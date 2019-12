Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"663e40e8-fec4-45b2-9b70-5a62e5813c38","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy esetben sem volt bizonyítható a játékosok bűnössége.","shortLead":"Egy esetben sem volt bizonyítható a játékosok bűnössége.","id":"20191209_Felmentett_a_spanyol_birosag_36_bundagyanuba_keveredett_focistat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=663e40e8-fec4-45b2-9b70-5a62e5813c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819bd675-5e55-44a5-ba9b-0081104c60b6","keywords":null,"link":"/sport/20191209_Felmentett_a_spanyol_birosag_36_bundagyanuba_keveredett_focistat","timestamp":"2019. december. 09. 15:02","title":"36 focistát, köztük Pintér Ádámot mentettek fel bundagyanú alól Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b637a1f-5e70-4d6b-bb58-10120f41c314","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őrsi Gergely azt írta, a hamis lejáratások helyett a kerület valós problémáival foglalkozik inkább.","shortLead":"Őrsi Gergely azt írta, a hamis lejáratások helyett a kerület valós problémáival foglalkozik inkább.","id":"20191209_II_kerulet_polgarmesteret_is_megzsarolta_az_Angyal_ugyvedje_Molnar_Zsolt_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b637a1f-5e70-4d6b-bb58-10120f41c314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e825fa1-f30e-4678-a54e-41bbdf800536","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_II_kerulet_polgarmesteret_is_megzsarolta_az_Angyal_ugyvedje_Molnar_Zsolt_utan","timestamp":"2019. december. 09. 10:52","title":"Molnár Zsolt mellett a II. kerület MSZP-s polgármesterét is megzsarolta az Angyal ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18daef74-7a58-4b69-b848-781d576c2485","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"A drogériákat és az áruházak piperepolcait is utolérte már egy ideje a zöldláz: hódítanak a natúr kozmetikumok és parfümök, amelyekben csakis természetes növényi alapanyagokat használnak fel. ","shortLead":"A drogériákat és az áruházak piperepolcait is utolérte már egy ideje a zöldláz: hódítanak a natúr kozmetikumok és...","id":"201949__kozmetikumok_termeszetesen__francia_kisugarzas__zoldkemia__kremek_kremje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18daef74-7a58-4b69-b848-781d576c2485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8dff6eb-9f5e-481e-a3c5-d24d96a72845","keywords":null,"link":"/360/201949__kozmetikumok_termeszetesen__francia_kisugarzas__zoldkemia__kremek_kremje","timestamp":"2019. december. 10. 13:00","title":"Bioparfüm és natúr krémek: a környezetvédelem illatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d2f29c-66ae-4b47-ab92-8cce00d1b0c6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"79 éves volt.","shortLead":"79 éves volt.","id":"20191209_Meghalt_Rene_Auberjonois_a_Star_Trek_es_a_MASH_sztarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d2f29c-66ae-4b47-ab92-8cce00d1b0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ce7489-1018-44f6-9ffd-9d23a805ce09","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Meghalt_Rene_Auberjonois_a_Star_Trek_es_a_MASH_sztarja","timestamp":"2019. december. 09. 10:23","title":"Meghalt René Auberjonois, a Star Trek és a MASH sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da06383-ba77-42e1-a6cb-326f3161b89c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A drónokhoz képest jóval többet bír egy kerékpár, bár a légi szállításnál legalább a munkaerőhiány nem probléma.","shortLead":"A drónokhoz képest jóval többet bír egy kerékpár, bár a légi szállításnál legalább a munkaerőhiány nem probléma.","id":"20191211_Van_egy_iparag_amelyet_a_bicikli_menthet_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5da06383-ba77-42e1-a6cb-326f3161b89c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0b11cb-69b9-49b6-bf25-03ba4ab8375b","keywords":null,"link":"/kkv/20191211_Van_egy_iparag_amelyet_a_bicikli_menthet_meg","timestamp":"2019. december. 11. 05:53","title":"Van egy iparág, amelyet a bicikli menthet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Postánál lezajlott az elmúlt évek legnagyobb digitalizációs projektje, az elektronikus kézbesítő rendszer bevezetése.","shortLead":"A Magyar Postánál lezajlott az elmúlt évek legnagyobb digitalizációs projektje, az elektronikus kézbesítő rendszer...","id":"20191209_A_Magyar_Posta_ujabb_lepest_tett_a_hatekony_mukodes_erdekeben_majd_kibocsatott_175_ezer_belyeget_errol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74bac1b-5307-40d9-95ac-1c386cce6e3b","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_A_Magyar_Posta_ujabb_lepest_tett_a_hatekony_mukodes_erdekeben_majd_kibocsatott_175_ezer_belyeget_errol","timestamp":"2019. december. 09. 15:37","title":"A posta újabb lépést tett a hatékonyság felé, ki is adtak 175 ezer bélyeget erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan mindenki számára elérhető lehet a Gmail új funkciója, amelynek segítségével egyetlen levélben több e-mailt is tovább lehet küldeni.","shortLead":"Hamarosan mindenki számára elérhető lehet a Gmail új funkciója, amelynek segítségével egyetlen levélben több e-mailt is...","id":"20191210_google_gmail_email_tovabbitasa_csatolmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c29f181-8056-4320-9c2b-15c29097f303","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_google_gmail_email_tovabbitasa_csatolmany","timestamp":"2019. december. 10. 11:33","title":"Végre megoldotta a Google az e-mailezés egyik legnagyobb hiányosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvénymódosítás olyanokat is megmozgatott, és most olyan emberek állnak majd ki együtt, akik ezt még soha nem tették – mondta Alföldi Róbert, aki szeretné, ha az esti tüntetésen leállna a Károly körút, mert annyian vennének részt a közeli, Madách téri demonstrációra. A színész-rendező arról is beszélt, hogy eddig a kussolás, a megalkuvás volt jellemző, és azért is „van beszarás”, mert ez változik, ráadásul mutatkozik némi összefogás.","shortLead":"A törvénymódosítás olyanokat is megmozgatott, és most olyan emberek állnak majd ki együtt, akik ezt még soha nem tették...","id":"20191209_Alfoldi_Robert_Az_lenne_telthaz_ha_leallna_a_koruti_forgalom_a_tuntetok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8d9e31-fd17-41a9-b084-64e1ca83331c","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Alfoldi_Robert_Az_lenne_telthaz_ha_leallna_a_koruti_forgalom_a_tuntetok_miatt","timestamp":"2019. december. 09. 18:14","title":"Alföldi Róbert szerint kulturális dzsihád zajlott, de \"most beszarás van erősen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]