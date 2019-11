Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók a mai naptól gyorsan és könnyen küldhetnek egymásnak kisebb-nagyobb összegeket a Viber alkalmazáson belül elérhető, magyar fejlesztésű szolgáltatás segítségével – adta hírül a Mastercard.","shortLead":"A felhasználók a mai naptól gyorsan és könnyen küldhetnek egymásnak kisebb-nagyobb összegeket a Viber alkalmazáson...","id":"20191125_penzkuldes_viber_moneytou_mastercard_arak_dijak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d92ef1d-34cf-4d91-acb0-09e223ff68c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_penzkuldes_viber_moneytou_mastercard_arak_dijak","timestamp":"2019. november. 25. 11:03","title":"Ma bekapcsolták a Viber új funkcióját, csak magyarok használhatják a pénzküldést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8f6415-d1cc-4b84-a92e-6c397f3bdd67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi ígérete szerint 2020-ban debütálhat az a technológia, ami 17 perc alatt tölt fel 0-ról 100 százalékra egy 4000 mAh-s akkumulátort.","shortLead":"A Xiaomi ígérete szerint 2020-ban debütálhat az a technológia, ami 17 perc alatt tölt fel 0-ról 100 százalékra egy 4000...","id":"20191125_xiaomi_100wos_gyorstolto_super_charge_turbo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b8f6415-d1cc-4b84-a92e-6c397f3bdd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d082109d-90b6-47a0-a2cd-82263b0faa22","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_xiaomi_100wos_gyorstolto_super_charge_turbo","timestamp":"2019. november. 25. 09:33","title":"Olyan gyorstöltőt ígér a Xiaomi, ami pillanatok alatt feltölti a mobilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bács-Kiskun megyében a legalacsonyabb az átlagnyugdíj összege. 