Az Eszmélet című kémdrámasorozat 1989 vége felé játszódik, a Bársonyos forradalom előestéjén, amely véget vetett negyvenévnyi szovjet uralomnak. A hatrészes sorozat a titkosszolgálatok világában és a disszidens közösségben játszódik – utóbbiból került ki a közismert csehszlovák elnök, Václav Havel is. A történet egy hétköznapi nő körül bonyolódik, aki az említett két közösség egyikének sem tagja, ám arra kényszerül, hogy elkezdje feltárni mindkettő rejtett titkait.

A sztori Londonban indul 1989 októberében: Marie és Viktor házastársak, akik tizenkét évvel korábban drámai körülmények közt disszidáltak Csehszlovákiából, és most úton vannak Prága felé. A hegedűművész Marie alig várja, hogy viszontláthassa a rokonait, Viktor motivációja kevésbé egyértelmű. De mindketten arra számítanak, hogy a kelet-németországi, magyarországi és lengyelországi politikai változások után hamarosan Csehszlovákián is végigsöpör a változás szele. Ám hamarosan szembesülniük kell azzal, hogy a dolgok még nem tartanak itt. Egy váratlan fordulatot követően Marie eszméletlenül fekszik egy kórházban, Viktor pedig nyomtalanul eltűnt. A rémült nő magára marad egy országban, amit már nem ért, és ami nem érti meg őt.

Az Eszmélet című sorozat, az egykori Csehszlovákiában lezajlott Bársonyos forradalom harmincadik évfordulójához igazítva, 2019. november 17-én indul. A hatrészes kémdráma teljesen új megközelítésben mutatja be a korszak viharos eseményeit azáltal, hogy középpontjában egy hétköznapi nő áll, aki belekeveredik a különböző titkosszolgálati egységek játszmáiba, és ezekből nem talál kiutat. Azok mellett, akik átélték ezt a korszakot, a sorozat számot tart azoknak a fiatalabb nézőknek az érdeklődésére is, akiknek csak homályos elképzeléseik vannak a történelemnek erről a szakaszáról.

Mindemellett a sorozat a kommunista Csehszlovákia szürke hétköznapjait is roppant autentikusan ábrázolja. A minden részletre kiterjedő alaposságú produkció bemutatja az elhanyagolt köztereket, a hétköznapi emberek sokszor különös otthonait és a rezsim embertelen bürokráciáját. A történetben megjelennek azok a kafkai helyzetek, amelyek a szokásos hivatali folyamatok normális velejáróinak számítottak, illetve az a paranoiás bizalmatlanság is, amely áthatotta az emberi kapcsolatokat. A sorozat minden más tekintetben is hűen mutatja be a totalitárius rezsim összeomlását megelőző időszakot, miközben nyomasztó párhuzamokat is von napjaink globális politikai helyzetével – és ez nem szorítkozik a titkosszolgálatok működésének aprólékos bemutatására.

A rendező a nemzetközi hírnévnek örvendő Ivan Zachariás, aki Alice Nellisszel együtt rendezte a Pusztaság című minisorozatot, amelyet a TIFF-en (Erdélyi Nemzetközi Filmfesztivál) mutattak be három évvel ezelőtt. Marie-t Tatiana Pauhofová alakítja, aki az Olthatatlan című minisorozat főszereplője is volt. A szereplők közt látható továbbá Hattie Morahan (A szépség és a szörnyeteg, Alice Tükörországban), Martin Mysicka, Martin Hofmann és Lenka Vlasáková. David Nykl (A zöld íjász, Csillagkapu – Atlantisz) most először dolgozott a szülőföldjén azóta, hogy a szülei emigráltak Csehszlovákiából az ország szovjet megszállását követően. Az Eszmélet Ondrej Gabriel kiemelkedő forgatókönyvírói bemutatkozása. Forgatókönyv-konzulensként működött közre a CIA egykori tanácsadója, a kémtechnológiák világhíres szakértője, H. K. Melton, valamint Daniel Povolny, aki a csehszlovák titkosszolgálat működésének szakértője.