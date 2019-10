Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b23a9eed-a448-46a5-ba96-af4035a47564","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékvezető le is esett róla.","shortLead":"A játékvezető le is esett róla.","id":"20191001_Leszakadt_az_otmilliard_forintos_kaposvari_uszoda_allvanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b23a9eed-a448-46a5-ba96-af4035a47564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f77891-e9a0-42d5-a624-c769f6f9417f","keywords":null,"link":"/sport/20191001_Leszakadt_az_otmilliard_forintos_kaposvari_uszoda_allvanya","timestamp":"2019. október. 01. 20:22","title":"Leszakadt az ötmilliárd forintos kaposvári uszoda állványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34e1fae-4653-4b4f-957a-1e5d2f805208","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Plácido Domingo, az operavilág egyik legnagyobb sztárja távozott a Los Angeles-i operaháztól. Ezt maga az operaénekes-karmester jelentette be szerdán.\r

","shortLead":"Plácido Domingo, az operavilág egyik legnagyobb sztárja távozott a Los Angeles-i operaháztól. Ezt maga...","id":"20191003_placido_domingo_operaenekes_los_angeles_szexualis_zaklatas_vad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a34e1fae-4653-4b4f-957a-1e5d2f805208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5725dc-a344-4f4f-85ff-beb3ccd23630","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_placido_domingo_operaenekes_los_angeles_szexualis_zaklatas_vad","timestamp":"2019. október. 03. 05:48","title":"A zaklatással vádolt Plácido Domingo a Los Angeles-i operaházat is otthagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3907446-6736-4462-b300-70efa85b8fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A találékony felhasználókat nem ijesztette meg, hogy a Google alkalmazásait nem lehet a telefonra telepíteni, a Huawei azonban lépett.","shortLead":"A találékony felhasználókat nem ijesztette meg, hogy a Google alkalmazásait nem lehet a telefonra telepíteni, a Huawei...","id":"20191002_huawei_mate_30_pro_okostelefon_google_alkalmazasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3907446-6736-4462-b300-70efa85b8fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4abaef0-592a-4e15-b82e-869336d3a020","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_huawei_mate_30_pro_okostelefon_google_alkalmazasok","timestamp":"2019. október. 02. 18:03","title":"Bezárt egy kiskaput a Huawei, végképp Google-mentesítették a Mate30 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e2ae22-ce58-4a80-a2fa-0090ee6f7fc3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezer dolláros \"tagsági díj\" befizetésével lehet majd csak Komodo szigetére látogatni. ","shortLead":"Ezer dolláros \"tagsági díj\" befizetésével lehet majd csak Komodo szigetére látogatni. ","id":"20191001_Tobb_szazezer_forintba_fog_kerulni_hogy_eredeti_komodoi_sarkanyt_lathasson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9e2ae22-ce58-4a80-a2fa-0090ee6f7fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98339c6f-5069-4f7a-aa7e-b28b037575bb","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Tobb_szazezer_forintba_fog_kerulni_hogy_eredeti_komodoi_sarkanyt_lathasson","timestamp":"2019. október. 01. 16:29","title":"Több százezer forintba kerül majd, hogy eredeti komodói sárkányt láthasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy volt LMP-s képviselő Várnai László (most Civilzugló) Facebook-posztja után tett feljelentést Tényi István. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészséghez került az ügy.","shortLead":"Egy volt LMP-s képviselő Várnai László (most Civilzugló) Facebook-posztja után tett feljelentést Tényi István...","id":"20191003_Nyomozas_indult_kenyszerites_miatt_a_Karacsonyhangfelvetel_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a7a424-0c9c-4f0f-90a5-7e88006efe2d","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Nyomozas_indult_kenyszerites_miatt_a_Karacsonyhangfelvetel_ugyeben","timestamp":"2019. október. 03. 15:52","title":"Kényszerítés miatt indult nyomozás a Karácsony-hangfelvétel ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86225d54-cf87-4dcc-b1ee-d48d0bea1557","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volna szabad olyan könnyedén átsiklani a forint leértékelődése felett, mint azt a Magyar Nemzeti Bank teszi, és mint ami a kormányzati nyilatkozatokból kitetszik – írja Surányi György a HVG hetilapban.","shortLead":"Nem volna szabad olyan könnyedén átsiklani a forint leértékelődése felett, mint azt a Magyar Nemzeti Bank teszi, és...","id":"20191003_Suranyi_Akarmilyen_nyugodt_az_MNB_nagy_bajok_lehetnek_a_gyenge_forintbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86225d54-cf87-4dcc-b1ee-d48d0bea1557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f363702-d959-4401-bf54-bb720bf03ab5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Suranyi_Akarmilyen_nyugodt_az_MNB_nagy_bajok_lehetnek_a_gyenge_forintbol","timestamp":"2019. október. 03. 15:56","title":"Surányi: Akármilyen nyugodt az MNB, nagy bajok lehetnek a gyenge forintból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737360c3-3fa3-4382-9e6f-0d26545268bc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hétvégi FINA úszó-világkupára készülő versenyzőinek tartott edzést a Duna Arénában.","shortLead":"A hétvégi FINA úszó-világkupára készülő versenyzőinek tartott edzést a Duna Arénában.","id":"20191003_shane_tusup_fina_vilagkupa_duna_arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=737360c3-3fa3-4382-9e6f-0d26545268bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151e6ec7-1a35-40a9-aac1-cf155933df7b","keywords":null,"link":"/sport/20191003_shane_tusup_fina_vilagkupa_duna_arena","timestamp":"2019. október. 03. 12:53","title":"Úgy volt, hogy nem jön, aztán Shane Tusup mégis megjelent Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az erőszakossá vált tüntetések már több halálos áldozatot is követeltek.","shortLead":"Az erőszakossá vált tüntetések már több halálos áldozatot is követeltek.","id":"20191003_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_Bagdadban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0770e37-3a1c-4d8a-8e8f-a745491fc474","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_Bagdadban","timestamp":"2019. október. 03. 07:44","title":"Kijárási tilalmat rendeltek el Bagdadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]