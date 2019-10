Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7d36f25-726a-44cc-a0f3-864e020d0987","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három férfi támadt rá a pénzváltó alkalmazottjaira hétfőn.","shortLead":"Három férfi támadt rá a pénzváltó alkalmazottjaira hétfőn.","id":"20191007_Kiraboltak_egy_belvarosi_bevasarlokozpont_penzvaltoit_Debrecenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7d36f25-726a-44cc-a0f3-864e020d0987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c900a306-5373-4c30-8dda-479116bc381d","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Kiraboltak_egy_belvarosi_bevasarlokozpont_penzvaltoit_Debrecenben","timestamp":"2019. október. 07. 12:35","title":"Pénzváltókat raboltak ki a debreceni Fórum pláza parkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c2030f-aee4-4d05-88b9-1f433e7c19bc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Meglepően erős német-francia motor dolgozik ebben a román divatterepjáróban, amely olyan vehemensen mozog, mint egyetlen korábbi Dacia sem. Olcsó sportautó lett a Dusterből? Jövünk a válasszal.","shortLead":"Meglepően erős német-francia motor dolgozik ebben a román divatterepjáróban, amely olyan vehemensen mozog, mint...","id":"20191005_legerosebb_dacia_duster_teszt_menetproba_suzuki_vitara_suv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85c2030f-aee4-4d05-88b9-1f433e7c19bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c573c4da-1ac0-4604-ad5c-749081f9f648","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_legerosebb_dacia_duster_teszt_menetproba_suzuki_vitara_suv","timestamp":"2019. október. 05. 17:00","title":"Teszt: kipróbáltuk a legerősebb, tényleg izmos Daciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4694c1-2145-4675-8f26-80212ba56d39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Hoffenheim először győzött Münchenben, négy magyar játékos is pályára lépett a Bundesliga 7. fordulójában. ","shortLead":"A Hoffenheim először győzött Münchenben, négy magyar játékos is pályára lépett a Bundesliga 7. fordulójában. ","id":"20191005_Kikapott_a_Bayern_dontetlenezett_Gulacsi_es_Willi_Orban_csapata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d4694c1-2145-4675-8f26-80212ba56d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea4f494-d6c4-4cdd-9da3-9fae2a5fb9a4","keywords":null,"link":"/sport/20191005_Kikapott_a_Bayern_dontetlenezett_Gulacsi_es_Willi_Orban_csapata","timestamp":"2019. október. 05. 18:25","title":"Kikapott a Bayern, döntetlenezett Gulácsi és Willi Orbán csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az év első kilenc hónapjában 10-12 százalékkal drágult a sertéshús, és a Magyar Húsiparosok Szövetségnek elnöke szerint további áremelkedésre kell számítani az afrikai sertsépestis (ASP) járvány hatásai miatt.","shortLead":"Az év első kilenc hónapjában 10-12 százalékkal drágult a sertéshús, és a Magyar Húsiparosok Szövetségnek elnöke szerint...","id":"20191007_serteshus_dragulas_aremelkedes_afrikai_sertespestis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05b6151-cc4a-442f-8cc5-67b57dcf7fc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_serteshus_dragulas_aremelkedes_afrikai_sertespestis","timestamp":"2019. október. 07. 05:13","title":"Még tovább drágulhat a sertéshús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7441ce-d85c-4c73-adfe-6ed09702d1b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben a szombathelyi foci a másodosztályba zuhant, a volt kapus létesítményére 4,5 milliárd jut.","shortLead":"Miközben a szombathelyi foci a másodosztályba zuhant, a volt kapus létesítményére 4,5 milliárd jut.","id":"20191005_Milliardokkal_tamogatja_a_kormany_Kiraly_Gabor_egyesuletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c7441ce-d85c-4c73-adfe-6ed09702d1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf594c4-11fa-46ba-a06f-53d93a762db7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191005_Milliardokkal_tamogatja_a_kormany_Kiraly_Gabor_egyesuletet","timestamp":"2019. október. 05. 19:03","title":"Milliárdokkal támogatja a kormány Király Gábor egyesületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hasznos dolog, ha észreveszünk bizonyos, a történelemben ismétlődő mintázatokat, de az talán még fontosabb, hogy megpróbáljuk megérteni a mögöttes okokat. Erre tesz kísérletet A kollektív áldozati szerep szociálpszichológiája című könyv Fülöp Éva és Kővágó Pál szerkesztésében. A nemrég az Oriold és Társai Kiadó gondozásában megjelent kötet Magyarországon hiánypótló, hiszen magyar nyelven mutatja be a kollektív áldozattudat legjelentősebb szociálpszichológiai kutatásait az elmúlt másfél évtizedből, és betekintést nyújt az ezzel kapcsolatos hazai kutatásokba is. Kővágó Pál pszichológussal beszélgettünk. ","shortLead":"Hasznos dolog, ha észreveszünk bizonyos, a történelemben ismétlődő mintázatokat, de az talán még fontosabb...","id":"20191006_Amiben_mi_magyarok_igazan_profik_vagyunk_az_aldozatszerep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67b566d-a043-4f80-8af1-799b8def636a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191006_Amiben_mi_magyarok_igazan_profik_vagyunk_az_aldozatszerep","timestamp":"2019. október. 06. 20:15","title":"Amiben mi, magyarok igazán profik vagyunk: az áldozatszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731bcb32-3a80-4e03-a61a-8c5997aa0314","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Egész Európára, így Magyarországra is hatással lehet, hogy gondokkal küzd a német gazdaság, mert a nemzetközi környezet bizonytalanságai miatti exportgyengülést csak részben pótolta a belső fogyasztás növekedése.","shortLead":"Egész Európára, így Magyarországra is hatással lehet, hogy gondokkal küzd a német gazdaság, mert a nemzetközi környezet...","id":"201940__nemet_gazdasag__recesszio_fele__beut_abrexit__borongos_osz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=731bcb32-3a80-4e03-a61a-8c5997aa0314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689bc50b-31e4-40e6-8c4f-c2c684ca5f4d","keywords":null,"link":"/360/201940__nemet_gazdasag__recesszio_fele__beut_abrexit__borongos_osz","timestamp":"2019. október. 06. 16:00","title":"A lassuló német gazdaság Magyarországot is lefékezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50dfc496-6864-4a51-b2fa-1f07e35cbfc7","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Miközben a mozivásznat ellepték a gyilkos bohócok, a legtöbb felnőtt a bohócot még mindig a gyerekek szórakozásával asszociálja. Pedig a legtöbb gyerek nem szereti a bohócokat, sőt a felnőttek sem. És erre meg is van a jó okuk. ","shortLead":"Miközben a mozivásznat ellepték a gyilkos bohócok, a legtöbb felnőtt a bohócot még mindig a gyerekek szórakozásával...","id":"20191005_Miert_olyan_felelmetesek_a_bohocok_Joker_Pennywise_horror","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50dfc496-6864-4a51-b2fa-1f07e35cbfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2b44e1-56c4-4ff0-8128-f1a48332e893","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Miert_olyan_felelmetesek_a_bohocok_Joker_Pennywise_horror","timestamp":"2019. október. 05. 20:00","title":"Miért olyan félelmetesek a bohócok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]