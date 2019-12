Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96f9834a-c071-4890-aaf7-d8efb95482bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hét közepén rendezett brit választásokon győzelmet aratott Boris Johnson bejelentette, utasítást adott a BBC támogatását célzó kötelező előfizetési díj felülvizsgálatára. Közben az is kiderült, hogy a Johnson vezette konzervatívok miniszterei bojkottálják a BBC legismertebb rádióműsorát, a Radio 4 Todayt.","shortLead":"A hét közepén rendezett brit választásokon győzelmet aratott Boris Johnson bejelentette, utasítást adott a BBC...","id":"20191215_Boris_Johnsonek_nekimennek_a_BBCnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96f9834a-c071-4890-aaf7-d8efb95482bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a539123-61f8-4086-8287-62e17acedf5a","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Boris_Johnsonek_nekimennek_a_BBCnek","timestamp":"2019. december. 15. 12:11","title":"Boris Johnsonék nekimennek a BBC-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c0e23ea-281d-4501-90d3-bb63b77e4ef3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság révén egy feltöltéssel akár 50 kilométert is meg lehet tenni tisztán elektromosan.","shortLead":"Az újdonság révén egy feltöltéssel akár 50 kilométert is meg lehet tenni tisztán elektromosan.","id":"20191216_ujabb_zold_rendszamos_itt_a_masodik_hibrid_opel_grandland_x","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c0e23ea-281d-4501-90d3-bb63b77e4ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88aadae-b3a9-43c5-abf4-7e1175096cc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_ujabb_zold_rendszamos_itt_a_masodik_hibrid_opel_grandland_x","timestamp":"2019. december. 16. 11:21","title":"Újabb zöld rendszámos: itt a második hibrid Opel Grandland X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valaki elfoglalta a lakása előtti parkolóhelyet, először csak üvöltözött, de aztán bement a fegyverért.","shortLead":"Valaki elfoglalta a lakása előtti parkolóhelyet, először csak üvöltözött, de aztán bement a fegyverért.","id":"20191216_Egy_parkolohely_elfoglalasa_miatt_lovoldozni_kezdett_egy_ferfi_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9d4f0b-9488-4711-98c3-0382efc8f44c","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Egy_parkolohely_elfoglalasa_miatt_lovoldozni_kezdett_egy_ferfi_Budapesten","timestamp":"2019. december. 16. 11:42","title":"Egy parkolóhely elfoglalása miatt lövöldözni kezdett egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Michelisz Norbert, a Hyundai magyar pilótája nyerte a túraautó-világkupa (WTCR) idei szezonját, miután az idényzáró malajziai futamon összetettbeli riválisa műszaki hiba miatt nem szerzett pontot, a magyar versenyző pedig ötödik lett.","shortLead":"Michelisz Norbert, a Hyundai magyar pilótája nyerte a túraautó-világkupa (WTCR) idei szezonját, miután az idényzáró...","id":"20191215_Michelisz_Norbert_vilagkupagyoztes_a_WTCRben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a1c888-852c-47b4-aef8-70ba1d4e734b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Michelisz_Norbert_vilagkupagyoztes_a_WTCRben","timestamp":"2019. december. 15. 14:41","title":"Michelisz Norbert világkupa-győztes a WTCR-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b05bad-fce2-4043-bdfb-1245e20521f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatszáz forint lesz egy darab.","shortLead":"Hatszáz forint lesz egy darab.","id":"20191216_Ujrahasznalhato_tasakokban_kinalja_a_pekarut_az_Interspar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3b05bad-fce2-4043-bdfb-1245e20521f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81049a3-1214-4d88-82ad-9f1fd5f96ddb","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_Ujrahasznalhato_tasakokban_kinalja_a_pekarut_az_Interspar","timestamp":"2019. december. 16. 11:02","title":"Újrahasználható tasakokban kínálja a pékárut az Interspar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d3c7a9-4d24-4f7a-b2f3-a6fd498b52c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bolívia napokon belül elfogatóparancsot ad ki Evo Morales lemondatott korábbi államfő ellen - jelentette be Jeanine Anez, a latin-amerikai ország ideiglenes elnöke. Morales azért menekült külföldre, mert az ellenzék és a nemzetközi szervezetek képviselői szerint a politikus súlyos csalások révén diadalmaskodott az elnökválasztáson. ","shortLead":"Bolívia napokon belül elfogatóparancsot ad ki Evo Morales lemondatott korábbi államfő ellen - jelentette be Jeanine...","id":"20191215_Le_akarjak_tartoztatni_a_boliviai_exelnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3d3c7a9-4d24-4f7a-b2f3-a6fd498b52c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c1b3d5-5b6d-4866-a037-d01cfd862f5d","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Le_akarjak_tartoztatni_a_boliviai_exelnokot","timestamp":"2019. december. 15. 08:31","title":"Le akarják tartóztatni a bolíviai exelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dde5a36-0f6f-4809-8d10-ef8b26437c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) embertelennek, a szolidaritás sárba tiprásának tartja a társadalombiztosítási (tb) ellátásról szóló, előző héten elfogadott új törvényt és ezért annak visszavonását követeli - közölte a szervezet vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) embertelennek, a szolidaritás sárba tiprásának tartja...","id":"20191215_Embertelen_egymas_ellen_forditja_az_orvost_es_beteget__ujabb_velemeny_az_uj_tbtorvenyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dde5a36-0f6f-4809-8d10-ef8b26437c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3c4e98-03a6-476e-b26c-8453d832c0e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Embertelen_egymas_ellen_forditja_az_orvost_es_beteget__ujabb_velemeny_az_uj_tbtorvenyrol","timestamp":"2019. december. 15. 11:14","title":"Embertelen, egymás ellen fordítja az orvost és betegét - újabb vélemény az új tb-törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: függöny, tarolás, űrmagyar, ámokfutás, zsarolás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191215_Az_en_hetem_Krusovszky","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4782a305-3cb5-4b5a-b3ce-7085f673b3ee","keywords":null,"link":"/360/20191215_Az_en_hetem_Krusovszky","timestamp":"2019. december. 15. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénesnek van ötlete, kit lőjünk fel az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]