelebb egy lépéssel.","shortLead":"A társaság víziója, hogy 2027-re Budapestről elérhetővé váljon India és az Egyesült Államok nyugati partvidéke is...","id":"20190923_Indiaba_indithat_jaratokat_a_WizzAir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ececb9-22aa-413e-8f2a-41adbdd0c87d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Indiaba_indithat_jaratokat_a_WizzAir","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:06","title":"Egyre közelebb Indiához a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk szerint a műsorvezető láthatóan nagyon büszkén viseli a jobb gyűrűsujján a karikagyűrűjét.","shortLead":"A Blikk szerint a műsorvezető láthatóan nagyon büszkén viseli a jobb gyűrűsujján a karikagyűrűjét.","id":"20190923_Jakso_Laszlo_megnosult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697d545b-ed5d-4a0f-987a-590a339197c0","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Jakso_Laszlo_megnosult","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:03","title":"Jáksó László megnősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b76d67-78dc-4d21-9846-bf0b47136c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Szilárd akkora elánnal utasította el a kérdésünket Edelényben, ami még minket is meglepett. ","shortLead":"Németh Szilárd akkora elánnal utasította el a kérdésünket Edelényben, ami még minket is meglepett. ","id":"20190923_Nemeth_Szilard_Kulonosebben_engem_nem_erdekel_az_on_kerdese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33b76d67-78dc-4d21-9846-bf0b47136c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a7de44-256d-4bec-8ebf-99a357a24569","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Nemeth_Szilard_Kulonosebben_engem_nem_erdekel_az_on_kerdese","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:11","title":"Németh Szilárd: Engem nem érdekel az ön kérdése – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elég volt, elfogyott a türelmünk, az elégedetlenség és az elkeseredettség óriási – mondta a Pedagógusok Szakszervezete elnöke.","shortLead":"Elég volt, elfogyott a türelmünk, az elégedetlenség és az elkeseredettség óriási – mondta a Pedagógusok Szakszervezete...","id":"20190923_Orszagos_sztrajkot_szervezne_januarra_a_Pedagogusok_Szakszervezete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077c2dc4-4569-4c31-b0e5-9921b7a47e92","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Orszagos_sztrajkot_szervezne_januarra_a_Pedagogusok_Szakszervezete","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:20","title":"Országos tanársztrájk jöhet januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Johnson közölte, egyeztetnek Washingtonnal a válaszlépésről. ","shortLead":"Johnson közölte, egyeztetnek Washingtonnal a válaszlépésről. ","id":"20190923_Boris_Johnson_is_Teheran_inditotta_a_szaudi_olajfinomito_elleni_tamadast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15a86ac-c395-41f5-a3ef-6b562be8fa89","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Boris_Johnson_is_Teheran_inditotta_a_szaudi_olajfinomito_elleni_tamadast","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:51","title":"Boris Johnson szerint is Teherán indította a szaúdi olajfinomító elleni támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az album címe Ghosteen, és dupla lemez lesz.","shortLead":"Az album címe Ghosteen, és dupla lemez lesz.","id":"20190923_Jovo_heten_megjelenik_Nick_Cave_uj_lemeze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321991ca-8c7d-4e8b-bebf-6d51edfe22e1","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Jovo_heten_megjelenik_Nick_Cave_uj_lemeze","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:10","title":"Jövő héten megjelenik Nick Cave új lemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094570d8-6eed-47ad-9f8c-1644c73c14ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Változás kell, most rögtön – üzeni a fiatal aktivista, aki egy jókora épületre “véste” fel szavait.","shortLead":"Változás kell, most rögtön – üzeni a fiatal aktivista, aki egy jókora épületre “véste” fel szavait.","id":"20190922_Greta_Thunberg_egy_egesz_epuletet_kidekoralt_a_klimavaltozas_elleni_harcarol_szolo_szovegekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=094570d8-6eed-47ad-9f8c-1644c73c14ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa93924-d876-468f-8ba1-92fc78ea07fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Greta_Thunberg_egy_egesz_epuletet_kidekoralt_a_klimavaltozas_elleni_harcarol_szolo_szovegekkel","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:29","title":"Greta Thunberg egy egész épületet kidekorált a klímaváltozás elleni harcáról szóló szövegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a7ca28-c737-4660-bfca-6f08090617bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tenki Réka, Mészáros Béla és Básti Juli lesznek a főszereplői a Seveled című romantikus vígjátéknak, amely a fiatalok párkapcsolati vívódásairól fog szólni. A rendező a Poligamy és Coming Out című filmeket is jegyző Orosz Dénes.","shortLead":"Tenki Réka, Mészáros Béla és Básti Juli lesznek a főszereplői a Seveled című romantikus vígjátéknak, amely a fiatalok...","id":"20190924_Seveled_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95a7ca28-c737-4660-bfca-6f08090617bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c97f101-914b-42ef-97c9-ad5c67e0915d","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Seveled_film","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:28","title":"Ilyen az, ha a terhes sztriptíztáncos blöfföl a drága mama kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]