Adventi mesenaptár – december 14.

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző helyükre elemzi az „újeszdéeszeseket”, meg az egész ellenzéket.","shortLead":"Az elemző helyükre elemzi az „újeszdéeszeseket”, meg az egész ellenzéket.","id":"20191213_Torok_Gabor_szerint_ket_kozos_lista_kellene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579da2f6-4b14-4078-b731-eb653d3caf3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Torok_Gabor_szerint_ket_kozos_lista_kellene","timestamp":"2019. december. 13. 10:55","title":"Török Gábor szerint két közös lista kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A világ adóssága több mint a megtermelt GDP háromszorosa, így sokan tartanak egy újabb adósságválságtól, főleg, ha az amerikai elnök betartja a szavát, és beveti a megígért szankciókat Kína ellen.","shortLead":"A világ adóssága több mint a megtermelt GDP háromszorosa, így sokan tartanak egy újabb adósságválságtól, főleg, ha...","id":"20191212_Par_nap_mulva_eldol_ade_egy_nagy_pofont_a_vilaggazdasagnak_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e77adfa-02f7-4401-bdc7-b9ca1ab60d20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191212_Par_nap_mulva_eldol_ade_egy_nagy_pofont_a_vilaggazdasagnak_Trump","timestamp":"2019. december. 12. 11:05","title":"Pár nap múlva eldől, ad-e egy nagy pofont a világgazdaságnak Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e46ec32-6991-4b3c-95ae-c887b99e5b68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020-ban is új iPhone-ok kerülnek piacra, az újabb generáció hatása pedig az árcédulán is érzékelteti majd a hatását. Legalábbis erre számít az egyik legismertebb Apple-elemző.","shortLead":"2020-ban is új iPhone-ok kerülnek piacra, az újabb generáció hatása pedig az árcédulán is érzékelteti majd a hatását...","id":"20191213_apple_iphone_2020_arak_5g_kepes_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e46ec32-6991-4b3c-95ae-c887b99e5b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281d7e1f-c506-4e28-b8f4-913c260d1107","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_apple_iphone_2020_arak_5g_kepes_telefon","timestamp":"2019. december. 13. 10:33","title":"Valószínűleg drágábbak lesznek a jövő évi iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22ac47d-6796-48ce-909a-19a789f85cac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alaposan átdolgozták a Mercedes kompakt méretű szabadidő-autóját. ","shortLead":"Alaposan átdolgozták a Mercedes kompakt méretű szabadidő-autóját. ","id":"20191212_Gomboc_format_kapott_a_megujult_Mercedes_GLA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22ac47d-6796-48ce-909a-19a789f85cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a374798-038f-4c85-9a40-30e0a2fcba31","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_Gomboc_format_kapott_a_megujult_Mercedes_GLA","timestamp":"2019. december. 12. 09:13","title":"Gombóc formát kapott a megújult Mercedes GLA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Beatles egykori basszusgitárosának lemezét csak a gyereki és az unokái élvezhetik.","shortLead":"A Beatles egykori basszusgitárosának lemezét csak a gyereki és az unokái élvezhetik.","id":"20191212_Elkeszult_Paul_McCartney_karacsonyi_albuma_de_soha_nem_adja_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8249343c-86ec-4275-b689-ebf00282e790","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Elkeszult_Paul_McCartney_karacsonyi_albuma_de_soha_nem_adja_ki","timestamp":"2019. december. 12. 18:28","title":"Elkészült Paul McCartney karácsonyi albuma, de soha nem adja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670bd867-daee-4f13-abbd-e348a1477364","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabb, hogy a Samsung összehajtható okostelefonjának második generációs változata sokkal strapabíróbb lesz, mint a jelenlegi modell.","shortLead":"Egyre biztosabb, hogy a Samsung összehajtható okostelefonjának második generációs változata sokkal strapabíróbb lesz...","id":"20191212_samsung_galaxy_fold_2_kijelzo_ultravekony_uveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=670bd867-daee-4f13-abbd-e348a1477364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a897116-13bb-48cb-aaf0-cc1d5ea8fa5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_samsung_galaxy_fold_2_kijelzo_ultravekony_uveg","timestamp":"2019. december. 12. 08:33","title":"Speciális kijelzőt kaphat a Samsung Galaxy Fold 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a015d6-42a0-478e-859b-294c184843e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új matricák, maszkok és Star Wars-témájú chat – a Facebook is kiveszi a részét a jövő héten mozikba kerülő Skywalker kora népszerűsítéséből.","shortLead":"Új matricák, maszkok és Star Wars-témájú chat – a Facebook is kiveszi a részét a jövő héten mozikba kerülő Skywalker...","id":"20191212_star_wars_9_skywalker_kora_facebook_messenger_matrica_maszk_ar_effekt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48a015d6-42a0-478e-859b-294c184843e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee731e01-d738-409f-bd3c-32cce9ceac45","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_star_wars_9_skywalker_kora_facebook_messenger_matrica_maszk_ar_effekt","timestamp":"2019. december. 12. 14:03","title":"Star Wars-rajongó? Nagy meglepetéssel készült a Facebook, nézzen rá a Messengerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pontosabban: az Alkotmánybíróság szerint nem sértették meg az alaptörvényt azok a bíróságok, amelyek nem marasztalták el a Magyar Nemzeti Bank elnökét lopással vádoló politikust.","shortLead":"Pontosabban: az Alkotmánybíróság szerint nem sértették meg az alaptörvényt azok a bíróságok, amelyek nem marasztalták...","id":"20191213_Alkotmanyosan_tolvajoztak_le_Matolcsyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8a9987-78a2-469e-9815-7862e138e58a","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Alkotmanyosan_tolvajoztak_le_Matolcsyt","timestamp":"2019. december. 13. 13:37","title":"Alkotmányosan tolvajozták le Matolcsyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]