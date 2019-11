Straight To Hell címmel új, elég zúzós dalt mutatott be Ozzy.

Ordinary Man címmel, jövő év elejére ígéri Ozzy Osbpoune új nagylemezét, amiről már - az Under The Graveyard után - a második dalt is meghallgathatjuk.

A szám több szempontból is érdekes. Például a vendégzenészek miatt. Andrew Watt gitárosként pár éve Glenn Hughesszal és Jason Bonhammel zenélt a California Breedben, azóta sikeres produceri pályát futott be, ezt a lemezt is ő jegyzi producerként, társszerzőként és gitárosként is. Ozzy a Straight To Hell-hez megnyerte Slasht is a Guns&Roses-ból, sőt a basszusgitáron szintén egy Guns-tag, Duff McKagan játszik, a dobokon pedig Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) nyomul.

A másik érdekesség a dal témája, ugyanis ezúttal kifejezetten drogellenes szöveget írt Ozzy. (Az az ember, aki azt nyilatkozta, hogy a 80-es évekre gyakorlatilag nem emlékszik a drogok meg az alkohol miatt.)

„Ha nem készítettem volna el ezt a lemezt, még mindig azon görcsölnék, hogy örökké csak itthon fekszem majd. Baromira hiányzott már a zene, a rajongóim pedig nagyon lojálisak, ők a legjobbak. Amíg nem kezdtem bele a lemez elkészítésébe, azt hittem, meghalok. De így végre felkeltem a seggemről” – nyilatkozta Ozzy.

Ozzy egyébként újra végső utáni búcsúturnéba kezd, ami Magyarországot nem érinti, de Prágát (november 13-án), Bécset (november 16-án) például igen.

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gif-eket, videókat.