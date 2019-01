Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82ba6eab-ddd6-4a4b-97da-15918728ecc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők már tudja, hogy a sikkasztás és csalás mellett újabb váddal szembesítik a hamarosan a Quaestor-cégcsoport egykori vezetőjét. ","shortLead":"A Magyar Idők már tudja, hogy a sikkasztás és csalás mellett újabb váddal szembesítik a hamarosan a Quaestor-cégcsoport...","id":"20190105_Penzmosas_miatt_is_vadat_emelnek_Tarsoly_Csaba_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82ba6eab-ddd6-4a4b-97da-15918728ecc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cc2649-2eef-4fb9-9b0d-7f0ae5f04066","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Penzmosas_miatt_is_vadat_emelnek_Tarsoly_Csaba_ellen","timestamp":"2019. január. 05. 08:50","title":"Pénzmosás miatt is vádat emelnek Tarsoly Csaba ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b68ca97-57fb-401b-8608-46e53b438a78","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A világ szellemi elbutulása, a médiából áradó igénytelenség, ízléstelenség és ostobaság ellen szót kell emelni. Féltem Európát, féltem a civilizációs értékeket - nyilatkozta a HVG portré rovatának e heti vendége. Mesélt nagy rendezőkről, akikkel együtt dolgozott, a feleségéről, a Ferenc pápa tiszteletére írt miséről.","shortLead":"A világ szellemi elbutulása, a médiából áradó igénytelenség, ízléstelenség és ostobaság ellen szót kell emelni. Féltem...","id":"201901_ennio_morricone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b68ca97-57fb-401b-8608-46e53b438a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5309e6e1-805e-4d49-97c1-fcb59a70bcc2","keywords":null,"link":"/kultura/201901_ennio_morricone","timestamp":"2019. január. 05. 20:00","title":"Ennio Morricone: Aggódva figyelem a visszarendeződést, ami felé Európa tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159be8ec-5eae-4133-9edd-93acc50848e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kétütemű füstokádást és nyitott tetős autózást egymással kombináló NDK négykerekű elsősorban exhibicionista sofőrök számára lehet jó választás.","shortLead":"Ez a kétütemű füstokádást és nyitott tetős autózást egymással kombináló NDK négykerekű elsősorban exhibicionista...","id":"20190106_kicsit_tulgondoltak_ezt_az_175_millio_forintert_kinalt_hazai_kabrio_trabit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=159be8ec-5eae-4133-9edd-93acc50848e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888fde99-1d9b-48d1-bc40-e5a9e4a00ddd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190106_kicsit_tulgondoltak_ezt_az_175_millio_forintert_kinalt_hazai_kabrio_trabit","timestamp":"2019. január. 06. 06:41","title":"Kicsit túlgondolták ezt az 1,75 millió forintért kínált hazai kabrió Trabit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Törölték a Ryanair légitársaság Schönefeldről Budapestre közlekedő, FR 196 jelzésű járatát is, amely 7.25-kor indult volna.\r

