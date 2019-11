Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bdfc207-e31e-4455-9199-9655056e0bf6","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Az új technológiák miatt a mindenkori hatalom képviselői számára egyre nehezebb kontrollálni az utcára vonulókat, a tüntetőknek viszont egyre könnyebb hatékonyan szervezni nagy tömegeket – és így eredményeket kicsikarni.","shortLead":"Az új technológiák miatt a mindenkori hatalom képviselői számára egyre nehezebb kontrollálni az utcára vonulókat...","id":"201946__hightech_tuntetesek__ugralo_uzenetek__barati_qrkod__megosztjak_es_uralkodnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bdfc207-e31e-4455-9199-9655056e0bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1027e07b-bc40-4fba-81f2-d82b52cf416a","keywords":null,"link":"/360/201946__hightech_tuntetesek__ugralo_uzenetek__barati_qrkod__megosztjak_es_uralkodnak","timestamp":"2019. november. 17. 08:15","title":"A tüntetők már előrébb járnak, mint a rendőrök – igaz, néha a terroristák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b9ba17-1b99-4fd4-b567-6d9168782a0a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mert nem nőies - mondják a főnökök, akiket régi előítéletek vezérelnek a távol-keleti szigetországban. Ahol most metoo-kampány bontakozik ki.","shortLead":"Mert nem nőies - mondják a főnökök, akiket régi előítéletek vezérelnek a távol-keleti szigetországban. Ahol most...","id":"20191116_Miert_nem_lehet_szemuveges_egy_no_a_munkahelyen_Japanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19b9ba17-1b99-4fd4-b567-6d9168782a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e03d99-26a8-46db-99dc-9c72f96f077b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191116_Miert_nem_lehet_szemuveges_egy_no_a_munkahelyen_Japanban","timestamp":"2019. november. 16. 07:32","title":"Miért nem lehet szemüveges egy nő a munkahelyén Japánban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nemrég fejezte be egy új funkció, a Popular Photos tesztelését, amivel úgy lehetne képeket nézegetni a közösségi oldalon, ahogy az Instagramon is.","shortLead":"A Facebook nemrég fejezte be egy új funkció, a Popular Photos tesztelését, amivel úgy lehetne képeket nézegetni...","id":"20191115_facebook_instagram_hirfolyam_kepek_megtekintese_popular_photos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e1e84e-e61a-49db-bbd6-7e975f0d85e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_facebook_instagram_hirfolyam_kepek_megtekintese_popular_photos","timestamp":"2019. november. 15. 20:03","title":"Olyan funkciót tesztel a Facebook, amitől Instagramnak néz majd ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e94272-39e0-4945-a415-ad4e3056b8cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vízre bocsátották az MSC Grandiosa nevű ócánjáró hajót, amely utasokkal és személyzettel együtt összesen nyolcezer embert képes szállítani.","shortLead":"Vízre bocsátották az MSC Grandiosa nevű ócánjáró hajót, amely utasokkal és személyzettel együtt összesen nyolcezer...","id":"20191117_Westendmeretu_orias_oceanjarot_adtak_at_a_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79e94272-39e0-4945-a415-ad4e3056b8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbf9293-0f62-43cc-a33c-6835564e27f6","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Westendmeretu_orias_oceanjarot_adtak_at_a_heten","timestamp":"2019. november. 17. 06:00","title":"Westend-méretű óriás óceánjárót adtak át a héten - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffaf57d-70c7-4142-8a8f-e2c5ae4e9a6f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megint. Ezúttal négy embert állítottak elő.","shortLead":"Megint. Ezúttal négy embert állítottak elő.","id":"20191115_kurdbarat_polgarmester_torokorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ffaf57d-70c7-4142-8a8f-e2c5ae4e9a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2918920-6bb8-4ed8-8eb8-c2bf5926ce29","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_kurdbarat_polgarmester_torokorszag","timestamp":"2019. november. 15. 13:14","title":"Kurdbarát polgármestereket vettek őrizetbe Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e43309f-51ff-4d69-9ae0-d0e54fc1f199","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tarlós Istvántól örökölte a díjazottak listáját.","shortLead":"Tarlós Istvántól örökölte a díjazottak listáját.","id":"20191115_karacsony_kituntette_Schmitt_Palnet_es_Szikora_Robertet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e43309f-51ff-4d69-9ae0-d0e54fc1f199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a4434e-f95d-4022-9238-d70624da0fa1","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_karacsony_kituntette_Schmitt_Palnet_es_Szikora_Robertet","timestamp":"2019. november. 15. 14:47","title":"Karácsony Gergely kitüntette Schmitt Pálnét és Szikora Róbertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat a CIA-val és a georgiai belügyminisztériummal együttműködve őrizetbe vette Kijev mellett az Iszlám Állam terrorszervezet egyik kulcsfiguráját - hozta nyilvánosságra pénteken az SZBU.","shortLead":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat a CIA-val és a georgiai belügyminisztériummal együttműködve őrizetbe vette Kijev mellett...","id":"20191115_Ukrajnaban_elfogtak_az_Iszlam_Allam_egyik_vezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fab1197-014a-4856-a85e-75db6dc34283","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Ukrajnaban_elfogtak_az_Iszlam_Allam_egyik_vezetojet","timestamp":"2019. november. 15. 18:29","title":"Ukrajnában elfogták az Iszlám Állam egyik vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7bfb125-23e1-48e7-b41e-8cc9614664e5","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Hivatalosan is megnyitották a CEU bécsi kampuszát, az ünnepségen az intézmény alapítója, Soros György mondott beszédet. A magyar származású milliárdos szerint még nem ért véget az elnyomó rezsimek elleni harc, de a jövőre is gondolni kell, ezért további 750 millió euróval növelte az intézmény pénzügyi alapját. Az ünnepségen Bécs főpolgármestere Karácsony Gergely győzelmére is utalt, az osztrák oktatási miniszter az akadémiai szabadságot méltatta. ","shortLead":"Hivatalosan is megnyitották a CEU bécsi kampuszát, az ünnepségen az intézmény alapítója, Soros György mondott beszédet...","id":"20191115_Soros_Gyorgy_CEU_becs_megnyito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7bfb125-23e1-48e7-b41e-8cc9614664e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a61ff7-6a13-4de5-b21e-ef8cb1d5ff73","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Soros_Gyorgy_CEU_becs_megnyito","timestamp":"2019. november. 15. 16:20","title":"Soros György: Erkölcsi kötelességünk, hogy a CEU ne hagyja el Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]