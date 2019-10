Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levente a betegség egy másik típusával született, de az ő állapotán is javíthatna az a 700 millió forintos kezelés, amelyre Zentének összegyűjt a pénz.","shortLead":"Levente a betegség egy másik típusával született, de az ő állapotán is javíthatna az a 700 millió forintos kezelés...","id":"20191001_levente_sma_gerincvelo_izomsorvadas_kezeles_gyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4719413b-3286-4f36-96c4-091fc7b56055","keywords":null,"link":"/elet/20191001_levente_sma_gerincvelo_izomsorvadas_kezeles_gyujtes","timestamp":"2019. október. 01. 09:53","title":"Újabb SMA-s kisfiú kezeléséért indult gyűjtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amszterdam a jövő év elejétől még több pénzt fog beszedni adókban a turistáktól, s ezzel a holland főváros lesz az, amely Európában a legtöbbet kéri el a látogatóktól.","shortLead":"Amszterdam a jövő év elejétől még több pénzt fog beszedni adókban a turistáktól, s ezzel a holland főváros lesz az...","id":"20190929_Rekordszintre_emeli_Amszterdam_a_turistak_megsarcolasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24614b1e-cf92-42a4-9af3-8723accefd4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Rekordszintre_emeli_Amszterdam_a_turistak_megsarcolasat","timestamp":"2019. szeptember. 29. 18:53","title":"Rekordszintre emeli Amszterdam a turisták megsarcolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Velük együtt eddig összesen négyen kaptak pénzt az államtól a börtönben tapasztalt rossz körülmények miatt.","shortLead":"Velük együtt eddig összesen négyen kaptak pénzt az államtól a börtönben tapasztalt rossz körülmények miatt.","id":"20190930_olaszliszka_lincselo_kartalanitas_rossz_bortonkorulmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363c9c5a-0041-4e99-b289-1a2ec1e0d43b","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_olaszliszka_lincselo_kartalanitas_rossz_bortonkorulmenyek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:24","title":"Újabb két olaszliszkai lincselő kapott kártalanítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1d23c9-1508-4935-b305-8dffd71889f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A saját gyártású sorozat Arany Juhart nyert, de Cannes-ban is jelölték. ","shortLead":"A saját gyártású sorozat Arany Juhart nyert, de Cannes-ban is jelölték. ","id":"20191001_Spektrum_sorozat_fesztivaldij_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a1d23c9-1508-4935-b305-8dffd71889f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b69b0a-f52d-45da-9b9a-914165c230b4","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Spektrum_sorozat_fesztivaldij_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","timestamp":"2019. október. 01. 12:10","title":"Fesztiváldíjat nyert a Spektrum sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b07d39-bb2b-420c-bae2-b5f6c2184254","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autót vezető 27 éves nő a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Az autót vezető 27 éves nő a helyszínen életét vesztette.","id":"20190929_Bakonyjakoi_buszbaleset_serultek_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22b07d39-bb2b-420c-bae2-b5f6c2184254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c76590e-c3e7-4ef1-abe7-0aa41034b9a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190929_Bakonyjakoi_buszbaleset_serultek_korhaz","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:08","title":"Hazaengedtek a kórházból hét gyermeket a bakonyjákói buszbaleset sérültjei közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f811af-2830-47eb-b0c3-6628597c3da1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Axi0mX nevű kiberbiztonsági kutató olyan hibára bukkant korábbi iPhone-modelleknél, amellyel a telefon szerinte végérvényesen jailbreakelhető. A törés ellen az Apple-nek nincs receptje.","shortLead":"Egy Axi0mX nevű kiberbiztonsági kutató olyan hibára bukkant korábbi iPhone-modelleknél, amellyel a telefon szerinte...","id":"20190930_iphone_jailbreak_checkm8_tores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f811af-2830-47eb-b0c3-6628597c3da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b4e579-640c-4341-b2a1-a7aecbea9faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_iphone_jailbreak_checkm8_tores","timestamp":"2019. szeptember. 30. 08:03","title":"Rájöttek, hogy szinte mindegyik iPhone feltörhető, de van ennél aggasztóbb hír is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még idén tesztrepülésre küldené Starship űrhajóját a SpaceX, amelyről új részleteket árult el a vállalatot irányító Elon Musk.","shortLead":"Még idén tesztrepülésre küldené Starship űrhajóját a SpaceX, amelyről új részleteket árult el a vállalatot irányító...","id":"20190930_elon_musk_starship_urhajo_spacex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bca4a7d-fa98-4660-9516-35a5dfb8e0ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_elon_musk_starship_urhajo_spacex","timestamp":"2019. szeptember. 30. 19:03","title":"Elon Musk állítja: űrhajója 100 embert is elvisz egy másik bolygóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc3b870-aae8-4739-857a-c1ce8e422acc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis híján lezúzott a reptéri szállítóautó egy repülőgépet.","shortLead":"Kis híján lezúzott a reptéri szállítóautó egy repülőgépet.","id":"20191001_Elszabadult_egy_cateringeskocsi_a_chicagoi_repteren__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fc3b870-aae8-4739-857a-c1ce8e422acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720cfd4d-f115-46fa-8b16-b974ceb8bea3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Elszabadult_egy_cateringeskocsi_a_chicagoi_repteren__video","timestamp":"2019. október. 01. 09:33","title":"Elszabadult egy cateringes kocsi a chicagói reptéren - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]