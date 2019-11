Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6d7d42c-8600-45bd-b223-24cf905c12cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit és japán tudósok fogtak össze, hogy kiderítsék, van-e valamilyen írásos emléke a korábban már felfedezett, időszámításunk előtt 660-ban bekövetkezett napviharnak.","shortLead":"Brit és japán tudósok fogtak össze, hogy kiderítsék, van-e valamilyen írásos emléke a korábban már felfedezett...","id":"20191119_okor_mezopotamia_assziria_napvihar_sarki_feny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6d7d42c-8600-45bd-b223-24cf905c12cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eafd595-5999-4d8a-a363-76be6eb71bd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_okor_mezopotamia_assziria_napvihar_sarki_feny","timestamp":"2019. november. 19. 12:03","title":"2700 éves feljegyzéseket találtak különös égi jelenségekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a99a98-6482-4d54-bfea-bfe9f2f8218e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem gondolják, hogy a nyilvánosságra tartozik, mire költ az állam 800 millió forintot. A minisztérium és a kedvezményezett száján is cipzár van.","shortLead":"Nem gondolják, hogy a nyilvánosságra tartozik, mire költ az állam 800 millió forintot. A minisztérium és...","id":"201946_pannon_terseg_fejleszteseert_vagyonosodnak_aveszpremi_sracok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90a99a98-6482-4d54-bfea-bfe9f2f8218e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a23c31b-3221-428f-9e41-0eba4bfb080b","keywords":null,"link":"/360/201946_pannon_terseg_fejleszteseert_vagyonosodnak_aveszpremi_sracok","timestamp":"2019. november. 18. 10:00","title":"Mindenki titkolózik a milliárdos vagyonú veszprémi srácokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f127a6ea-e9b7-41fd-96ac-58e44eb620b3","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A legnagyobb cégek rangsora után a legnagyobb nyereséget elérő 500 cég toplistáját is elkészítette a HVG. A benne szereplő vállalatok eredménye látványosan nőtt, a legnagyobb ugrásokat azonban a magyar gazdaságon kívül álló okok magyarázzák.","shortLead":"A legnagyobb cégek rangsora után a legnagyobb nyereséget elérő 500 cég toplistáját is elkészítette a HVG. A benne...","id":"20191118_Top500_Adot_optimalizalni_tudni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f127a6ea-e9b7-41fd-96ac-58e44eb620b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539ff8b6-c62c-44d6-a634-2f618a01ec59","keywords":null,"link":"/360/20191118_Top500_Adot_optimalizalni_tudni_kell","timestamp":"2019. november. 18. 19:01","title":"Top 500: A nagyság kevés, adót optimalizálni tudni kell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA támogatásával működő Third Rock Radio ugyan nem most indult, de sokan talán nem is hallottak róla. Az űrügynökség most tesz róla, hogy minél többekhez jusson el saját, kozmikus zenékkel átszőtt csatornája.","shortLead":"A NASA támogatásával működő Third Rock Radio ugyan nem most indult, de sokan talán nem is hallottak róla...","id":"20191119_internetes_radio_online_zenehallgatas_third_rock_radio_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a56737-217d-46e5-b02f-1669523fbad2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_internetes_radio_online_zenehallgatas_third_rock_radio_nasa","timestamp":"2019. november. 19. 18:03","title":"Apple Music? Spotify? Van ám más is: NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e472d3-1516-4e4c-8b57-e035e747d68e","c_author":"HVG","category":"360","description":"23 éves, szexi csábítóvá változik Juliette Binoche legújabb filmjében. A Szerelemre kattintva egy életszerű történet arról, meddig tartható fenn az érdeklődés egy személyiség iránt, aki nem mi vagyunk.","shortLead":"23 éves, szexi csábítóvá változik Juliette Binoche legújabb filmjében. A Szerelemre kattintva egy életszerű történet...","id":"201946_film__ismerosnek_ajanlva_szerelemre_kattintva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47e472d3-1516-4e4c-8b57-e035e747d68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2770f119-ccb3-4f68-9d85-34c77cc3b171","keywords":null,"link":"/360/201946_film__ismerosnek_ajanlva_szerelemre_kattintva","timestamp":"2019. november. 18. 14:00","title":"Kamuprofillal csábít Juliette Binoche ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16be3f0-785a-45ba-b8ff-1808f760b4eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az augusztusban bemutatott Galaxy Note10+ különleges kiadásával készül a Star Wars grandiózus fináléjának szánt filmre a Samsung.","shortLead":"Az augusztusban bemutatott Galaxy Note10+ különleges kiadásával készül a Star Wars grandiózus fináléjának szánt filmre...","id":"20191119_samsung_galaxy_note_10_star_wars_special_edition_csomag_skywalker_kora_fim","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b16be3f0-785a-45ba-b8ff-1808f760b4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24640965-e071-42ba-b9f0-014bd0a85cdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_samsung_galaxy_note_10_star_wars_special_edition_csomag_skywalker_kora_fim","timestamp":"2019. november. 19. 11:03","title":"Minden Star Wars-rajongó imádni fogja a Samsung új telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725fdf1c-b253-42bd-832c-7ad51e249d4c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Új egészségipari stratégiát írtak Palkovics László innovációs minisztériumában. Az igazi medikai szolgáltatások alig fejlődtek valamit, mindenki inkább csak a pancsolással törődik.","shortLead":"Új egészségipari stratégiát írtak Palkovics László innovációs minisztériumában. Az igazi medikai szolgáltatások alig...","id":"201946__egeszsegturizmus__penzek_elszamolatlanul__labaztatas__nagyotmondok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=725fdf1c-b253-42bd-832c-7ad51e249d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca160c1-3bfd-410f-adf1-35977377ad1a","keywords":null,"link":"/360/201946__egeszsegturizmus__penzek_elszamolatlanul__labaztatas__nagyotmondok","timestamp":"2019. november. 18. 07:00","title":"Sok milliárd ment el rá, mégis egy helyben topog az egészségturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még mindig nem teljes jogú tagok, így nem adhatnak jelöltet a posztra. ","shortLead":"Még mindig nem teljes jogú tagok, így nem adhatnak jelöltet a posztra. ","id":"20191118_Elbukta_alelnoki_posztjat_a_Neppartban_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39568b7-2bb1-46e8-bff0-65e1e1e3141f","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Elbukta_alelnoki_posztjat_a_Neppartban_a_Fidesz","timestamp":"2019. november. 18. 13:12","title":"Elbukta alelnöki posztját a Néppártban a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]