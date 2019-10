Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10fd9f2d-0084-4769-a9c9-29cde4410c5b","c_author":"","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191018_Hajlektalan_szepsegnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10fd9f2d-0084-4769-a9c9-29cde4410c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80042e8-f70d-494f-9145-9831528a94eb","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Hajlektalan_szepsegnap","timestamp":"2019. október. 18. 13:11","title":"Hajléktalan szépségnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A korrupció elleni fellépésre és a többi ember tiszteletére szólította fel a Demokratikus Koalíció (DK) frissen megválasztott polgármestereit és önkormányzati képviselőit Gyurcsány Ferenc pártelnök szombaton.","shortLead":"A korrupció elleni fellépésre és a többi ember tiszteletére szólította fel a Demokratikus Koalíció (DK) frissen...","id":"20191019_Gyurcsany_csak_becsuletes_politikus_tudja_szolgalni_a_hazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e537ac-040e-4959-bd01-602962d59d51","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Gyurcsany_csak_becsuletes_politikus_tudja_szolgalni_a_hazat","timestamp":"2019. október. 19. 13:09","title":"Gyurcsány: csak becsületes politikus tudja szolgálni a hazát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b25fe24-1928-415d-96c3-3dd0adbab2b9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Costa Ricát, Irakot és Moldovát viszont nem választották be.","shortLead":"Costa Ricát, Irakot és Moldovát viszont nem választották be.","id":"20191018_Venezuela_is_bekerult_az_ENSZ_Emberi_Jogi_Tanacsaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b25fe24-1928-415d-96c3-3dd0adbab2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd115eaf-0298-4203-822c-a0b0801e599c","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Venezuela_is_bekerult_az_ENSZ_Emberi_Jogi_Tanacsaba","timestamp":"2019. október. 18. 16:07","title":"Venezuela is bekerült az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7b67b1-9c36-4b42-a20e-95a2b539d232","c_author":"Szauer Péter","category":"360","description":"Miközben egyre több művészt foglalkoztat a klímakatasztrófa veszélye, egyes múzeumok már nem fogadnak el támogatást környezetszennyező cégektől. Londonban pedig már arra is ügyelnek, hogy az idei művészeti vásároknak kisebb legyen a karbonlábnyoma.","shortLead":"Miközben egyre több művészt foglalkoztat a klímakatasztrófa veszélye, egyes múzeumok már nem fogadnak el támogatást...","id":"201942__frieze19__fenntarthatosag__banksy_majom_kepviseloi__karbonlabnyomok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a7b67b1-9c36-4b42-a20e-95a2b539d232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a6ce72-2ea7-4d8e-a140-1539dbd927bd","keywords":null,"link":"/360/201942__frieze19__fenntarthatosag__banksy_majom_kepviseloi__karbonlabnyomok","timestamp":"2019. október. 19. 12:45","title":"A műtárgyakra költött milliárdok ellen is tiltakoznak a környezetvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b27d8fd-7932-44b1-9293-b037105ff397","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M1-esen több kilométeres dugó alakult ki, több baleset is történt.","shortLead":"Az M1-esen több kilométeres dugó alakult ki, több baleset is történt.","id":"20191018_Itt_a_pentek_delutan_egymast_erik_a_balesetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b27d8fd-7932-44b1-9293-b037105ff397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf6aef7-4a98-49bc-b035-f65b876bd2f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_Itt_a_pentek_delutan_egymast_erik_a_balesetek","timestamp":"2019. október. 18. 15:58","title":"Itt a péntek délután, egymást érik a balesetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71881ccb-e6b6-4c81-888c-02126254d42d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan fejlesztik,és vitathatatlanul egyre jobb a Google fordítója. Desktop változatban is elérhető azok számára, akik nem akarnak böngészőt használni.","shortLead":"Folyamatosan fejlesztik,és vitathatatlanul egyre jobb a Google fordítója. Desktop változatban is elérhető azok számára...","id":"20191020_google_translate_desktop_fordito_bongeszo_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71881ccb-e6b6-4c81-888c-02126254d42d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ff3714-2f7b-4483-956b-b9f933f87638","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_google_translate_desktop_fordito_bongeszo_nelkul","timestamp":"2019. október. 20. 09:03","title":"Így használhatja a Google fordítóját böngésző nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d485121-3684-4cec-94c0-9d799e8335ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét felbukkant az Amygdala, most azonban a tapasztalatokról érdeklődnek.","shortLead":"Ismét felbukkant az Amygdala, most azonban a tapasztalatokról érdeklődnek.","id":"20191018_Ujra_szamithat_kozvelemenykutatasnak_alcazott_lejarato_telefonhivasokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d485121-3684-4cec-94c0-9d799e8335ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29e36c5-bb46-4254-80e1-8ed8057882f0","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Ujra_szamithat_kozvelemenykutatasnak_alcazott_lejarato_telefonhivasokra","timestamp":"2019. október. 18. 15:41","title":"Újra telefonál a hírhedt kutatócég, keresik a Fidesz-vereség okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7689ce1a-f695-4a76-8982-0e8323aad12c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balog Zoltán volt miniszter szerint meg kell vizsgálni, közpénzből fedezték-e azt az orgiát, amelyről kiszivárogtattak egy videót.","shortLead":"Balog Zoltán volt miniszter szerint meg kell vizsgálni, közpénzből fedezték-e azt az orgiát, amelyről kiszivárogtattak...","id":"20191019_Borkai_Zsolt_lemondasat_koveteltek_tuntetok_Gyorben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7689ce1a-f695-4a76-8982-0e8323aad12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8059c59e-459b-4f65-a1ef-5439ce2b8599","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Borkai_Zsolt_lemondasat_koveteltek_tuntetok_Gyorben","timestamp":"2019. október. 19. 19:18","title":"Borkai Zsolt lemondását követelték tüntetők Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]