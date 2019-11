Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új alkalmazást ad ki a Microsoft: az androidos app egy helyre gyűjti az Office irodai programcsomag összes szolgáltatását. A mobilos szoftver első verziója már letölthető.","shortLead":"Új alkalmazást ad ki a Microsoft: az androidos app egy helyre gyűjti az Office irodai programcsomag összes...","id":"20191104_android_microsoft_office_word_excel_powerpoint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eadfbda-90f1-4537-a0a5-794f843b60c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_android_microsoft_office_word_excel_powerpoint","timestamp":"2019. november. 04. 10:03","title":"Használ Office-t? És androidos a telefonja? Akkor ezt az appot önnek találták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei. ","shortLead":"Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei. ","id":"20191102_Nincs_ottalalatos_egy_Joker_telitalalatos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c473a4cc-2f7a-41de-8d3f-55c22c7f505d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191102_Nincs_ottalalatos_egy_Joker_telitalalatos","timestamp":"2019. november. 02. 20:30","title":"Nincs ötös a lottón, a Jokert viszont telibe trafálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b5602d-e229-4583-b147-0e498d9f2a49","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A hallei zsinagóga ellen elkövetett merénylet után minden korábbinál nagyobb figyelem irányul az antiszemita nézetek és tettek terjedésére Németországban. A viták középpontjában az Alternatíva Németországnak (AfD) jobboldali populista párt áll, amely a türingiai tartományi választáson a második helyen végzett.","shortLead":"A hallei zsinagóga ellen elkövetett merénylet után minden korábbinál nagyobb figyelem irányul az antiszemita nézetek és...","id":"201944__nemetorszagi_antiszemitizmus__ki_afelelos__rejtozkodok__regi_tartalom_ujformak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82b5602d-e229-4583-b147-0e498d9f2a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701e34fc-8aed-4e6c-a3ad-24392bd15053","keywords":null,"link":"/360/201944__nemetorszagi_antiszemitizmus__ki_afelelos__rejtozkodok__regi_tartalom_ujformak","timestamp":"2019. november. 04. 15:00","title":"Ébredezik az antiszemitizmus Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Két, egyszerre megjelent kutatás is ugyanazt a megállapítást tette: a kanyaróvírus nem csak az általa okozott megbetegedés miatt veszélyes.","shortLead":"Két, egyszerre megjelent kutatás is ugyanazt a megállapítást tette: a kanyaróvírus nem csak az általa okozott...","id":"20191104_kanyaro_virus_megbetegedes_immunrendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3701efde-57b7-4369-9361-1bc06437d515","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_kanyaro_virus_megbetegedes_immunrendszer","timestamp":"2019. november. 04. 12:03","title":"Sokkal nagyobb bajt csinál a kanyaróvírus, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c1d225-c229-40a8-8bc7-05769feff24a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ujjlenyomat-ellenőrzés ma már szinte kötelező funkció egy telefonon. Néhány órája ilyen újdonsággal bővült a WhatsApp androidos változata is.","shortLead":"Az ujjlenyomat-ellenőrzés ma már szinte kötelező funkció egy telefonon. Néhány órája ilyen újdonsággal bővült...","id":"20191103_whatsapp_ujjlenyomattal_feloldas_uzenetek_elrejtese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49c1d225-c229-40a8-8bc7-05769feff24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70931be-2a33-4fb0-a8ac-a0ec88726df1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_whatsapp_ujjlenyomattal_feloldas_uzenetek_elrejtese","timestamp":"2019. november. 03. 14:03","title":"Használja a WhatsAppot? Hasznos újdonság érkezett, érdemes bekapcsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bfc956b-f108-4d3f-85a6-0a1125964230","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elárulta végre a Microsoft, mikortól lesz használható új, Chromium alapú Edge böngészője. A debütálás közelebb van, mint gondolnánk.","shortLead":"Elárulta végre a Microsoft, mikortól lesz használható új, Chromium alapú Edge böngészője. A debütálás közelebb van...","id":"20191104_microsoft_edge_chromium_bongeszo_letoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bfc956b-f108-4d3f-85a6-0a1125964230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f08da41-2cf4-4bab-9ff9-879b19e20dbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_microsoft_edge_chromium_bongeszo_letoltes","timestamp":"2019. november. 04. 16:03","title":"Itt a dátum, ekkor jön a Microsoft új böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14913068-9dc5-4674-833d-37d0092f6f15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hátha köztisztasági szabálysértés miatt kellett volna eljárást indítani ellenük.","shortLead":"Hátha köztisztasági szabálysértés miatt kellett volna eljárást indítani ellenük.","id":"20191103_Voros_festekkel_ontottek_le_magukat_az_aktivistak_a_rendorok_igazoltattak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14913068-9dc5-4674-833d-37d0092f6f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d4e9a8-40ae-40ef-b007-2b6717db6fb6","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Voros_festekkel_ontottek_le_magukat_az_aktivistak_a_rendorok_igazoltattak_oket","timestamp":"2019. november. 03. 17:10","title":"Vörös festékkel öntötték le magukat az aktivisták, a rendőrök igazoltatták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353e153c-7f47-4596-9b8c-86c39a12d707","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hónapja választották ki a megfelelő jégtáblát a kutatók, most felépítették a kutatótábort és a mérőállomásokat.","shortLead":"Egy hónapja választották ki a megfelelő jégtáblát a kutatók, most felépítették a kutatótábort és a mérőállomásokat.","id":"20191104_jegtabla_jeges_tenger_sarkkutato_expedicio_polarstern","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=353e153c-7f47-4596-9b8c-86c39a12d707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fb697a-9342-4701-b17c-43c4060e1c40","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_jegtabla_jeges_tenger_sarkkutato_expedicio_polarstern","timestamp":"2019. november. 04. 18:02","title":"Jégtáblához ragasztva sodródnak minden idők legjelentősebb sarkkutató expedíciójának résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]