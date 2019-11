„Csoda, hogy ki tudjuk még szolgálni az olvasókat, mert egyszerre három vizsgálat is folyik az intézményben, és becslések szerint 50–80 olyan dolgozó távozott az alacsony fizetések és a bizonytalanság miatt, akiket nem tudnak pótolni” – mondja az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) egyik munkatársa a HVG hetilapnak. Ő is csak név nélkül, mert a szigorú nyilatkozati tilalom szerint még szakmai ügyekben is csak a fenntartó minisztériumon, az Emmi-n keresztül adhatnak tájékoztatást a könyvtárosok a sajtónak.

A lap úgy tudja, befejeződött a minisztérium által elrendelt pénzügyi vizsgálat, amely többek között a HVG által korábban megírt 640 milliós, évek óta görgetett hiány okára volt kíváncsi. Nem tudni, mire jutott a tárca, de a fő ok minden bizonnyal a súlyos alulfinanszírozottság lehet. Ezt közvetetten Kásler Miklós miniszter is elismerte, ugyanis a hetilap információi szerint átutaltatta a könyvtár részére a szükséges összeget, ezzel kihúzva a mesterségesen előidézett csődhelyzetből a nemzeti intézményt. Bár az intézkedés nem elég arra, hogy fizetéseket emeljenek, de legalább a napi működés nincs veszélyben. Amit nehezít, hogy egyszerre két vezetője is van a könyvtárnak: Hammerstein Judit főigazgató és Demeter Szilárd miniszteri biztos.

Elindult egy szakmai átvilágítás, közben folyik a tízmilliárdos, három éve indult, de eredményt felmutatni egyelőre nem tudó digitalizációs projekt átvilágítása is. Bár a HVG által megkérdezett kormányzati források szerint Orbán Viktor elhatározta a költözést, ám sem az új helyszínről, sem a mostani, budavári épület hasznosításáról nincs döntés. Lobbi viszont annál több.

Az OSZK-költözésről és a további kulturális beruházásokról hosszabban olvashat a csütörtökön megjelenő HVG hetilapban, illetve a hvg360-on!