[{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legnépszerűbb letöltős/fájlcserélős kliensprogram, a μTorrent asztali számítógépeken használt, valamint webes verziójára is bejeleznek a vírusirtók.","shortLead":"Az egyik legnépszerűbb letöltős/fájlcserélős kliensprogram, a μTorrent asztali számítógépeken használt, valamint webes...","id":"20191210_torrent_utorrent_bittorrent_virusirto_fenyegetettseg_windows_defender","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18daaf93-afe2-4b4d-82f9-1fa4215367ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_torrent_utorrent_bittorrent_virusirto_fenyegetettseg_windows_defender","timestamp":"2019. december. 10. 09:03","title":"Szokott torrentezni? Ne lepődjön meg, ha veszélyes vírust jelez a gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8610f3-fd3e-4085-a4f4-2e808891a5ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"61 éves volt. ","shortLead":"61 éves volt. ","id":"20191210_Meghalt_Marie_Fredriksson_a_Roxette_enekesnoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb8610f3-fd3e-4085-a4f4-2e808891a5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e533c6-6b6e-441a-8cd7-050236b497b7","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Meghalt_Marie_Fredriksson_a_Roxette_enekesnoje","timestamp":"2019. december. 10. 13:13","title":"Meghalt Marie Fredriksson, a Roxette énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét feltárják a Mohácsi Nemzeti Emlékhelynél található tömegsírokat, és antropológiai vizsgálatoknak fogják alávetni a maradványokat.","shortLead":"Ismét feltárják a Mohácsi Nemzeti Emlékhelynél található tömegsírokat, és antropológiai vizsgálatoknak fogják alávetni...","id":"20191211_Kibontjak_a_mohacsi_csatahoz_kapcsolhato_tomegsirokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8cbaf62-5560-46a4-bfd8-a629e1d264c3","keywords":null,"link":"/kultura/20191211_Kibontjak_a_mohacsi_csatahoz_kapcsolhato_tomegsirokat","timestamp":"2019. december. 11. 13:50","title":"Kibontják a mohácsi csatához kapcsolható tömegsírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóhatóság nyomozói épp akkor csaptak le a pomázi raktárra, amikor a csempészek \"árut\" pakoltak.","shortLead":"Az adóhatóság nyomozói épp akkor csaptak le a pomázi raktárra, amikor a csempészek \"árut\" pakoltak.","id":"20191211_Cigarettacsempeszekre_csapott_le_a_NAV_vegul_talaltak_33_kilo_fuvet_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c876d2-94e2-46f5-b8b5-91eb29eb2896","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Cigarettacsempeszekre_csapott_le_a_NAV_vegul_talaltak_33_kilo_fuvet_is","timestamp":"2019. december. 11. 09:21","title":"Cigarettacsempészekre csapott le a NAV, végül találtak 33 kiló füvet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos arról kapott határozatot, hogy egyesítették a feljelentéseket a nyomozás során.","shortLead":"Hadházy Ákos arról kapott határozatot, hogy egyesítették a feljelentéseket a nyomozás során.","id":"20191210_Nyomoz_a_rendorseg_Borkai_fianak_az_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e03e34-7590-42d9-9e88-810a34f358b8","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Nyomoz_a_rendorseg_Borkai_fianak_az_ugyeben","timestamp":"2019. december. 10. 18:53","title":"Nyomoz a rendőrség Borkai fiának az ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végelszámolás helyett már felszámolás van az NHB-nál.","shortLead":"Végelszámolás helyett már felszámolás van az NHB-nál.","id":"20191211_Felszamoljak_Matolcsy_unokatestverenek_egykori_bankjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3e13de-99ac-45a4-a6f7-79d7d25bb38b","keywords":null,"link":"/kkv/20191211_Felszamoljak_Matolcsy_unokatestverenek_egykori_bankjat","timestamp":"2019. december. 11. 15:37","title":"Felszámolják Matolcsy unokatestvérének egykori bankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5410ac89-5266-49e4-857a-1ac4d3ea2d13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attila polgármester bizalma megrendült Szentgyörgyi Dávidban, akinek már meg is választották az utódát.","shortLead":"Péterffy Attila polgármester bizalma megrendült Szentgyörgyi Dávidban, akinek már meg is választották az utódát.","id":"20191210_menesztettek_a_pecsi_vagyonhasznosito_vezerigazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5410ac89-5266-49e4-857a-1ac4d3ea2d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f62df9-a44e-4259-804e-7fb670092e40","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_menesztettek_a_pecsi_vagyonhasznosito_vezerigazgatojat","timestamp":"2019. december. 10. 14:07","title":"Azonnali hatállyal menesztették a pécsi vagyonhasznosító vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 45 éves férfi nem állt meg a hatóság felszólítására, lekapcsolt világítással próbált menekülni.","shortLead":"A 45 éves férfi nem állt meg a hatóság felszólítására, lekapcsolt világítással próbált menekülni.","id":"20191210_autos_uldozes_nemzetkozi_korozes_zalaegerszeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810e1892-d4f3-41d4-82de-b04463115945","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_autos_uldozes_nemzetkozi_korozes_zalaegerszeg","timestamp":"2019. december. 10. 12:58","title":"Autós üldözés volt Zalaegerszegen, nemzetközileg körözött férfit fogtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]