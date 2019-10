Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47da9477-03c3-4bbd-b049-1117958229af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Videóra is vették, amint éppen nagyban rongálja az őt idegesítő járműveket.","shortLead":"Videóra is vették, amint éppen nagyban rongálja az őt idegesítő járműveket.","id":"20191004_Ez_a_morcos_ferfi_100_elektromos_roller_fekvezeteket_vagta_el_Floridaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47da9477-03c3-4bbd-b049-1117958229af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebea166a-dfab-407d-a1ea-cb2409db4548","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_Ez_a_morcos_ferfi_100_elektromos_roller_fekvezeteket_vagta_el_Floridaban","timestamp":"2019. október. 04. 09:38","title":"Ez a morcos bácsi 100 elektromos roller fékvezetékét vágta el Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796ee3c2-c9a6-45f1-9af3-ddc112a9e0f6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Joe Biden kisebbik fia apja nevének köszönhette az állást, amelyet egy gyanús ukrán oligarchától kapott. ","shortLead":"Joe Biden kisebbik fia apja nevének köszönhette az állást, amelyet egy gyanús ukrán oligarchától kapott. ","id":"201940_a_biden_fiu_es_azoligarcha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=796ee3c2-c9a6-45f1-9af3-ddc112a9e0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d46b782-df08-4cdb-9cec-484e94f1ae4b","keywords":null,"link":"/360/201940_a_biden_fiu_es_azoligarcha","timestamp":"2019. október. 03. 13:20","title":"Könnyű pénzhez jutott az amerikai ex-alelnök fia, súlyos ügy lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76086c6-82ad-4c98-b392-0ad35a27d492","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházás értékének felével segítette a kormány az Opus gyárának bővítését.","shortLead":"A beruházás értékének felével segítette a kormány az Opus gyárának bővítését.","id":"20191003_Meszaros_Lorinc_lanyaval_avatott_egyutt_tuzhelygyarat_Varga_Mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b76086c6-82ad-4c98-b392-0ad35a27d492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212b8eaa-6749-473b-a148-e487d3e3d5f6","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_Meszaros_Lorinc_lanyaval_avatott_egyutt_tuzhelygyarat_Varga_Mihaly","timestamp":"2019. október. 03. 16:49","title":"Mészáros Lőrinc lányával avatott együtt tűzhelygyárat Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfő szerint az „iskolai klímasztrájkok” mozgalmát elindító 16 éves svéd klímaaktivista, Greta Thunberg egy kedves, ám rosszul tájékozott tizenéves. Az orosz államfő véleménye kísértetiesen hasonló ahhoz, amit az orosz államfő budapesti barátai is gondolnak.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfő szerint az „iskolai klímasztrájkok” mozgalmát elindító 16 éves svéd klímaaktivista...","id":"20191002_Putyin_jol_kiosztotta_Greta_Thunberget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0401114-ebc3-42f4-a406-807c106ca208","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Putyin_jol_kiosztotta_Greta_Thunberget","timestamp":"2019. október. 02. 16:22","title":"Putyin jól kiosztotta Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f9eb50-ed1c-4e86-b57d-c7104449e91c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkció költözik a Viberbe: a világon először a magyar felhasználók által kipróbálható Moneytou segítségével kisebb-nagyobb összegek küldhetők egymásnak.","shortLead":"Új funkció költözik a Viberbe: a világon először a magyar felhasználók által kipróbálható Moneytou segítségével...","id":"20191003_viber_mastercard_moneytou_azonnali_penzkuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45f9eb50-ed1c-4e86-b57d-c7104449e91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13236ad-8ca3-46bd-8fe3-c81f13a99f46","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_viber_mastercard_moneytou_azonnali_penzkuldes","timestamp":"2019. október. 03. 15:13","title":"Új szolgáltatás indul a Viberen, pénzt lehet vele küldeni a másiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az utolsó ottani üzemüket is bezárták.","shortLead":"Az utolsó ottani üzemüket is bezárták.","id":"20191002_samsung_kina_telefongyartas_konkurencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6038c985-7e2f-4b1b-ba1f-8407f512fc80","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_samsung_kina_telefongyartas_konkurencia","timestamp":"2019. október. 02. 11:10","title":"Elüldözte a helyi konkurencia a Samsungot Kínából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b956a0-3df2-4c12-b80c-1ea290f318a7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Filmes relikviákból rendeztek árverést Londonban.","shortLead":"Filmes relikviákból rendeztek árverést Londonban.","id":"20191002_Kalapacs_ala_kerult_Jack_Nicholson_hirhedt_fejszeje_a_Ragyogasbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8b956a0-3df2-4c12-b80c-1ea290f318a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e6263e-6715-450f-a84d-d0239c70b0c7","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Kalapacs_ala_kerult_Jack_Nicholson_hirhedt_fejszeje_a_Ragyogasbol","timestamp":"2019. október. 02. 15:30","title":"Több mint 60 millió forintot ért Jack Nicholson hírhedt fejszéje a Ragyogásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes országgyűlési képviselő januárban kezdődő büntetőperében nekik is a vádlottak padjára kell majd ülniük.\r

","shortLead":"A fideszes országgyűlési képviselő januárban kezdődő büntetőperében nekik is a vádlottak padjára kell majd ülniük.\r

","id":"20191003_simonka_gyorgy_feleseg_unokahug_vadlott_buntetoper_koltsegvetesi_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416339ca-45f5-406b-a8be-78b03c1abc25","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_simonka_gyorgy_feleseg_unokahug_vadlott_buntetoper_koltsegvetesi_csalas","timestamp":"2019. október. 03. 07:18","title":"Simonka felesége és unokahúga is vádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]