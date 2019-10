Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pénzt akart, ezért verte agyon a valóságshow-szereplőt.","shortLead":"Pénzt akart, ezért verte agyon a valóságshow-szereplőt.","id":"20191011_Vadat_emeltek_VV_Fanni_gyilkosa_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246c01a2-8210-4ce1-8d19-0b81f25b4d41","keywords":null,"link":"/elet/20191011_Vadat_emeltek_VV_Fanni_gyilkosa_ellen","timestamp":"2019. október. 11. 09:33","title":"Vádat emeltek VV Fanni feltételezett gyilkosa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bffedf-a2d0-4c5a-b3de-e60770ec0f53","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csatornának 700 ezer forintot kell fizetnie, mert egy sporteseményről úgy tudósított, hogy Mészáros Lőrinc márkáját szabálytalan módon népszerűsítette.","shortLead":"A csatornának 700 ezer forintot kell fizetnie, mert egy sporteseményről úgy tudósított, hogy Mészáros Lőrinc márkáját...","id":"20191010_Rejtett_2Rulereklam_miatt_buntette_meg_a_TV2t_a_Mediatanacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00bffedf-a2d0-4c5a-b3de-e60770ec0f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb95b2a-b0da-4fca-a633-67d264622a0e","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Rejtett_2Rulereklam_miatt_buntette_meg_a_TV2t_a_Mediatanacs","timestamp":"2019. október. 10. 14:31","title":"2Rule-t reklámozó Tények-riport miatt büntette meg a TV2-t a Médiatanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a6bd53-952e-4c51-bf5b-d4ec162c4a76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legkisebb holdjárója lesz, és az első, ami lábakon jár.","shortLead":"A világ legkisebb holdjárója lesz, és az első, ami lábakon jár.","id":"20191011_Robotpokot_kuldenek_a_britek_a_Holdra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34a6bd53-952e-4c51-bf5b-d4ec162c4a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fa8266-256c-46db-a433-73d51cfeed85","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_Robotpokot_kuldenek_a_britek_a_Holdra","timestamp":"2019. október. 11. 14:58","title":"Robotpókot küldenek a britek a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harminc százalékkal kerestek többet a vendégmunkások, mint egy évvel korábban. A munkaerőhiány mindeközben fokozódott, legalább 200 ezer betöltetlen állás van.","shortLead":"Harminc százalékkal kerestek többet a vendégmunkások, mint egy évvel korábban. Az egykori Sziget-tulaj befektetései illeszkednek az utóbbi időszakban folytatott tevékenységéhez. ","shortLead":"A bulinegyedben olasz pizzát, a belvárosban magyar főtt tésztákat kínál majd Gerendai Károly egy-egy érdekeltsége...","id":"201941_vecchi_amici_gerendai_pizzasutoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50baa315-ed8a-4d73-801b-05b1d418f11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36b78af-a3e3-4bb5-a606-b2ade49ad5c8","keywords":null,"link":"/360/201941_vecchi_amici_gerendai_pizzasutoje","timestamp":"2019. október. 10. 13:15","title":"Gasztronómiába forgatja szigetes pénzét Gerendai - pizzázót és nudlizót is nyit ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az átadások évének is hívhatnánk a mostanit, az önkormányzati választások előtt szalagot vágnak, átadnak, bejelentenek, alapkövet tesznek le ünnepélyesen a politikusok. Térképre tettük az elmúlt egy hónap átadásait. Malom és térkőgyár is szerepel a listánkon.","shortLead":"Az átadások évének is hívhatnánk a mostanit, az önkormányzati választások előtt szalagot vágnak, átadnak, bejelentenek...","id":"20191011_Atadasokba_fulladt_az_orszag_a_valasztas_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b76ed6-d7f2-4fad-b479-2e7114ae23d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Atadasokba_fulladt_az_orszag_a_valasztas_elott","timestamp":"2019. október. 11. 15:20","title":"Átadásokba fulladt az ország a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]