[{"available":true,"c_guid":"929fd9c0-b42c-411b-981c-51fcd29ffb00","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Miközben soha nem látott foglaltsági aránnyal működnek a magyar hotelek, a szakértők állítják, van a gyógyszállónál jobb hotelbefektetés is. Ráadásul a piacot uraló két wellnesslánc, Európa legnagyobb gyógyszállócsoportja, a nemrég a Danubius-resortokat is márkaneve alá vonó Ensana, valamint a Mészáros-érdekeltségben levő Hunguest hotelek mellé nagyüzemben már csak egy különleges, Magyarországon még sosem látott termékkel lenne érdemes beszállni. A gond csak az, hogy a magyarok inkább pancsolni szeretnek, nem fizetnek külön szolgáltatásokért.","shortLead":"Miközben soha nem látott foglaltsági aránnyal működnek a magyar hotelek, a szakértők állítják, van a gyógyszállónál...","id":"20191002_gyogyszallo_resort_hunguest_danubius_ensana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=929fd9c0-b42c-411b-981c-51fcd29ffb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3425cbf8-45c1-4ac0-a0b6-ca988f424a79","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_gyogyszallo_resort_hunguest_danubius_ensana","timestamp":"2019. október. 02. 06:30","title":"A magyaroknak máig a pancsolás a wellbeing - ettől szenved a magyar gyógyturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel ezer magyar fizikai dolgozót kérdeztek arról, mi motiválja őket, hogy a munkahelyükön maradjanak, és milyen bajok vezetnek a felmondásukhoz.","shortLead":"Közel ezer magyar fizikai dolgozót kérdeztek arról, mi motiválja őket, hogy a munkahelyükön maradjanak, és milyen bajok...","id":"20191002_Ceges_buli_helyett_teljesitmenybonusz_kell_a_munkasoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea6ab1b-b781-4e51-ae24-c773be353358","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_Ceges_buli_helyett_teljesitmenybonusz_kell_a_munkasoknak","timestamp":"2019. október. 02. 09:07","title":"Céges buli helyett teljesítménybónusz kell a munkásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy karddal felfegyverzett alak támadt rá egy finnországi iskola diákjaira.","shortLead":"Egy karddal felfegyverzett alak támadt rá egy finnországi iskola diákjaira.","id":"20191001_kuopio_finnorszag_eroszakos_incidens_serultek_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9bf07f-f6f0-4072-842a-f4a88b5a2cb8","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_kuopio_finnorszag_eroszakos_incidens_serultek_iskola","timestamp":"2019. október. 01. 14:44","title":"Kardos támadás történt egy finnországi iskolában, halálos áldozat is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tapasztalt diplomata, kemény tárgyalópartner és a nagyközönség számára teljesen ismeretlen - az EP jogi bizottságában megbukott Trócsányi László helyére jelölt Várhelyi Olivér számára a nagy kiugrás lehet az Európai Bizottság. ","shortLead":"Tapasztalt diplomata, kemény tárgyalópartner és a nagyközönség számára teljesen ismeretlen - az EP jogi bizottságában...","id":"20190930_varhelyi_oliver_portre_europai_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf34fb7-e7e5-4260-85b7-d8d08327192d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190930_varhelyi_oliver_portre_europai_bizottsag","timestamp":"2019. szeptember. 30. 20:00","title":"Előlép Orbán szürke eminenciása: Várhelyi Olivér portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c27972-86df-41ff-a2d1-b88993ce2b8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jószerivel széttépte a kocsi belső terét. ","shortLead":"Jószerivel széttépte a kocsi belső terét. ","id":"20190930_Fotok_Duheben_darabokra_tepte_a_kocsi_belsejet_az_ugyetlen_autotolvaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69c27972-86df-41ff-a2d1-b88993ce2b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de2bba5-9ff0-4931-8dbc-293023922c40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Fotok_Duheben_darabokra_tepte_a_kocsi_belsejet_az_ugyetlen_autotolvaj","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:20","title":"Fotók: Dühében darabokra tépte a kocsi belsejét az ügyetlen autótolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök úgy véli, ha felmentik hivatalából, az polgárháborúhoz fog vezetni.","shortLead":"Az elnök úgy véli, ha felmentik hivatalából, az polgárháborúhoz fog vezetni.","id":"20191001_donald_trump_impeachment_eljaras_felmentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cd027a-c325-4771-9a46-0ca3b571ec24","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_donald_trump_impeachment_eljaras_felmentes","timestamp":"2019. október. 01. 07:23","title":"Trump szerint le kellene tartóztatni azt, aki a felmentését szorgalmazza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bc5daa-eb7b-4db6-87dc-d3987899cd83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez inkább fordítva szokott lenni.","shortLead":"Ez inkább fordítva szokott lenni.","id":"20191001_siofok_lengyel_robert_vita_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6bc5daa-eb7b-4db6-87dc-d3987899cd83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95728217-06a4-4a23-a5a3-709aa6c38d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_siofok_lengyel_robert_vita_polgarmester","timestamp":"2019. október. 01. 09:37","title":"Az igazi ritkaság: egy siófoki fideszes vitára hívta az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó igen sportos szedánja 500 lóerő körüli teljesítménnyel fog rendelkezni.","shortLead":"A német gyártó igen sportos szedánja 500 lóerő körüli teljesítménnyel fog rendelkezni.","id":"20190930_mar_nem_kell_sokat_varni_a_teljesen_uj_bmw_m3ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b643301-530f-4aaf-a111-a01f77fa1fc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_mar_nem_kell_sokat_varni_a_teljesen_uj_bmw_m3ra","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:21","title":"Már nem kell sokat várni a teljesen új BMW M3-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]