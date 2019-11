Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslatban szereplő intézmények jobbára ugyanazok, amelyeket már az intézmények is szüneteltetnek szakemberhiány miatt.","shortLead":"A javaslatban szereplő intézmények jobbára ugyanazok, amelyeket már az intézmények is szüneteltetnek szakemberhiány...","id":"20191118_Megszuntetne_tobb_korhaz_aktiv_ellatasat_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1014a84-ea20-42af-8944-57dc94e0f871","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Megszuntetne_tobb_korhaz_aktiv_ellatasat_a_kormany","timestamp":"2019. november. 18. 08:02","title":"Népszava: kórházi aktív ellátásokat, szülészeteket szüntetne meg a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Magyarország első alkalommal vett részt a Nemzetközi Felnőtt Képesség- és Kompetenciamérési Programban (PIAAC), amelyben 39 országban 245 ezer ember szövegértési, számolási és problémamegoldó készségét mérték fel.","shortLead":"Magyarország első alkalommal vett részt a Nemzetközi Felnőtt Képesség- és Kompetenciamérési Programban (PIAAC...","id":"20191116_Szovegertesben_atlag_alatt_szamolasban_atlag_felett_vannak_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb16b611-64d3-405e-87e6-5a41b5ba3a65","keywords":null,"link":"/kultura/20191116_Szovegertesben_atlag_alatt_szamolasban_atlag_felett_vannak_a_magyarok","timestamp":"2019. november. 16. 13:05","title":"Szövegértésben átlag alatt, számolásban átlag felett vannak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c32012-f945-4925-b518-60d302954d27","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A XXI. Század Társaság díjazta többek között FIscher Ádámot és Parti Nagy Lajos is.","shortLead":"A XXI. Század Társaság díjazta többek között FIscher Ádámot és Parti Nagy Lajos is.","id":"20191116_Kulka_Janos_Hazamdijat_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c32012-f945-4925-b518-60d302954d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cc7a1b-6f3c-480c-9dc3-b5e9bf21cfc7","keywords":null,"link":"/kultura/20191116_Kulka_Janos_Hazamdijat_kapott","timestamp":"2019. november. 16. 14:35","title":"Kulka János Hazám-díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa564414-536d-45d6-82a8-7e6de38beb21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejlesztések a római reptéren.","shortLead":"Fejlesztések a római reptéren.","id":"20191117_Az_arcunkkal_csekkolunk_be_es_meg_a_sampont_is_felvihetjuk_a_gepre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa564414-536d-45d6-82a8-7e6de38beb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea9cdfe-1cc3-4fd7-8184-9801a454768d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Az_arcunkkal_csekkolunk_be_es_meg_a_sampont_is_felvihetjuk_a_gepre","timestamp":"2019. november. 17. 17:47","title":"Az arcunkkal csekkolunk be, és még a sampont is felvihetjük a gépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mintegy nyolcmillió forintért rendelt egy vásárló egy nagyobb lakás teljes berendezéséhez szükséges cikkeket, egyebek mellett konyhai gépeket, tévéket, számítógépet és házimozi-rendszert az egyik nagy internetes áruház fekete pénteki akciójának keretében - írta a hétfői Világgazdaság.","shortLead":"Mintegy nyolcmillió forintért rendelt egy vásárló egy nagyobb lakás teljes berendezéséhez szükséges cikkeket, egyebek...","id":"20191118_Nyolcmilliot_koltott_egy_vasarlo_a_Black_Fridayen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5650cee1-2cf6-4bec-80c6-2758374e8b56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_Nyolcmilliot_koltott_egy_vasarlo_a_Black_Fridayen","timestamp":"2019. november. 18. 05:51","title":"Nyolcmilliót költött egy vásárló a Black Fridayen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hosszas viták után megszületett a döntés az alapnyugdíjról Berlinben, ahol a szociáldemokrata párt minden jogosultnak meg akarta adni a lehetőséget, míg Angela Merkel pártja, a CDU előzetes vizsgálatot követelt, mondván sok lehet visszaélés. ","shortLead":"Hosszas viták után megszületett a döntés az alapnyugdíjról Berlinben, ahol a szociáldemokrata párt minden jogosultnak...","id":"20191117_Jon_a_mindenkinek_jaro_alapnyugdij_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e99a6a8-4033-44c7-9521-c04dfc0e2479","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191117_Jon_a_mindenkinek_jaro_alapnyugdij_Nemetorszagban","timestamp":"2019. november. 17. 07:18","title":"Jön a mindenkinek járó alapnyugdíj Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bognár Zoltán hivatalos vadászövezeten kívül lőtt, állítása szerint csak önvédelemből. ","shortLead":"Bognár Zoltán hivatalos vadászövezeten kívül lőtt, állítása szerint csak önvédelemből. ","id":"20191116_Orvvadaszattal_gyanusitjak_Fertod_fideszes_polgarmesteret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf5354c-c1fd-48f0-84e8-db9995912902","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Orvvadaszattal_gyanusitjak_Fertod_fideszes_polgarmesteret","timestamp":"2019. november. 16. 19:50","title":"A orvvadászattal gyanúsított fideszes szerint ő csak önvédelemből lőtt a vadkanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725fdf1c-b253-42bd-832c-7ad51e249d4c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Új egészségipari stratégiát írtak Palkovics László innovációs minisztériumában. Az igazi medikai szolgáltatások alig fejlődtek valamit, mindenki inkább csak a pancsolással törődik.","shortLead":"Új egészségipari stratégiát írtak Palkovics László innovációs minisztériumában. Az igazi medikai szolgáltatások alig...","id":"201946__egeszsegturizmus__penzek_elszamolatlanul__labaztatas__nagyotmondok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=725fdf1c-b253-42bd-832c-7ad51e249d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca160c1-3bfd-410f-adf1-35977377ad1a","keywords":null,"link":"/360/201946__egeszsegturizmus__penzek_elszamolatlanul__labaztatas__nagyotmondok","timestamp":"2019. november. 18. 07:00","title":"Sok milliárd ment el rá, mégis egy helyben topog az egészségturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]