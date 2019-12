Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2d662d0-a9f3-4f43-a54f-c34bc71c1c3e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Itt az év vége, ez pedig az ünnepi készülődésen kívül sűrű és nehéz napokat jelenthet a munkahelyünkön is. Szirtes Lili tanácsadó szakpszichológus segítségével adunk most néhány tippet, hogyan tudjuk a lehető leghatékonyabban elkerülni a stresszt és a kiégést az utolsó decemberi hetekben. Az biztos, ha megengedőek vagyunk magunkkal szemben és lejjebb vesszük az elvárásokat, azzal nem válunk önmagunk ellenségévé.","shortLead":"Itt az év vége, ez pedig az ünnepi készülődésen kívül sűrű és nehéz napokat jelenthet a munkahelyünkön is. Szirtes Lili...","id":"sedacurforte_20191212_tippek_trukkok_evvegi_hajra_iroda_stressz_pszichologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2d662d0-a9f3-4f43-a54f-c34bc71c1c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c75f398-1434-4f34-8f1c-f8e6789f307f","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20191212_tippek_trukkok_evvegi_hajra_iroda_stressz_pszichologus","timestamp":"2019. december. 12. 07:30","title":"Tippek és trükkök: Így vészelje át az év végi hajrát az irodában!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"d33e9add-eb74-42f5-bef3-9b1ddb6cea4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megtalálták a tengerben szerdán a chilei légierő két napja eltűnt szállítógépének a roncsait és a fedélzetén utazó emberek maradványait mintegy 30 kilométerre attól a helytől, ahol a légi irányítók elvesztették vele a kapcsolatot.","shortLead":"Megtalálták a tengerben szerdán a chilei légierő két napja eltűnt szállítógépének a roncsait és a fedélzetén utazó...","id":"20191212_Megtalaltak_a_lezuhant_chilei_repulogep_darabjait_es_az_utasok_maradvanyait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d33e9add-eb74-42f5-bef3-9b1ddb6cea4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc8b968-de36-447c-b7d1-707fb4ad35b1","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Megtalaltak_a_lezuhant_chilei_repulogep_darabjait_es_az_utasok_maradvanyait","timestamp":"2019. december. 12. 07:34","title":"Megtalálták a lezuhant chilei repülőgép darabjait és az utasok maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb8119f-0aae-4cff-a6ce-3d8c334113ec","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Nem hajlandó a Magyar Honvédség elárulni a részletes adatokat arról, hogy melyik állami vezetőt hova utaztatták a “nem kormánygép” repülőgépekkel, csak egy összesített listát adtak ki a hvg.hu-nak. A részletes költségekről ugyanígy titkolóznak, azt viszont megtudtuk, hogy a legolcsóbb út 1,2 millió forintba, míg a legdrágább 28,6 millióba került.","shortLead":"Nem hajlandó a Magyar Honvédség elárulni a részletes adatokat arról, hogy melyik állami vezetőt hova utaztatták a “nem...","id":"20191212_nem_kormanygep_repules_honvedseg_orban_pinter_szijjarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb8119f-0aae-4cff-a6ce-3d8c334113ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0a5c5a-e3ab-42df-923f-fef42588efea","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_nem_kormanygep_repules_honvedseg_orban_pinter_szijjarto","timestamp":"2019. december. 12. 12:15","title":"Megszereztük a listát, hova reptették a \"nem kormánygépekkel\" Orbánt, Pintért, Szijjártót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1b0ef0-e9a5-4ed6-b4a1-16160e73b0af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 17 éves fegyverest feldühödött tüntetők fegyverezték le, majd összeverték és felakasztották.","shortLead":"A 17 éves fegyverest feldühödött tüntetők fegyverezték le, majd összeverték és felakasztották.","id":"20191212_irak_lampavas_kormanyellenes_tunteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef1b0ef0-e9a5-4ed6-b4a1-16160e73b0af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae280785-99fe-4ec6-b8b4-6f8c41083d90","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_irak_lampavas_kormanyellenes_tunteto","timestamp":"2019. december. 12. 17:39","title":"Felakasztottak egy lámpavasra egy iraki kamaszt, aki kormányellenes tüntetőket lőtt le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62de1b63-587b-4f99-bd18-2249b92f4b6e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ókori Egyiptom egyik legjelentősebb uralkodójaként számon tartott II. Ramszesz ritka szobrát fedezték fel régészek Kairótól nyugatra, a gízai piramisok szomszédságában – jelentette be a héten az észak-afrikai ország régészeti minisztériuma.","shortLead":"Az ókori Egyiptom egyik legjelentősebb uralkodójaként számon tartott II. Ramszesz ritka szobrát fedezték fel régészek...","id":"20191213_ii_ramszesz_szobor_egyiptom_ka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62de1b63-587b-4f99-bd18-2249b92f4b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6e9704-e626-4768-92f0-34cd8b4c58ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_ii_ramszesz_szobor_egyiptom_ka","timestamp":"2019. december. 13. 18:03","title":"Megtalálták a 3300 éve élt, legendás II. Ramszesz fáraó 105 centis szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd720f9-cb72-4405-8b67-0a7471106718","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Már csak pár hét van hátra 2019-ből, így itt az ideje körbenézni, hogy milyen újdonságokra, izgalmas fejlesztésekre számíthatunk jövőre. ","shortLead":"Már csak pár hét van hátra 2019-ből, így itt az ideje körbenézni, hogy milyen újdonságokra, izgalmas fejlesztésekre...","id":"samsungbch_20191213_geek_cyberpunk_technologia_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd720f9-cb72-4405-8b67-0a7471106718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3638f6c9-65a3-4161-97f8-594929d3aabc","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20191213_geek_cyberpunk_technologia_2020","timestamp":"2019. december. 13. 07:30","title":"5 fejlesztés, ami megdobogtatja a geekek szívét 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"efdb7a5a-3443-4afe-87b0-9111fe119fb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár jó pár megoldás létezik az okostelefon-kijelző tévére tükrözésére, a folyamat nem mondható zökkenőmentesnek. Egy Samsung-újdonság minden eddiginél egyszerűbb megoldást ígér.","shortLead":"Bár jó pár megoldás létezik az okostelefon-kijelző tévére tükrözésére, a folyamat nem mondható zökkenőmentesnek...","id":"20191213_samsung_tap_view_telefon_nfc_tukrozese_televiziora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efdb7a5a-3443-4afe-87b0-9111fe119fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb73997-6d05-469f-b034-6fc609b2d79a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_samsung_tap_view_telefon_nfc_tukrozese_televiziora","timestamp":"2019. december. 13. 10:03","title":"Árulkodó Samsung-szabadalom: gyerekjáték lesz a telefon tükrözése a tévére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b50066a-e2aa-4215-b5eb-8aaebe13198d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem annyira a hangos bulizást és a koncerteket mutatja be az új Sziget-film, mint inkább a híres Sziget-érzést Pat Zietlow Miller író gondolataira.\r

\r

","shortLead":"Nem annyira a hangos bulizást és a koncerteket mutatja be az új Sziget-film, mint inkább a híres Sziget-érzést Pat...","id":"20191213_Kulonleges_filmet_mutatott_be_a_Sziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b50066a-e2aa-4215-b5eb-8aaebe13198d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad175a1-02cf-4ab5-918f-a42248a15f64","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Kulonleges_filmet_mutatott_be_a_Sziget","timestamp":"2019. december. 13. 09:30","title":"Különleges filmet mutatott be a Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]