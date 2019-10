Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A PlayStation 5-tel kapcsolatos első hírek óta kíváncsiak a játékosok, mikor vásárolhatják meg a Sony újgenerációs konzolját. A japánok most végre ezt is megosztották, az időpont 2020 vége. A PlayStation 5-tel kapcsolatos első hírek óta kíváncsiak a játékosok, mikor vásárolhatják meg a Sony újgenerációs konzolját. 2019. október. 08. 15:03 Bemondta a Sony, mikor jön a PlayStation 5 Ha már semmi jele annak, hogy haladnának a tárgyalások, jöhetnek az újabb forgatókönyvek. 2019. október. 09. 11:58 Brexit csak jövő júniusban? Itt a legújabb ötlet November 20-án derül ki, hogy ki nyerte a Nemzeti Könyvdíjat. 2019. október. 08. 18:01 Krasznahorkai regénye egyre közelebb az egyik legrangosabb amerikai elismeréshez Közéleti, politikai kérdésekben is rendszeresen megszólalt, a rendszerváltás előtt és mostanában is. A HVG 2016-ban készült portréinterjúja a most elhunyt pszichológusról. Évtizedek óta a gyermeknevelési témák legfőbb szakértőjeként szerepelt a sajtóban, de nem tartotta magát tévedhetetlennek. 2019. október. 09. 10:40 Vekerdy Tamás: "Mindaz vagyok, amit kiátkoztak: internacionalista, zsidó, homoszexuális, szabadkőműves, liberális" A többi technológiai/webes céghez hasonlóan a Wikipédia is közzéteszi az átláthatósági jelentését, amelyben egy érdekes adatra bukkanhatunk. 2019. október. 08. 11:03 Egyetlen dolgot törölt eddig a Wikipédia azért, mert ezt kérték tőle A magyar miniszterelnök nincs igény arra, hogy országjárásban legyen, de Miskolcra azért leutazott, hogy Alakszai Zoltán mellett kampányoljon. 2019. október. 08. 15:18 Orbán: Ha a miskolciak fejlesztéseket akarnak, működjenek együtt Reagált a győri MSZP a helyi Jobbik ellenzékrobbantó magánakciójára. Volt már arra példa, hogy egy helyi jobbikos a Fideszben látta meg a kiutat. Volt már arra példa, hogy egy helyi jobbikos a Fideszben látta meg a kiutat. 2019. október. 08. 13:34 A győri MSZP a Jobbik pálfordulásáról: Úgy tűnik, Borkai fiúkat is vett magának A Pallas Athéné Alapítványok az idei év harmadik negyedévében 770 millió forinttal gyarapították vagyonukat, az összvagyon 274,3 milliárd forintot tesz ki, az alapítványok több mint 9,1 milliárd forint értékben közel 1500 oktatási, tudományos pályázatot támogattak – közölte a Pallas Athéné Alapítványok kedden az MTI-vel. 2019. október. 08. 15:15 Vallottak a jegybanki alapítványok: ez lett a 266 milliárd forint sorsa