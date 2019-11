Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Póczik József azt állítja: csak postásként használták fel.","shortLead":"Póczik József azt állítja: csak postásként használták fel.","id":"20191120_poczik_jozsef_borkai_zsolt_zsarolas_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba56bcd-acc9-4ce0-91c5-f1d54c27625b","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_poczik_jozsef_borkai_zsolt_zsarolas_interju","timestamp":"2019. november. 20. 12:26","title":"Megszólalt a volt focista, akit Borkai megzsarolásával vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d07d9c3-452f-4284-b58c-a3750169cb81","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Feltérképezték a Szaturnusz egzotikus holdját, a Titánt. A globális térképen rögzítették a kutatók a hold hatalmas kiterjedésű sík vidékeit, fagyott szerves anyagból álló dűnéit, folyékony metán alkotta tavait. Olyan egzotikus világot tártak fel, mely erős jelölt lehet a Földön kívüli élet utáni kutatás során.","shortLead":"Feltérképezték a Szaturnusz egzotikus holdját, a Titánt. A globális térképen rögzítették a kutatók a hold hatalmas...","id":"20191121_szaturnusz_titan_hold_terkepe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d07d9c3-452f-4284-b58c-a3750169cb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94e73c8-b87f-4274-849b-227fad8f5a34","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_szaturnusz_titan_hold_terkepe","timestamp":"2019. november. 21. 10:33","title":"A hold, ahol esik az eső, és sok a szerves anyag – térkép készült a Szaturnusz Titánjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f104f1d1-82b6-4f47-baa8-66394dcdb0c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díj visszavonásával viszont óvatos lenne.","shortLead":"A Kossuth-díj visszavonásával viszont óvatos lenne.","id":"20191121_Gulyas_Gergely_Gothar_Peter_meltatlanna_valt_minden_kituntetesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f104f1d1-82b6-4f47-baa8-66394dcdb0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73c93bd-58aa-4fc3-addd-8034b8d66714","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_Gulyas_Gergely_Gothar_Peter_meltatlanna_valt_minden_kituntetesre","timestamp":"2019. november. 21. 11:52","title":"Gulyás Gergely: Gothár Péter méltatlanná vált minden kitüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kalodába zárná az ellenzéket a kormány, de elszámolhatta magát Orbán Viktor – írja legfrissebb számában a HVG. Szemlénk a Fókusz egyik cikkéből.","shortLead":"Kalodába zárná az ellenzéket a kormány, de elszámolhatta magát Orbán Viktor – írja legfrissebb számában a HVG. Szemlénk...","id":"20191120_kormany_orban_ellenzek_torvenymodositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992c69b4-0557-430b-a05e-47c506284c26","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_kormany_orban_ellenzek_torvenymodositas","timestamp":"2019. november. 20. 17:55","title":"Megtaláltuk a kormány egyik legsunyibb csalárdságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyre többen vannak ezen a véleményen, ahogy ez a Bloomberg Business Weekből kiderül, mert Trump elnök épp azt nem érte el, amit állítólag szándékozott. Azonkívül ugyanott tart most, mint a háborúskodás kezdetén, csak közben komoly veszteségeket szenvedett el mindkét fél.","shortLead":"Egyre többen vannak ezen a véleményen, ahogy ez a Bloomberg Business Weekből kiderül, mert Trump elnök épp azt nem érte...","id":"20191119_Elveszitette_az_ertelmet_Trump_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf7e3de-1aca-4fee-a8ec-1ad023638639","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Elveszitette_az_ertelmet_Trump_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruja","timestamp":"2019. november. 19. 15:33","title":"Elveszítette az értelmét Trump Kína elleni kereskedelmi háborúja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kósa Lajos párhuzamot vont a menekültek és turisták közt, NAV-fogás egy gardróbban, zaklatási botrány a Katonában. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kósa Lajos párhuzamot vont a menekültek és turisták közt, NAV-fogás egy gardróbban, zaklatási botrány a Katonában...","id":"20191119_Radar360_Tarsolyon_11_milliardot_kernek_szamon_itt_vannak_az_uj_helikopterek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff08a248-5348-4a07-812f-fd2c92ab7324","keywords":null,"link":"/360/20191119_Radar360_Tarsolyon_11_milliardot_kernek_szamon_itt_vannak_az_uj_helikopterek","timestamp":"2019. november. 19. 17:30","title":"Radar360: Tarsolytól 11 milliárdot hajtanának be, itt vannak az új helikopterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538c315d-e402-4a2d-872c-3db2d3336b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Működni látszik a Wikipédia alapítójának terve, élénk érdeklődés mutatkozik új oldala iránt, amellyel megtörné a Facebook uralmát.","shortLead":"Működni látszik a Wikipédia alapítójának terve, élénk érdeklődés mutatkozik új oldala iránt, amellyel megtörné...","id":"20191119_wikipedia_wt_social_regisztracio_kozossegi_oldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=538c315d-e402-4a2d-872c-3db2d3336b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c407698-8903-46c5-92a1-578142d43351","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_wikipedia_wt_social_regisztracio_kozossegi_oldal","timestamp":"2019. november. 19. 19:03","title":"Kilőtt az új oldal, már 200 000-nél is többen regisztráltak az anti-Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9c7ff4-566f-432a-b67d-15c4c395cb5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar férfi egy angliai lakásból üzemeltette hamis alkatrészeket árusító online boltját.","shortLead":"A magyar férfi egy angliai lakásból üzemeltette hamis alkatrészeket árusító online boltját.","id":"20191120_autoalkatresz_hamisitvany_online_kereskedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e9c7ff4-566f-432a-b67d-15c4c395cb5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f47f545-b35c-480d-a2d4-277e46fd6148","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_autoalkatresz_hamisitvany_online_kereskedelem","timestamp":"2019. november. 20. 16:47","title":"Autóalkatrészekkel seftelő magyart büntettek Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]