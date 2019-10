Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24b90824-854e-417b-bcf9-324a111d52a3","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Nagyapjának a második világháborús frontról írt leveleit osztotta meg a nyilvánossággal könyvében egy német szerző. Alice Frontzek művében nem egy vérszomjas fasiszta vadállat, hanem egy, a katonai szolgálatot kötelességének tekintő és a családja iránt aggódó férfi képe rajzolódik ki. ","shortLead":"Nagyapjának a második világháborús frontról írt leveleit osztotta meg a nyilvánossággal könyvében egy német szerző...","id":"20191023_Kulonos_fenytoresbe_kerulnek_a_szerelmes_levelek_ha_egy_naci_kuldi_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24b90824-854e-417b-bcf9-324a111d52a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3e22bc-166e-48fb-916a-bb110a006f3d","keywords":null,"link":"/360/20191023_Kulonos_fenytoresbe_kerulnek_a_szerelmes_levelek_ha_egy_naci_kuldi_oket","timestamp":"2019. október. 23. 17:00","title":"Különös fénytörésbe kerülnek a szerelmes levelek, ha egy náci küldi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz légi irányítók munkabeszüntetésének hatásait Magyarországon is érezni fogják.","shortLead":"Az olasz légi irányítók munkabeszüntetésének hatásait Magyarországon is érezni fogják.","id":"20191024_Figyelmeztet_a_Wizz_Air_olasz_sztrajk_miatt_lehetnek_kesesek_penteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfa06c6-cd66-46a7-871f-02ae1063dd7b","keywords":null,"link":"/kkv/20191024_Figyelmeztet_a_Wizz_Air_olasz_sztrajk_miatt_lehetnek_kesesek_penteken","timestamp":"2019. október. 24. 17:08","title":"Figyelmeztet a Wizz Air: olasz sztrájk miatt lehetnek késések pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ba4da3-e4df-4146-b6b6-d17026fed101","c_author":"Biró Péter","category":"kultura","description":"Az Akvárium koncerttermének ajtaját nem lehetett becsukni, annyian voltak kíváncsiak a Hooverphonic budapesti fellépésére. A zenekar 2000-ben futott be a Mad About You című dallal, jövőre pedig Belgiumot képviseli az Eurovíziós Dalfesztiválon. Többek között erről is beszélgettünk a magyarországi koncert előtt.","shortLead":"Az Akvárium koncerttermének ajtaját nem lehetett becsukni, annyian voltak kíváncsiak a Hooverphonic budapesti...","id":"20191024_A_kozonseg_szeretete_feltolt_minket_sohasem_unalmas_jatszani__Hooverphonicinterju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94ba4da3-e4df-4146-b6b6-d17026fed101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39847862-1fc6-4165-9858-4808cc9ddcda","keywords":null,"link":"/kultura/20191024_A_kozonseg_szeretete_feltolt_minket_sohasem_unalmas_jatszani__Hooverphonicinterju","timestamp":"2019. október. 24. 14:58","title":"„A közönség szeretete feltölt minket, sohasem unalmas játszani” – Hooverphonic-interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddaa2b8-d979-4de1-bef5-ae1f484a4950","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó MX-30 típusjelzésű újdonságára már le lehet adni az első előrendeléseket. ","shortLead":"A japán gyártó MX-30 típusjelzésű újdonságára már le lehet adni az első előrendeléseket. ","id":"20191024_99_millio_forinttol_indul_itthon_az_elso_elektromos_mazda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cddaa2b8-d979-4de1-bef5-ae1f484a4950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6b2507-1531-4061-8c59-efb510d3b771","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_99_millio_forinttol_indul_itthon_az_elso_elektromos_mazda","timestamp":"2019. október. 24. 09:21","title":"9,9 millió forinttól indul itthon az első elektromos Mazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyírfából készülhetett a ragasztó, ami a neandervölgyi embertől nagyon összetett gondolkodást igényelt. ","shortLead":"Nyírfából készülhetett a ragasztó, ami a neandervölgyi embertől nagyon összetett gondolkodást igényelt. ","id":"20191022_Osi_ragasztot_hasznalhatott_a_neandervolgyi_ember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b529eff-4886-4c0a-8591-741559ac4dff","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_Osi_ragasztot_hasznalhatott_a_neandervolgyi_ember","timestamp":"2019. október. 22. 19:33","title":"Ősi ragasztót használhatott a neandervölgyi ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36adb7d-82ae-46b7-a7d9-746f7b6358eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kövér László volt ott az ünnepélyes zászlófelvonáson, Orbán Viktor este, zárt körben fog beszédet tartani.","shortLead":"Kövér László volt ott az ünnepélyes zászlófelvonáson, Orbán Viktor este, zárt körben fog beszédet tartani.","id":"20191023_Elkezdodtek_az_oktober_23i_megemlekezesek__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d36adb7d-82ae-46b7-a7d9-746f7b6358eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2399e078-46ec-44d2-92bd-e9c7d87516d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Elkezdodtek_az_oktober_23i_megemlekezesek__fotok","timestamp":"2019. október. 23. 10:19","title":"Elkezdődtek az október 23-i megemlékezések - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7134e71-46c3-4757-bbeb-6b1147949e5b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz minden erkölcsi alapját elvesztette az új köztársaság felépítéséhez - mondta Kunhalmi Ágnes az MSZP október 23-i ünnepségén.","shortLead":"A Fidesz minden erkölcsi alapját elvesztette az új köztársaság felépítéséhez - mondta Kunhalmi Ágnes az MSZP október...","id":"20191023_Kunhalmi_Sikerult_megakadalyozni_hogy_Orban_rendszere_nyilt_diktaturava_valjon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7134e71-46c3-4757-bbeb-6b1147949e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abee02f-e48b-4a6f-8341-91188ea78314","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Kunhalmi_Sikerult_megakadalyozni_hogy_Orban_rendszere_nyilt_diktaturava_valjon","timestamp":"2019. október. 23. 14:33","title":"Kunhalmi: Sikerült megakadályozni, hogy Orbán rendszere nyílt diktatúrává váljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75e5933-cb2c-425d-ba39-935bc6c58372","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cápákkal foglalkozó Ocearch kutatói bukkantak rá arra a közel négyméteres példányra, melynek fejét harapásnyomhoz hasonló sérülés borítja. Talán egy nála is nagyobb cápa okozhatta.","shortLead":"A cápákkal foglalkozó Ocearch kutatói bukkantak rá arra a közel négyméteres példányra, melynek fejét harapásnyomhoz...","id":"20191023_harapasnyom_nagy_feher_capa_ocearch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a75e5933-cb2c-425d-ba39-935bc6c58372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f240a167-529e-4b7d-81f9-5f3004f9a2a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_harapasnyom_nagy_feher_capa_ocearch","timestamp":"2019. október. 23. 17:03","title":"Hatalmas harapásnyomot találtak egy nagy fehér cápa fején, a kutatók se tudják, mi okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]