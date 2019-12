Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e01980f-804f-4663-856c-ad32e67924dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint fontos lenne tudatosítani az emberekben, hogy az esszenciális illóolajokat nem szabad elfogyasztani, az ugyanis komoly mérgezést okozhat – főként a gyerekeknél.","shortLead":"A kutatók szerint fontos lenne tudatosítani az emberekben, hogy az esszenciális illóolajokat nem szabad elfogyasztani...","id":"20191211_illoolaj_egeszseg_mergezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e01980f-804f-4663-856c-ad32e67924dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d6c2bb-502d-4c3e-b1d7-a9b7d9f08763","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_illoolaj_egeszseg_mergezes","timestamp":"2019. december. 11. 20:03","title":"Figyelmeztetnek a tudósok: egyre több embert mérgeznek meg az illóolajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony Gergely bármi áron megvédené a színházakat a ma elfogadott színháztörvénytől, beszakadt a 4iG árfolyama. 