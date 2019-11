Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek között is nagyobb lenne az atlétikai stadion megépítésének támogatottsága, ha a kormány elfogadná a főpolgármester feltételeit.","shortLead":"A fideszesek között is nagyobb lenne az atlétikai stadion megépítésének támogatottsága, ha a kormány elfogadná...","id":"20191127_zavecz_research_ellenzeki_szavazok_atletika_vb_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbf333a-5c77-4c88-a149-b24567a55df9","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_zavecz_research_ellenzeki_szavazok_atletika_vb_kutatas","timestamp":"2019. november. 27. 10:07","title":"Závecz Research: Az ellenzéki szavazókat is meg lehet győzni, hogy kell az atlétika-vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány állítása szerint véletlenül rakta el az 1590 forintos krémet, a bíróság csak szóbeli megrovásban részesítette, de előtte két éjszakát is fogdában kellett eltöltenie. ","shortLead":"A lány állítása szerint véletlenül rakta el az 1590 forintos krémet, a bíróság csak szóbeli megrovásban részesítette...","id":"20191127_pinter_sandor_belugyminiszter_fogda_17_eves_lany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e71634e-0598-4625-8672-3b1002a20761","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_pinter_sandor_belugyminiszter_fogda_17_eves_lany","timestamp":"2019. november. 27. 14:24","title":"Pintér szerint jogszerű volt, hogy két napig a fogdában tartottak egy krémet elrakó 17 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Massachusetts állam kormányzója szerdán aláírta azt a törvényt, amely megtiltja az ízesített dohány- és e-cigaretta-termékek forgalmazását az Egyesült Államok keleti parti tagállamában.","shortLead":"Massachusetts állam kormányzója szerdán aláírta azt a törvényt, amely megtiltja az ízesített dohány- és...","id":"20191127_amerikai_allam_e_cigaretta_izesitett_dohany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81742f74-48ca-411d-9efc-2bc193c72c26","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_amerikai_allam_e_cigaretta_izesitett_dohany","timestamp":"2019. november. 27. 20:50","title":"Berágott egy amerikai állam, kisöprik a boltokból az egyes e-cigiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d66cf97-45ab-4a56-a07a-f89a9e01830e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan gyorsulás ez, ami egy hétköznapi sofőr szervezetét igencsak megviselné. ","shortLead":"Olyan gyorsulás ez, ami egy hétköznapi sofőr szervezetét igencsak megviselné. ","id":"20191122_0rol_200_kmhra_44_masodperc_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d66cf97-45ab-4a56-a07a-f89a9e01830e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada78c94-6a29-4f29-96e1-d06677daab4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_0rol_200_kmhra_44_masodperc_alatt","timestamp":"2019. november. 27. 06:41","title":"0-ról 200 km/h-ra 4,4 másodperc alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089e3883-f3c4-40c2-bff8-b0514b13bc25","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzeti parkban bukkantak az elpusztult állatra.","shortLead":"Egy nemzeti parkban bukkantak az elpusztult állatra.","id":"20191126_Het_kilogramm_muanyagot_talaltak_egy_szarvas_gyomraban_Thaifoldon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=089e3883-f3c4-40c2-bff8-b0514b13bc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a3805d-60a7-4293-98df-0472c61971f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_Het_kilogramm_muanyagot_talaltak_egy_szarvas_gyomraban_Thaifoldon","timestamp":"2019. november. 26. 21:25","title":"Hét kilogramm műanyagot találtak egy szarvas gyomrában Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcb0265-1116-41ec-8aca-256d8842115c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A génterápia jelenéről és jövőjéről tartottak előadást Debrecenben. Kiderült: a korábban még science fictionnak tartott gyógymód ma már valóság.","shortLead":"A génterápia jelenéről és jövőjéről tartottak előadást Debrecenben. Kiderült: a korábban még science fictionnak tartott...","id":"20191128_zente_gyogyszer_700_millio_forint_genterapia_dns_sejtek_daganat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dcb0265-1116-41ec-8aca-256d8842115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371e3c31-31cc-40cd-9e68-f27ba4ee61f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_zente_gyogyszer_700_millio_forint_genterapia_dns_sejtek_daganat","timestamp":"2019. november. 28. 09:49","title":"Messze van még az, hogy Zente gyógyszere ne kerüljön 700 millióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67e212c-79a0-4d8e-9e66-44d7d84ea105","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191128_Marabu_FekNyuz_Valnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c67e212c-79a0-4d8e-9e66-44d7d84ea105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec0e941-9c83-4e23-998d-92533223e452","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Marabu_FekNyuz_Valnak","timestamp":"2019. november. 28. 10:10","title":"Marabu FékNyúz: Válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós hivatalos római látogatásán részt vett a pápa szokásos szerdai általános kihallgatásán a Szent Péter téren. Az ajándék mellé némi statisztikával is készült.","shortLead":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós hivatalos római...","id":"20191127_Statisztikai_adatokkal_ment_Ferenc_papahoz_Soltesz_Miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf3cbb2-7f2c-4432-9ee3-f218f15c8b76","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Statisztikai_adatokkal_ment_Ferenc_papahoz_Soltesz_Miklos","timestamp":"2019. november. 27. 20:16","title":"Ajándékot is vitt a fideszes államtitkár Ferenc pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]