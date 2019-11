Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1585dca5-1e57-4732-b41e-07868ee941ca","c_author":"Horn Andrea","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hatvanhat év után újra nemzeti stadiont avatnak Budapesten: az este hét órakor kezdődő Magyarország–Uruguay barátságos mérkőzéssel hivatalosan megnyílik Közép-Európa legnagyobb és legkorszerűbb ilyen létesítménye, a Puskás Ferenc Stadion. Az új stadion valódi különlegességét az adja, hogy nemcsak a külsejében, hanem az alapanyagában is benne van a régi. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni róla.","shortLead":"Hatvanhat év után újra nemzeti stadiont avatnak Budapesten: az este hét órakor kezdődő Magyarország–Uruguay barátságos...","id":"20191115_puskas_ferenc_arena_megnyito_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1585dca5-1e57-4732-b41e-07868ee941ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e8d464-7f47-4915-9b15-5ac0ac451369","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191115_puskas_ferenc_arena_megnyito_adatok","timestamp":"2019. november. 15. 06:30","title":"Minden, amit az új Puskás Arénáról tudni érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbdd475-a5bf-42a8-baa2-845aef846bca","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Bár lát pozitív változásokat is Kádár András, a Független Rendészeti Panasztestület egykori tagja, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke, a panasztestület megszüntetésében, a panaszok ombudsmanhoz történő áthelyezésében, a lépés inkább a problematika lefokozását jelenti, és számos fontos részletkérdésben még nem lehet tisztán látni.\r

\r

","shortLead":"Bár lát pozitív változásokat is Kádár András, a Független Rendészeti Panasztestület egykori tagja, a Magyar Helsinki...","id":"20191114_Helsinki_Bizottsag_a_rendeszeti_panasztestulet_megszuntetese_a_problemakor_lefokozasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbbdd475-a5bf-42a8-baa2-845aef846bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3a4a26-1de9-42ae-a867-7bc7937a92f2","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Helsinki_Bizottsag_a_rendeszeti_panasztestulet_megszuntetese_a_problemakor_lefokozasa","timestamp":"2019. november. 14. 16:05","title":"Helsinki Bizottság: a Rendészeti Panasztestület megszüntetése a problémakör lefokozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lezárások a Puskás Aréna avatása előtt, Rogánék válása és egy disznó a belvárosban. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Lezárások a Puskás Aréna avatása előtt, Rogánék válása és egy disznó a belvárosban. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","id":"20191115_Radar360_Nem_volt_olcso_Orban_bikazasa_bunbandat_kapcsolt_le_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac2dcb-0129-4665-befb-06a688be7eae","keywords":null,"link":"/360/20191115_Radar360_Nem_volt_olcso_Orban_bikazasa_bunbandat_kapcsolt_le_a_NAV","timestamp":"2019. november. 15. 17:30","title":"Radar360: Nem volt olcsó Orbán bikázása, bűnbandát kapcsolt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán félelmében korlátozná a parlamenti politizálást – írja az ellenzéki párt.","shortLead":"Orbán félelmében korlátozná a parlamenti politizálást – írja az ellenzéki párt.","id":"20191115_Jobbik_szajkosarat_tennenek_az_ellenzekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de187b9-6c26-428d-9984-518ce1cca022","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Jobbik_szajkosarat_tennenek_az_ellenzekre","timestamp":"2019. november. 15. 10:59","title":"Jobbik: Szájkosarat tennének az ellenzékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9447164-a926-4eb1-bb97-e8238c4d3187","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapító szerint nem sikerült megértetni a minisztériummal, hogy ugyanazt tanítják a gyerekeknek, csak máshogy, és ezért nem kapott akkreditációt a Budapest School. ","shortLead":"Az alapító szerint nem sikerült megértetni a minisztériummal, hogy ugyanazt tanítják a gyerekeknek, csak máshogy, és...","id":"20191114_Nem_kapott_akkreditaciot_a_Prezialapito_iskolaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9447164-a926-4eb1-bb97-e8238c4d3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a663120-24dd-4793-bb4c-445f735a1980","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Nem_kapott_akkreditaciot_a_Prezialapito_iskolaja","timestamp":"2019. november. 14. 16:12","title":"Nem kapott állami akkreditációt a Prezi-alapító iskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d337bb9-8d38-460b-bdf0-43d7a662c89a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Idén 40 éves a HVG. Sorozatunkban a hetilap 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Idén 40 éves a HVG. Sorozatunkban a hetilap 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201946__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__otletbol_nincs_hiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d337bb9-8d38-460b-bdf0-43d7a662c89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55ce2be-6490-4387-8b00-88c83decf120","keywords":null,"link":"/360/201946__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__otletbol_nincs_hiany","timestamp":"2019. november. 16. 10:00","title":"HVG 40: Amikor Orbán nem volt híve a közjogi rendszer teljes felforgatásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad4b5a2-5277-41f0-9b1a-9e9372d36b76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák hatóságok közzétették az elhunytak keresztneveit.","shortLead":"A szlovák hatóságok közzétették az elhunytak keresztneveit.","id":"20191115_szlovakia_buszbaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fad4b5a2-5277-41f0-9b1a-9e9372d36b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75f9206-9f70-44a6-9490-0ccbb9fc0d5c","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_szlovakia_buszbaleset","timestamp":"2019. november. 15. 08:10","title":"Szlovák busztragédia: öten 18 év alattiak voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23409065-71cd-472b-8d07-e4e01de9b795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába olvasztották össze a kórházat a Semmelweis Egyetemmel, a két intézmény mást kommunikál.","shortLead":"Hiába olvasztották össze a kórházat a Semmelweis Egyetemmel, a két intézmény mást kommunikál.","id":"20191115_Bizonytalan_a_betegek_kezelese_a_Szent_Rokus_Korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23409065-71cd-472b-8d07-e4e01de9b795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9927bd3a-1394-4d33-a4f4-356392eaef4e","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Bizonytalan_a_betegek_kezelese_a_Szent_Rokus_Korhazban","timestamp":"2019. november. 15. 22:06","title":"Bizonytalan a betegek kezelése a Szent Rókus Kórházban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]