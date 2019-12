A kiszivárgott javaslat ellen több társulat – a Katona József Színház, az Örkény István Színház, a Radnóti Színház – valamint a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) és a független színházi PanoDráma szervez hétfő este 6-ra tüntetést. Lengyel Annát – aki a PanoDráma igazgatója és egyben a FESZ tagja is – kérdeztük arról, hogy mit szólnak a benyújtott tervezethez, és ez módosít-e valamit az esti tüntetésen.

A kormány megijedt

szerinte, hiszen majdnem 50 ezren írták alá a kulturális életet szétverő petíciót, több tízezren érdeklődtek a demonstráció iránt, valamint azért is, mert híres színészek is is felszólaltak az ügyben, és nem csak a törvényjavaslat által leginkább sújtott függetlenek. Ugyanígy szerinte nem került volna ki semmi a jogszabály tervezetéből, ha valaki nem szivárogtatja ki, mert akkor teljes suttyomban, gyorsított eljárásban elfogadják az eredeti változatot.

A PanoDráma igazgatója szerint jó, hogy kikerültek a javaslatból a leginkább támadott intézkedések, de még így is homályos az NKA jövőbeli szerepe, hogy hogyan is működik majd az önkormányzati színházak igazgatóinak kinevezése és még mindig nem kérdezték meg a szakmai szervezeteket a törvényjavaslatról. Emlékeztetésképpen felidézte, hogy a 2008-ban elfogadott előadó-művészeti szervezetektől szóló törvény elfogadását három évnyi szakmai egyeztetés előzte meg.

Folytatjuk

– mondta arra Lengyel, hogy lesz-e tüntetés, mert szerinte eredményes a kiállásuk a szabad színház ügyéért, először fognak össze a kőszínházak és a függetlenek, és

nagyon szívesen látnánk a kimaradókat, mint például a Vígszínházat. Afelől teljes a csönd.

Lengyel elmondta, hogy a Vígszínház vezetőit is hívták az egyeztetéseikre, de semmilyen visszajelzést nem kaptak. Egyébként a Víg kimaradása annyiban tényleg meglepő, hogy ez az egyetlen olyan nagy, és a tüntetés szervező színházak melletti teátrum, amely nem csatlakozott a tüntetéshez, nem nyilvánította ki testületileg az ellenkezését a törvénytervezet ellen, pedig vezetője nem deklaráltan kormánypárti (ugyankkor például a társulat egyik legnagyobb sztárja, Vecsei H. Miklós Mucsi Zoltánnal közös képpel állt ki a kultúra ügyéért).

Lengyel a 24.hu-nak elmondta, hogy a Vígszínház vezetőit is hívták az egyeztetéseikre, de semmilyen visszajelzést nem kaptak. A hvg.hu is kérdezte a Vígszínházat arról, hogy mi az álláspontjuk a mai rendezvényről és a törvénytervezetről, hogy megjelennek-e hivatalosan az esti tüntetésen, és hogy tervezik-e a mai előadást kezdési időpontját későbbre halasztani, választ azonban egyelőre nem kaptunk.